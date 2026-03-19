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रुड़की में दहेज लोभियों ने गर्भवती पर ढाया जुल्म, गर्भपात का भी डाला दबाव, पति समेत 8 लोगों पर केस

कॉन्सेप्ट इमेज ( ETV Bharat GFX )

रुड़की: हरिद्वार जिले के रुड़की से दहेज उत्पीड़न का एक गंभीर मामला सामने आया है. जहां पिरान कलियर थाना क्षेत्र की एक गर्भवती महिला ने अपने पति समेत ससुराल पक्ष के लोगों पर दहेज की मांग को लेकर मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना देने के साथ जबरन गर्भपात कराने का दबाव बनाने का आरोप लगाया है. वहीं, तहरीर के आधार पर पुलिस ने इस मामले में 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है. दरअसल, पिरान कलियर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता महिला के मुताबिक, उसका विवाह 20 फरवरी 2025 को हिंदू रीति-रिवाज के साथ मनीष नामक युवक के साथ हुआ था. विवाह के समय उसके परिजनों ने अपनी हैसियत के अनुसार नकदी, घरेलू सामान और एक स्प्लेंडर प्लस बाइक दहेज में दी. पीड़िता का आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद से ही उसका पति मनीष, सास, ससुर, देवर, ननद समेत अन्य परिजनों ने अतिरिक्त दहेज की मांग शुरू कर दी. थाना पिरान कलियर (फोटो- ETV Bharat) पीड़िता ने लगाए गंभीर आरोप: पीड़िता ने तहरीर में बताया है कि मांग पूरी न होने पर उसके साथ आए दिन मारपीट, गाली-गलौज और मानसिक उत्पीड़न किया जाने लगा. जब इस बात की जानकारी उसने अपने मायके पक्ष को दी तो परिजनों ने शादी के 6 महीने बाद एक स्कॉर्पियो कार भी ससुराल पक्ष को दे दी. आरोप है कि इसके बावजूद भी उनकी तरफ से प्रताड़ना बंद नहीं हुई.