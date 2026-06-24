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ऋषिकेश में कोतवाली से 50 कदम दूर मेडिकल स्टोर में चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात

फुटेज में एक युवक मेडिकल स्टोर के शटर के ताले काटता दिख रहा, उसके दो साथी स्कूटी पर बैठकर आसपास निगरानी करते दिख रहे हैं

RISHIKESH THEFT INCIDENT
ऋषिकेश में चोरी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 24, 2026 at 1:51 PM IST

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ऋषिकेश: शहर में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते नजर आ रहे हैं. ताजा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां कोतवाली से महज 50 कदम की दूरी पर स्थित एक मेडिकल स्टोर को निशाना बनाते हुए चोरों ने नकदी पर हाथ साफ कर दिया. घटना के बाद स्थानीय व्यापारियों में रोष है और उन्होंने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं.

ऋषिकेश में कोतवाली के पास चोरी: जानकारी के अनुसार, बैखौफ चोरों ने न्यू कैलाश मेडिकल स्टोर के शटर में लगे ताले काटकर दुकान में प्रवेश किया और गल्ले में रखी करीब 15 हजार रुपये की नकदी चोरी कर ली. इसके अलावा चोरों ने पास स्थित पुष्कर मेडिकल स्टोर में भी चोरी का प्रयास किया, लेकिन ताले नहीं टूटने के कारण वे दुकान के अंदर प्रवेश नहीं कर सके.

सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वरदात: ये घटनाएं दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई हैं. फुटेज में एक युवक मेडिकल स्टोर के बाहर सोने का नाटक करते हुए दिखाई दे रहा है. कुछ देर बाद वह शटर के ताले काटता नजर आता है. वहीं उसके दो अन्य साथी स्कूटी पर बैठकर आसपास निगरानी करते हुए दिखाई दे रहे हैं. चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद तीनों मौके से फरार हो गए.

सुबह स्थानीय लोगों ने न्यू कैलाश मेडिकल स्टोर का शटर आधा खुला देखा तो मामले की जानकारी दुकान संचालक को दी गई. मौके पर पहुंचे संचालक ने दुकान के भीतर सामान बिखरा हुआ पाया और गल्ले से नकदी गायब मिली. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई.

व्यापारियों ने सुरक्षा बढ़ाने की मांग की: सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है. कोतवाली के वरिष्ठ उप निरीक्षक भारत सिंह ने बताया कि अभी तक मामले की तहरीर नहीं मिली है, हालांकि मामले को गंभीरता से लिया गया है. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं. घटना के बाद व्यापारियों ने सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है.
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