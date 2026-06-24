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ऋषिकेश में कोतवाली से 50 कदम दूर मेडिकल स्टोर में चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात

ऋषिकेश: शहर में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते नजर आ रहे हैं. ताजा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां कोतवाली से महज 50 कदम की दूरी पर स्थित एक मेडिकल स्टोर को निशाना बनाते हुए चोरों ने नकदी पर हाथ साफ कर दिया. घटना के बाद स्थानीय व्यापारियों में रोष है और उन्होंने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं.

ऋषिकेश में कोतवाली के पास चोरी: जानकारी के अनुसार, बैखौफ चोरों ने न्यू कैलाश मेडिकल स्टोर के शटर में लगे ताले काटकर दुकान में प्रवेश किया और गल्ले में रखी करीब 15 हजार रुपये की नकदी चोरी कर ली. इसके अलावा चोरों ने पास स्थित पुष्कर मेडिकल स्टोर में भी चोरी का प्रयास किया, लेकिन ताले नहीं टूटने के कारण वे दुकान के अंदर प्रवेश नहीं कर सके.

सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वरदात: ये घटनाएं दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई हैं. फुटेज में एक युवक मेडिकल स्टोर के बाहर सोने का नाटक करते हुए दिखाई दे रहा है. कुछ देर बाद वह शटर के ताले काटता नजर आता है. वहीं उसके दो अन्य साथी स्कूटी पर बैठकर आसपास निगरानी करते हुए दिखाई दे रहे हैं. चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद तीनों मौके से फरार हो गए.