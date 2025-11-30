ETV Bharat / state

चमोली में शिक्षक पर स्कूली छात्रा से छेड़छाड़ का आरोप, तलाश में जुटी पुलिस

चमोली जिले में एक अतिथि शिक्षक पर छात्रा से छेड़छाड़ और छात्र से कुकृत्य के आरोप लगे हैं. आरोपी की तलाश की जा रही है.

TEACHER MOLEST SCHOOL GIRLS
कॉन्सेप्ट इमेज (ETV Bharat GFX)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 30, 2025 at 6:58 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

चमोली: दशोली विकासखंड के एक राजकीय इंटर कॉलेज में छात्रा से छेड़छाड़ और छात्र से कुकृत्य का मामला सामने आया है. आरोप कॉलेज के अतिथि शिक्षक पर लगा है. जिसे लेकर हिंदू संगठनों में आक्रोश फैल गया है. हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है. साथ ही पुलिस को आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है.

जानकारी के मुताबिक, दशोली विकासखंड में स्थित एक राजकीय इंटर कॉलेज के अतिथि शिक्षक पर 12वीं कक्षा की छात्रा के साथ छेड़छाड़ और 7वीं के छात्र के साथ कुकृत्य करने के आरोप लगे हैं. बताया जा रहा है कि इस मामले को लेकर अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन को शिकायत की. जिस पर स्कूल प्रबंधन ने आरोपी शिक्षक से माफीनामा लिखवाया.

शिक्षक के खिलाफ गुस्से में बजरंग दल से जुड़े पदाधिकारी (वीडियो सोर्स- Ravi Jhinkwan)

चमोली थाने पहुंचे हिंदू संगठन से जुड़े लोग: इसके बाद मामले की जानकारी खंड शिक्षा अधिकारी को दी. जिस पर खंड शिक्षा अधिकारी दशोली ने कार्रवाई के लिए चमोली थाने को पत्राचार किया है. वहीं, अब इस पूरे मामले में कार्रवाई न होने पर हिंदू संगठनों ने चमोली थाने में जाकर आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग रखी.

अतिथि शिक्षक पर छेड़छाड़ और अमानवीय कुकृत्य करने का आरोप: हिंदू संगठन से जुड़े पदाधिकारियों ने बताया कि खंड शिक्षा अधिकारी के पत्र के अनुसार, आरोपी शिक्षक प्रवक्ता है, जो अतिथि शिक्षक के रूप में कार्यरत है. जिस पर छात्र के साथ कुकृत्य और छात्रा के साथ छेड़छाड़ के गंभीर आरोप लगे हैं.

बजरंग दल के पदाधिकारी रवि झिंक्वाण ने कहा गया कि एक शिक्षक ने अपने स्कूल के छात्र-छात्राओं से छेड़खानी व अमानवीय कृत्य किया है. जिसे लेकर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े लोगों ने चमोली थाने का घेराव किया. उन्होंने कहा कि घटना को दो-तीन दिन हो गए हैं. आरोपी शिक्षक फरार बताया जा रहा है.

TEACHER MOLEST SCHOOL GIRLS
बजरंग दल से जुड़े पदाधिकारी (फोटो सोर्स- Ravi Jhinkwan)

चमोली थाना अध्यक्ष से मामले में कार्रवाई की मांग: वहीं, विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के लोगों ने चमोली थाना अध्यक्ष अनिरुद्ध व्यास से मुलाकात कर मामले में कार्रवाई की मांग की है. साथ ही जल्द आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार करने की मांग रखी है.

पुलिस को दिया 24 घंटे का अल्टीमेटम: उनका कहना है कि यदि 24 घंटे के भीतर आरोपी शिक्षक के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं हुई तो बजरंग दल आगे की कार्रवाई के लिए बाध्य होगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी पुलिस और प्रशासन की होगी.

"आरोपी शिक्षक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा." - अनिरुद्ध व्यास, थानाध्यक्ष, चमोली

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

CHAMOLI TEACHER MOLEST GIRL
चमोली में छात्रा से छेड़छाड़
दशोली में शिक्षक पर छेड़छाड़ केस
DASOLI GUEST TEACHER
TEACHER MOLEST SCHOOL GIRLS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.