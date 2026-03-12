रुद्रपुर में गैंगवार की साजिश रच रहा शूटर तमंचों के साथ गिरफ्तार, आरोपी पर कई मुकदमे हैं दर्ज

ETV Bharat / state

रुद्रपुर में बड़ी वारदात से पहले एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, गैंगवार की साजिश रच रहा शूटर 3 अवैध तमंचों के साथ गिरफ्तार

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (फोटो सोर्स- Police)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 12, 2026 at 10:00 PM IST

रुद्रपुर: उत्तराखंड एसटीएफ और रुद्रपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने गैंगवार की साजिश रच रहे एक शूटर को दबोचा है. आरोपी के कब्जे से तीन अवैध तमंचे और 11 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं. पुलिस की मानें तो आरोपी दूसरे गैंग के लोगों की हत्या की फिराक में घूम रहा था, लेकिन एसटीएफ की सतर्कता से बड़ी वारदात होने से पहले ही उसे दबोच लिया गया.

उत्तराखंड में सक्रिय अपराधियों और गैंगस्टरों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत राज्य एसटीएफ को एक बड़ी सफलता मिली है. एसटीएफ और रुद्रपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने एक शातिर अपराधी को बड़ी वारदात को अंजाम देने से पहले गिरफ्तार कर लिया. आरोपी की पहचान संदीप चौहान उर्फ सनिया पुत्र तेजपाल चौहान निवासी मलिक फार्म, डिबडिबा, बिलासपुर, जिला रामपुर (उत्तर प्रदेश) के रूप में हुई है, जिसकी उम्र करीब 26 साल बताई जा रही है.

उत्तराखंड एसटीएफ एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ के निर्देश पर राज्य में सक्रिय गैंग, गैंगस्टरों और अवैध हथियारों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है. इसी कड़ी में एसटीएफ की टीम को इनपुट मिला था कि संदीप चौहान अपने गैंग के साथ किसी बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहा है. जानकारी मिलने के बाद एसटीएफ ने रुद्रपुर थाना पुलिस के साथ संयुक्त टीम बनाकर कार्रवाई की और घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

असलहा के साथ शूटर गिरफ्तार (फोटो सोर्स- Police)

आरोपी के पास से 3 तमंचे और 11 जिंदा कारतूस बरामद: पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपी के पास से 3 अवैध 315 बोर तमंचे और 11 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं. पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसका दूसरे गैंग के साथ पुराना विवाद चल रहा था और वो अपने साथियों के साथ मिलकर विरोधी पक्ष की हत्या करने की योजना बना रहा था. जैसे ही मौका मिलता या आमना-सामना होता, वो उन पर गोली चलाने वाले थे. हालांकि, एसटीएफ को समय रहते मिली सटीक सूचना और त्वरित कार्रवाई से एक बड़ी घटना होने से टल गई.

आरोपी के खिलाफ कई मुकदमे हैं दर्ज: गिरफ्तार आरोपी संदीप चौहान के खिलाफ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में लूट, डकैती, हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट और अन्य गंभीर धाराओं में करीब एक दर्जन मुकदमे दर्ज हैं. इनमें कई मामलों में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है. जबकि, कुछ मामले अभी लंबित हैं. पुलिस की मानें तो आरोपी रामपुर और उधम सिंह नगर में दर्ज 307 से जुड़े मामलों में भी फरार चल रहा था.

साजिश में शामिल अन्य लोगों की निकाली जा रही जानकारी: फिलहाल, पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस साजिश में और कौन-कौन लोग शामिल हैं. पुलिस का कहना है कि फरार अन्य आरोपियों की तलाश भी तेज कर दी गई है और जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

