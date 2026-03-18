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हल्द्वानी में मनचलों ने पीछा कर युवती से की छेड़छाड़, पुलिस ने दोनों को दबोचा

हल्द्वानी: नैनीताल जिले के हल्द्वानी में महिलाओं की सुरक्षा पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं. शहर के पॉश इलाके में देर रात एक युवती का पीछा कर छेड़छाड़ का मामला सामने आया है. जहां बुलेट सवार दो युवकों ने स्टेडियम से लेकर रामपुर रोड तक युवती का पीछा किया, जिससे वो दहशत में आ गई. युवती अपने भाई के साथ मदद के लिए चिल्लाती रही. पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को हिरासत में लेते हुए उनसे पूछताछ कर रही है.

हल्द्वानी के व्यस्त और पॉश इलाकों में भी अब महिलाओं की सुरक्षा सवालों के घेरे में नजर आ रही है. ताजा मामला शहर के एक प्रमुख स्टेडियम से लेकर रामपुर रोड तक का है, जहां देर रात एक युवती के साथ छेड़छाड़ की घटना सामने आई है. बताया जा रहा है कि बुलेट सवार दो युवक लगातार युवती का पीछा कर रहे थे और रास्ते भर उसे परेशान करते रहे.

अपनी भाई के साथ बाइक पर जा रही थी युवती, मनचलों ने किया पीछा: बताया जा रहा है कि युवती अपने भाई के साथ बाइक पर थी, तभी इन मनचलों ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया. युवकों की हरकतों से घबराई युवती और उसका भाई सड़क पर मदद के लिए चिल्लाते रहे, लेकिन आरोपियों ने अपनी हरकतें बंद नहीं कीं. इस दौरान युवती काफी डरी-सहमी नजर आई और लगातार उनसे बचने की कोशिश करती रही.