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रुद्रपुर में युवक की संदिग्ध मौत, आत्महत्या की आशंका, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से होगा खुलासा

रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र घर में पड़ा मिला एक युवक का शव, परिजन बोले- 'आत्महत्या की है', पुलिस जांच में जुटी

RUDRAPUR TRANSIT CAMP YOUTH DIED
युवक की मौत (फोटो सोर्स- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 17, 2026 at 3:48 PM IST

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रुद्रपुर: ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र एक युवक का शव घर में पड़ा मिला. जिससे परिजनों कोहराम मच गया. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची. जहां टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया. मौके से कोई सुसाइड नोट या अन्य भौतिक साक्ष्य बरामद नहीं हुआ. पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

पुलिस के मुतबाकि, युवक की पहचान दीपक यादव पुत्र जानेंद्र यादव (उम्र 19 वर्ष) निवासी ग्राम चंदा, गाजीपुर (उत्तर प्रदेश) के रूप में हुई है. वर्तमान में वो अपने बड़े भाई के साथ महालक्ष्मी इंक्लेव फेज ट्रांजिट कैंप (रुद्रपुर) में रह रहा था. घटना के समय परिजन भी मौके पर मौजूद मिले.

प्रारंभिक जांच में सामने आया कि दीपक यादव ने मकान की तीसरी मंजिल की छत पर आत्महत्या कर ली. हालांकि, पुलिस के पहुंचने से पहले ही परिजनों ने युवक को उतारकर फर्श पर लिटा दिया था. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक की जांच की तो उसके शरीर में कोई हरकत नहीं थी और शरीर ठंडा पड़ चुका था. घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जिला एफएसएल (फॉरेंसिक साइंस लैब) टीम को भी मौके पर बुलाया.

एफएसएल टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और संभावित साक्ष्यों की तलाश की. हालांकि मौके से कोई सुसाइड नोट या ऐसा कोई भौतिक साक्ष्य बरामद नहीं हुआ, जिससे आत्महत्या के कारणों का तत्काल पता चल सके. पुलिस ने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल की मोर्चरी भेज दिया.

"प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है. फिलहाल, पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है. शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि युवक की मौत आत्महत्या से हुई है या इसके पीछे कोई अन्य कारण अथवा आपराधिक घटना है."- विभव सैनी, सीओ सिटी रुद्रपुर

क्षेत्राधिकारी विभव सैनी ने आगे कहा कि यदि पोस्टमार्टम रिपोर्ट या जांच के दौरान किसी भी प्रकार के संदिग्ध तथ्य सामने आते हैं, तो उसी के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल, पुलिस मृतक के परिजनों और आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है. युवक के आत्मघाती कदम उठाने के कारणों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है.

रामनगर में सड़क हादसे में जिंदगी हार चुका था फायरकर्मी, मुकेश सुयाल ने CPR देकर लौटाई सांसें: फायर स्टेशन जसपुर में तैनात फायरकर्मी सुधीर कुमार बाइक हादसे में घायल हो गए. जहां उनकी बाइक और स्कूटी से टकरा गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि सुधीर कुमार सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए और बेसुध हो गए. हादसे में स्कूटी सवार महिलाओं को भी हल्की चोटें आईं, लेकिन उनकी हालत सामान्य रही.

हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ तो जमा हो गई, लेकिन ज्यादातर लोग केवल तमाशबीन बने रहे, कोई भी गंभीर रूप से घायल फायरकर्मी को अस्पताल पहुंचाने की जिम्मेदारी लेने के लिए आगे नहीं आया. इसी दौरान वहां से गुजर रहे समाजसेवी मुकेश सुयाल की नजर घायल सुधीर कुमार पर पड़ी. उन्होंने बिना एक पल गंवाए अपनी बाइक रोकी और आसपास मौजूद लोगों से घायल को अस्पताल पहुंचाने की अपील की, लेकिन काफी देर तक किसी ने भी अपना वाहन उपलब्ध नहीं कराया.

समय तेजी से निकल रहा था और घायल की हालत लगातार बिगड़ रही थी. ऐसे में उन्होंने सीपीआर (CPR) देना शुरू किया. कुछ देर तक लगातार प्रयास करने के बाद घायल के शरीर में हलचल दिखाई दी और सांसों के संकेत मिलने लगे. यह देखकर वहां मौजूद लोगों ने भी राहत की सांस ली. इसी बीच एक ऑटो चालक मानवता दिखाते हुए मदद के लिए आगे आया.

मुकेश सुयाल ने गंभीर रूप से घायल सुधीर कुमार को ऑटो में बैठाया और तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे. अस्पताल पहुंचाकर उपचार दिलाया और हालत गंभीर होने पर उन्हें हायर सेंटर रेफर करवाने में अहम भूमिका निभाई. देर रात घायल फायरकर्मी के दिमाग का सफल ऑपरेशन हुआ और फिलहाल वो आईसीयू में भर्ती हैं. परिजनों ने मुकेश सुयाल को अपने बेटे के लिए फरिश्ता बताते हुए उनका आभार जताया है.

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