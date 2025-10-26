ETV Bharat / state

हरिद्वार में महिला को आग की लपटों में घिरा देख लोगों के उड़े होश, पति और सास के खिलाफ मुकदमा दर्ज

हरिद्वार जिले के लक्सर में एक महिला आग लगने से करीब 60 फीसदी झुलस गई. जिसका अभी देहरादून में उपचार चल रहा है.

लक्सर: हरिद्वार जिले के लक्सर में एक महिला आग लगने से बुरी तरह से झुलस गई. आस पास के लोगों ने उसे आनन-फानन में हरिद्वार के अस्पताल पहुंचाया, जहां से डॉक्टरों ने उसकी नाजुक हालत को देखते हुए हायर सेंटर देहरादून रेफर कर दिया है. बताया जा रहा है कि महिला घरेलू हिंसा से परेशान चल रही थी. जिससे वजह से उसने ये खौफनाक कदम उठाया. उधर, पुलिस ने पीड़िता के भाई के तहरीर पर पति और सास के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

5 साल पहले ही हुई थी शादी, संतान न होने पर प्रताड़ित करने का लगा आरोप: जानकारी के मुताबिक, लक्सर कोतवाली के रायसी पुलिस चौकी क्षेत्र के एक गांव में 30 वर्षीय महिला ने कथित रूप से घरेलू हिंसा से परेशान होकर खौफनाक कदम उठाया है. बताया जा रहा है कि पांच साल पहले महिला की शादी हुई थी. शादी के पांच साल बीत जाने के बाद महिला की कोई संतान नहीं हुई. आरोप है कि इसे लेकर ससुराल पक्ष के लोग अक्सर उसे ताने मारते और प्रताड़ित करते थे. इसी मानसिक तनाव से परेशान होकर उसने यह कदम उठाया.

महिला को आग की लपटों में घिरा देख आस पास के लोगों के उड़े होश: बताया जा रहा है कि पीड़िता ससुराल में थी और उसके जोर-जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी. आसपास के ग्रामीण में जाकर देखा तो उनके होश उड़ गए. वो आग की लपटों में घिरी हुई थी. पीड़िता को आस पास के लोगों ने किसी तरह आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक पीड़िता 60 फीसदी झुलस चुकी थी. ऐसे में मौके पर मौजूद लोगों ने महिला को लेकर नजदीकी अस्पताल ले गए, लेकिन हालत गंभीर देखते महिला को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है.

महिला 60 फीसदी झुलसी, देहरादून में महिला का चल रहा उपचार: वहीं, आग लगने से महिला बुरी तरह से करीब 60 फीसदी झुलसी है. जिसका अभी देहरादून में उपचार चल रहा है. आरोप है कि घटना के बाद ससुराल पक्ष ने महिला के मायके वालों को सूचना तक नहीं दी. वहीं, स्थानीय लोगों ने घटना पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि घरेलू हिंसा के ऐसे मामले समाज के लिए शर्मनाक हैं. पुलिस को मामले में सख्त कार्रवाई करनी चाहिए.

"मामला संज्ञान में आया है. पीड़िता के भाई की तहरीर पर महिला के पति संजय और सास के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. आरोपी संजय भी फरार चल रहा है, जिसकी तलाश की जा रही है. मामले की बारीकी से जांच पड़ताल की जा रही है."- राजीव रौथाण, लक्सर कोतवाली प्रभारी

