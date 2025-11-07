ETV Bharat / state

रामनगर में 13 वर्षीय किशोरी की संदिग्ध हालात में मौत, मां और मौसी हिरासत में, हत्या का मुकदमा दर्ज

रामनगर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की है घटना, पुलिस ने शुरू कर दी है जांच ,

TEENAGE GIRL DIED IN RAMNAGAR
रामनगर में किशोरी की मौत (Photo- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 7, 2025 at 9:33 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रामनगर: नैनीताल जिले के रामनगर क्षेत्र में देर शाम एक 13 वर्षीय किशोरी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत से इलाके में सनसनी फैल गई. ग्रामीण क्षेत्र में हुई इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी. प्रारंभिक जांच के बाद पुलिस ने इस मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच तेज कर दी है.

संदिग्ध हालात में 13 साल की किशोरी की मौत: जानकारी के अनुसार घटना रामनगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव की है. गांव में गुरुवार देर शाम एक किशोरी अचानक अचेत अवस्था में पाई गई. परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल की जांच की.

मां और मौसी से पूछताछ: पुलिस ने मौके पर मौजूद लोगों से पूछताछ की और घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने किशोरी की मां और मौसी को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है. दोनों से पूछताछ जारी है, ताकि घटना की सच्चाई सामने आ सके.

अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज: सूत्रों के अनुसार किशोरी की मौत के हालात संदिग्ध प्रतीत हो रहे हैं. इसी आधार पर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. एसपी सिटी मनोज कुमार कत्याल ने बताया कि-

रामनगर कोतवाली क्षेत्र में 13 वर्षीय किशोरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. इस संबंध में कोतवाली के उपनिरीक्षक द्वारा मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस द्वारा हर पहलू से मामले की जांच की जा रही है. जांच के बाद जो तथ्य सामने आएंगे, उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी.
-मनोज कुमार कत्याल, एसपी सिटी-

पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलेगा मौत का राज: एसपी सिटी ने ये भी कहा कि शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा. पुलिस टीम ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए सभी संभावित पहलुओं पर जांच शुरू कर दी है.

घटना के बाद दहशत में हैं ग्रामीण: फिलहाल पुलिस ने क्षेत्र में शांति बनाए रखने की अपील की है. घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत और चर्चा का माहौल बना हुआ है. वहीं पुलिस का कहना है कि जल्द ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पूछताछ के आधार पर सच्चाई सामने आ जाएगी.
ये भी पढ़ें:

TAGGED:

SUSPICIOUS DEATH OF TEENAGE GIRL
RAMNAGAR CRIME NEWS
किशोरी मौत रामनगर
रामनगर अपराध समाचार
TEENAGE GIRL DIED IN RAMNAGAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

उत्तराखंड में 90 फीसदी स्कूल 'मुखिया' विहीन! फोर्थ क्लास से प्रिंसिपल तक के काम शिक्षकों के हवाले

रोपवे से 40 मिनट में पहुंचेंगे केदारनाथ, अभी पैदल 9 घंटे लगते हैं, पर्यावरणविदों को परियोजना पर ऐतराज

उत्तराखंड की इस एजुकेशन सिटी में कलम छोड़ हिंसा का रास्ता क्यों अपना रहे छात्र?  जानकारों से समझिये

प्राकृतिक घटनाएं न लें आपदा का रूप, कैसे कम हो नुकसान? वैज्ञानिकों से समझिये क्या करने की है जरुरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.