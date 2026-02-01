नशा तस्कर को पकड़ने गई टीम पर पथराव, एक सिपाही का फूटा सिर, घटनास्थल पर फोर्स तैनात
उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में स्मैक तस्करी की सूचना पर छापा मारने गई थी एएनटीएफ टीम, आरोपियों ने कर दिया पथराव, एक सिपाही घायल
Published : February 1, 2026 at 10:22 PM IST
रुद्रपुर: उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में सुभाष नगर इलाके में स्मैक की तस्करी की सूचना पर दबिश देने पहुंची एएनटीएफ की टीम पर पथराव का मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि पथराव में एक सिपाही के सिर पर ईंट से चोट आई है. घायल सिपाही को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है. उधर, घटनास्थल पर भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया. साथ ही आरोपियों को चिह्नित कर उनकी धर पकड़ की जा रही है.
एएनटीएफ की टीम पर बरसाए ईंट और पत्थर, एक सिपाही के सिर पर लगी चोट: जानकारी के मुताबिक, 1 फरवरी की देर शाम उधम सिंह नगर की एएनटीएफ यानी एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को मुखबिर से सूचना मिली थी कि सुभाष नगर में नशे की खेप सप्लाई होने जा रही है. जिस पर एनएनटीएफ की टीम मौके पर दबिश देने पहुंची. जैसे ही टीम मौके पर पहुंची तो तस्करों ने उन पर ईंट और पत्थर बरसा दिए. जिसमें एक सिपाही भुवन पांडे के सिर पर ईंट लग गई. ईंट लगने से सिपाही लहूलुहान हो गया.
आरोपी के घर को पुलिस ने खंगाला, मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात: वहीं, घायल सिपाही को आनन-फानन में जिला अस्पताल ले जाया गया. जहां पर घायल सिपाही का उपचार चल रहा है. उधर, घटना की सूचना पर कोतवाली पुलिस समेत चौकी पुलिस मौके पर पहुंची. जिसके बाद टीम ने आरोपी के घर की सघन तलाशी भी ली. फिलहाल, घटना के बाद मौके पर भारी पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया है. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम दबिश दे रही है.
"यह घटना शाम की है. टीम को स्मैक तस्करी की सूचना मिली थी. टीम ने दबिश दी तो आरोपियों ने पथराव कर दिया. आरोपियों को चिह्नित कर धर पकड़ शुरू कर दी है. पथराव के दौरान एक जवान को चोट लगी है."- उत्तम सिंह नेगी, एसपी सिटी
बता दें कि नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस की लगातार कार्रवाई जारी है. जिसके तहत पुलिस कई तस्करों को गिरफ्तार भी कर चुकी है. इसके बावजूद नशा तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रहा है. आए दिन कहीं न कहीं नशा तस्करी के मामले सामने आते हैं. इधर, सीएम धामी भी ड्रग्स फ्री उत्तराखंड बनाने के लिए संकल्पित हैं. जिसके तहत वे पुलिस को नशे पर लगाम लगाने के निर्देश दे चुके हैं.
