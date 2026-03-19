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रुड़की में दहेज लोभियों ने गर्भवती पर ढाया जुल्म, गर्भपात का भी डाला दबाव, पति समेत 8 लोगों पर केस

रुड़की में दहेज उत्पीड़न का मामला, गर्भवती महिला पर ससुराल पक्ष का अत्याचार, गर्भपात कराने का बनाया दबाव, ससुराल पक्ष के 8 लोगों पर केस

PREGNANT WOMAN ABORTION CASE
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 19, 2026 at 10:03 PM IST

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रुड़की: हरिद्वार जिले के रुड़की से दहेज उत्पीड़न का एक गंभीर मामला सामने आया है. जहां पिरान कलियर थाना क्षेत्र की एक गर्भवती महिला ने अपने पति समेत ससुराल पक्ष के लोगों पर दहेज की मांग को लेकर मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना देने के साथ जबरन गर्भपात कराने का दबाव बनाने का आरोप लगाया है. वहीं, तहरीर के आधार पर पुलिस ने इस मामले में 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है.

दरअसल, पिरान कलियर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता महिला के मुताबिक, उसका विवाह 20 फरवरी 2025 को हिंदू रीति-रिवाज के साथ मनीष नामक युवक के साथ हुआ था. विवाह के समय उसके परिजनों ने अपनी हैसियत के अनुसार नकदी, घरेलू सामान और एक स्प्लेंडर प्लस बाइक दहेज में दी. पीड़िता का आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद से ही उसका पति मनीष, सास, ससुर, देवर, ननद समेत अन्य परिजनों ने अतिरिक्त दहेज की मांग शुरू कर दी.

Thana Piran Kaliyar
थाना पिरान कलियर (फोटो- ETV Bharat)

पीड़िता ने लगाए गंभीर आरोप: पीड़िता ने तहरीर में बताया है कि मांग पूरी न होने पर उसके साथ आए दिन मारपीट, गाली-गलौज और मानसिक उत्पीड़न किया जाने लगा. जब इस बात की जानकारी उसने अपने मायके पक्ष को दी तो परिजनों ने शादी के 6 महीने बाद एक स्कॉर्पियो कार भी ससुराल पक्ष को दे दी. आरोप है कि इसके बावजूद भी उनकी तरफ से प्रताड़ना बंद नहीं हुई.

गर्भपात कराने का बनाया दबाव: महिला ने बताया कि वो वर्तमान में पांच माह की गर्भवती है. आरोप है कि गर्भ के बाद ही ससुराल पक्ष ने बच्चे को रखने से इनकार कर दिया और उस पर गर्भपात कराने का दबाव बनाने लगे. वहीं, पति पर गर्भ गिराने के लिए दवाइयां देने का भी आरोप लगाया है, जिसे उसने लेने से इनकार कर दिया.

दोबारा गर्भ गिराने की दी धमकी: पीड़िता के अनुसार, हाल ही में कराए गए अल्ट्रासाउंड में गर्भ होने की पुष्टि होने पर ससुराल पक्ष के लोग भड़क गए और उसके साथ मारपीट करते हुए दोबारा गर्भ गिराने की धमकी दी गई. वहीं, 10 जनवरी को महिला के मायके पक्ष के लोग उन्हें समझाने पहुंचे तो उनके साथ भी मारपीट कर दी.

पीड़िता ने ससुराल पक्ष पर लगाए गंभीर आरोप: पीड़िता का आरोप है कि उन्हें घर से बाहर निकाल दिया गया. वहीं, अब पीड़िता ने ससुराल पक्ष पर उसके गर्भ को नुकसान पहुंचाने और मानसिक, दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाकर पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है. फिलहाल, पुलिस की ओर से इस मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है.

"पीड़िता की तहरीर के आधार पर पति मनीष, ससुर, सास, देवर, ननद समेत 8 लोगों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. साथ ही मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है. जांच के बाद अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी."- रविंद्र कुमार, प्रभारी निरीक्षक, पिरान कलियर

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