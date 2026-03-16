ETV Bharat / state

शादी का झांसा देकर युवती का शारीरिक शोषण करने वाला गिरफ्तार, तीन तलाक मामले में भी कई पर केस

रुद्रपुर: ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में शादी का झांसा देकर युवती का लंबे समय तक शारीरिक शोषण करने के आरोप में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है. पीड़िता की शिकायत और न्यायालय के आदेश के बाद दर्ज मुकदमे में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को उसके घर से दबोचा है. उधर, दहेज उत्पीड़न, मारपीट और तीन तलाक का मामले में भी पुलिस ने कई लोगों पर केस दर्ज किया है.

पुलिस के मुताबिक, पीड़िता की ओर से न्यायालय के माध्यम से बीएनएसएस के तहत एक प्रार्थना पत्र दिया गया था. इसमें आरोप लगाया गया कि सूरज पाल निवासी ग्राम लखीमपुर, थाना खजुरिया, रामपुर (उत्तर प्रदेश) ने शादी का झांसा देकर साल 2017 से लगातार उसका शारीरिक शोषण किया. पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने उससे विवाह करने का वादा किया था, लेकिन कई सालों तक संबंध बनाने के बाद अब वो शादी करने से साफ इनकार कर रहा है.

पीड़िता की शिकायत के आधार पर थाना ट्रांजिट कैंप में आरोपी सूरज पाल के खिलाफ मुकदमा किया गया. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की. मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने ट्रांजिट कैंप पुलिस को आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश दिए. इसके बाद प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गई और आरोपी की तलाश शुरू की गई.

वहीं, पुलिस की टीम ने 15 मार्च को कार्रवाई करते हुए आरोपी सूरज पाल उर्फ संतोष को उसके घर लखीमपुर, रामपुर (यूपी) से गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार आरोपी की उम्र लगभग 27 साल बताई जा रही है. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की और उसे न्यायालय के समक्ष पेश करने की कार्रवाई शुरू कर दी है. मामले में आगे की जांच जारी है.

रुद्रपुर में दहेज उत्पीड़न, मारपीट और तीन तलाक का मामला दर्ज: रुद्रपुर में एक महिला ने अपने पति और ससुराल पक्ष पर दहेज की मांग, मारपीट, जान से मारने की धमकी और फोन पर तीन तलाक देने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

दरअसल, रुद्रपुर की एक महिला ने पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराई है. जिसमें महिला ने बताया है कि उसका निकाह 8 दिसंबर 2021 को मुस्लिम रीति-रिवाज के अनुसार यूपी के रामपुर जिले के एक युवक से हुआ था. शादी के समय उसके अब्बू-अम्मी ने अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च करते हुए घरेलू सामान, कीमती कपड़े, सोने-चांदी के जेवर, फर्नीचर और स्प्लेंडर प्लस बाइक समेत करीब 10 लाख रुपए खर्च किए.