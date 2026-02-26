ETV Bharat / state

पंतनगर के अटरिया माता मंदिर में चोरी, पांच दान पात्र तोड़े, एक साथ लेकर फरार

रुद्रपुर: उधम सिंह नगर जिले के पंतनगर सिडकुल चौकी क्षेत्र अंतर्गत स्थित प्राचीन अटरिया माता मंदिर में तड़के चोरी की घटना से हड़कंप मच गया. चोरों ने मंदिर के पांच दानपात्रों को निशाना बनाया, जिनमें से चार के ताले तोड़कर नगदी चोरी की गई और एक दानपात्र अपने साथ ले गए. पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर जांच में जुटी है. सीसीटीवी फुटेज में दो संदिग्ध नजर आए हैं, जिनकी पहचान की कोशिश की जा रही है.

अटरिया माता मंदिर में चोरी: जानकारी के मुताबिक, पंतनगर क्षेत्र में स्थित प्राचीन अटरिया माता मंदिर में सुबह चोरी की वारदात सामने आई. रोजाना की तहत मंदिर के सेवादार सेवाराम सुबह करीब 5 बजे जब मंदिर के किवाड़ खोलने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मंदिर परिसर से दानपात्र गायब हैं. यह देख वे तत्काल मंदिर उपाध्यक्ष पंकज गौड़ को सूचना देने पहुंचे. साथ ही मंदिर प्रबंधक अरविंद शर्मा को भी घटना की जानकारी दी गई.

वहीं, सूचना मिलते ही पंकज गौड़ मौके पर पहुंचे और डायल 112 पर फोन कर पुलिस को सूचना दी. पुलिस की टीम तत्काला घटनास्थल पर पहुंची. मामले की जानकारी पंतनगर कोतवाली और सिडकुल चौकी को भी दी गई, जिसके बाद पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की. घटना की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया, जो साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है.