शेयर मार्केट में पैसा डूबा तो बन गया चोर, 15 लाख के आभूषण के साथ गिरफ्तार

दरअसल, बीती 17 नवंबर को एक महिला ने रुड़की कोतवाली सिविल लाइन पुलिस को एक तहरीर दी थी. जिसमें बताया गया था कि उनके घर से सोने के जेवरात चोरी हो गए हैं. तहरीर के आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी की तलाश शुरू की. उधर, घटना की गंभीरता को देखते हुए हरिद्वार एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल ने घटना के खुलासे के लिए पुलिस को अहम निर्देश दिए.

रुड़की: हरिद्वार जिले की रुड़की पुलिस ने एक ऐसे शातिर चोर को गिरफ्तार किया है, जो बंद पड़े मकानों को निशाना बनाता था. आरोपी के पास से पुलिस ने 15 लाख रुपए के आभूषण बरामद किए हैं. बताया जा रहा है कि आरोपी शेयर मार्केट में हुए घाटे को पूरा करने की वजह से चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था. शक न हो, इसलिए चोरी किए गए आभूषणों पर गोल्ड लोन ले लेता था. बहरहाल, पुलिस आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेजने की तैयारी कर रही है.

वहीं, रुड़की सिविल लाइन कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मनीष उपाध्याय के नेतृत्व में कई पुलिस टीमों का गठन किया गया. साथ ही आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए टीमों को रवाना किया गया. इसके बाद गठित की पुलिस की टीमों ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेजों को बारीकी से खंगाले. साथ ही मुखबिर को भी सक्रिय किया. साथ ही मैन्युअल पुलिसिंग के जरिए आरोपी की तलाश शुरू की.

शेयर मार्केट में पैसा डूबने से लगा कर्ज: इसी कड़ी में पुलिस की टीम ने संदिग्ध व्यक्ति आकाश शर्मा पुत्र सत्य प्रकाश शर्मा निवासी 260 आदर्श शिवाजी कॉलोनी ढंडेरा (रुड़की) को हिरासत में लिया. पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने पिछले 3–4 सालों से शेयर मार्केट में निवेश किया था, लेकिन भारी नुकसान होने के कारण कर्ज में डूब गया.

आर्थिक तंगी के चलते चोर बना युवक: आरोपी ने बताया कि आर्थिक तंगी के चलते उसने चोरी की वारदात को अंजाम देने लगा. इसके बाद पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर चोरी किए गए सोने के जेवरात बरामद किए. बताया जा रहा है कि पकड़ा गया आरोपी एक पढ़ा लिखा युवक है. जो अभी अविवाहित है. चोरी के लिए लगातार इधर-उधर घूम कर रेकी करता था, फिर घटना को अंजाम देता था.

"चोरी की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोपी के पास से चोरी किए गए 15 लाख के सोने के आभूषण भी बरामद कर लिए गए हैं. आरोपी के खिलाफ विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, जिसके बाद आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा." - शेखर चंद्र सुयाल, एसपी देहात

