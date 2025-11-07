रामनगर में 13 वर्षीय किशोरी की संदिग्ध हालात में मौत, मां और मौसी हिरासत में, हत्या का मुकदमा दर्ज
रामनगर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की है घटना, पुलिस ने शुरू कर दी है जांच ,
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 7, 2025 at 9:33 AM IST
रामनगर: नैनीताल जिले के रामनगर क्षेत्र में देर शाम एक 13 वर्षीय किशोरी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत से इलाके में सनसनी फैल गई. ग्रामीण क्षेत्र में हुई इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी. प्रारंभिक जांच के बाद पुलिस ने इस मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच तेज कर दी है.
संदिग्ध हालात में 13 साल की किशोरी की मौत: जानकारी के अनुसार घटना रामनगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव की है. गांव में गुरुवार देर शाम एक किशोरी अचानक अचेत अवस्था में पाई गई. परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल की जांच की.
मां और मौसी से पूछताछ: पुलिस ने मौके पर मौजूद लोगों से पूछताछ की और घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने किशोरी की मां और मौसी को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है. दोनों से पूछताछ जारी है, ताकि घटना की सच्चाई सामने आ सके.
अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज: सूत्रों के अनुसार किशोरी की मौत के हालात संदिग्ध प्रतीत हो रहे हैं. इसी आधार पर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. एसपी सिटी मनोज कुमार कत्याल ने बताया कि-
रामनगर कोतवाली क्षेत्र में 13 वर्षीय किशोरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. इस संबंध में कोतवाली के उपनिरीक्षक द्वारा मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस द्वारा हर पहलू से मामले की जांच की जा रही है. जांच के बाद जो तथ्य सामने आएंगे, उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी.
-मनोज कुमार कत्याल, एसपी सिटी-
पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलेगा मौत का राज: एसपी सिटी ने ये भी कहा कि शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा. पुलिस टीम ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए सभी संभावित पहलुओं पर जांच शुरू कर दी है.
घटना के बाद दहशत में हैं ग्रामीण: फिलहाल पुलिस ने क्षेत्र में शांति बनाए रखने की अपील की है. घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत और चर्चा का माहौल बना हुआ है. वहीं पुलिस का कहना है कि जल्द ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पूछताछ के आधार पर सच्चाई सामने आ जाएगी.
ये भी पढ़ें:
- उत्तराखंड के किच्छा में ओडिशा की एचआर का मर्डर, हत्या के बाद नदी में फेंका शव, मुख्य आरोपी गिरफ्तार
- सिडकुल की कंपनी के क्वालिटी कंट्रोलर ने की आत्महत्या, पहले पत्नी को व्हाट्सएप पर भेजा मैसेज
- मसूरी में दर्दनाक सड़क हादसा, गहरी खाई में गिरी बाइक, पिता की मौत, बेटा गंभीर घायल
- विकासनगर में लाखों की चरस के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार, कुंडली खंगाल रही पुलिस