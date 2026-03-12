ETV Bharat / state

रुद्रपुर में गैंगवार की साजिश रच रहा शूटर तमंचों के साथ गिरफ्तार, आरोपी पर कई मुकदमे हैं दर्ज

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी ( फोटो सोर्स- Police )