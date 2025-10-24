ETV Bharat / state

हरिद्वार में प्रेमी निकला कातिल, हत्या कर महिला को डीजल डालकर जलाया, खौफनाक है ट्राइऐंगल लव

हरिद्वार में महिला की अधजली लाश मामले का खुलासा, प्रेमी और एक महिला ने मिलकर की थी हत्या, लव ट्राइऐंगल बना हत्या की वजह

HARIDWAR WOMAN MURDER CASE
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (फोटो सोर्स- Police)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 24, 2025 at 5:43 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

हरिद्वार: आखिरकार महिला की अधजली लाश के मामले में पुलिस ने गुत्थी सुलझा ली है. मामले में पुलिस ने एक महिला समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जिसमें एक महिला का प्रेमी भी शामिल है. जिसने दूसरी महिला के साथ मिलकर हत्या को अंजाम दिया था. पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है, उनमें एक ड्रग डीलर भी शामिल है.

हरिद्वार में महिला का मिला था अधजला शव: बता दें कि बीती 18 अक्टूबर को श्यामपुर थाना क्षेत्र के गाजीवाली में हाईवे किनारे एक खाली प्लॉट में अज्ञात महिला का अधजला शव मिला था. जिससे पूरे इलाके में हड़कंप सा मच गया था. मामले को सुलझाने के लिए हरिद्वार के 5 थानों की पुलिस को लगाया गया था. जिसके तहत डिजिटल समेत अन्य सबूतों के आधार पर पुलिस ने मामले का खुलासा कर दिया है.

हरिद्वार एसपी क्राइम जितेंद्र मेहरा ने बताया कि ट्रक ड्राइवर सलमान और सीमा खातून (मृतका) के बीच प्रेम संबंध था. ऐसे में सीमा नहीं चाहती थी कि सलमान कहीं और शादी करे, लेकिन सलमान ने शादी का मन बना लिया था. इसी बीच पहले से ड्रग लेने के आदी सलमान की मुलाकात ड्रग डीलर महिला से हुई.

सीमा खातून पहले आरोपी महिला को भेज चुकी थी जेल: सीमा पहले से ही महिला को भी जानती थी. महिला को शक था कि उसके बेटे को सीमा खातून एनडीपीएस (NDPS) एक्ट में फिर से फंसा सकती है. क्योंकि, सीमा ने पहले भी महिला और उसके बेटे को जेल भिजवाया था. इसके बाद सलमान और महिला ने सीमा को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया.

सलमान की प्रेमिका थी सीमा खातून: सीमा खातून, सलमान की प्रेमिका थी. जिनके बीच पैसे और संबंधों को लेकर विवाद चल रहा था. उसे अपने साथ रहने के लिए बोलती थी. सीमा खातून और महिला की रंजिश थी. क्योंकि, उसने पहले उसके बेटे को एनडीपीएस के मामले में मुखबिरी कर जेल भिजवाया था.

HARIDWAR WOMAN MURDER CASE
मृतका सीमा खातून (फाइल फोटो- Police)

ट्रक में सीमा खातून और सलमान के बीच हुई थी हाथापाई: घटना वाले दिन ट्रक में सीमा खातून और सलमान के बीच गाली गलौज हाथापाई हुई थी. जिस पर गुस्से में आकर सलमान ने काशीपुर में ही केवीआर तिराहे के पास हाईवे पर ट्रक के अंदर चुन्नी से उसका गला दबा दिया. जिसमें महिला ने भी मदद की थी. उसके बाद शव को हरिद्वार में सुनसान सड़क किनारे डीजल डालकर जला दिया.

आरोपी महिला तक ऐसे पहुंची पुलिस: वहीं, पुलिस ने एएनपीआर (ANPR) कैमरों से वाहन की पहचान की. जिसके तहत पुलिस ने उधम सिंह नगर जाकर सुराग जुटाए. जहां से पता चला कि सीमा खातून नाम की एक महिला गुमशुदा है. जिस पर पुलिस ने सीमा खातून के साथ आखिरी बार देखी गई महिला को 23 अक्टूबर को रसियाबड़ से हिरासत में लिया और पूछताछ की.

HARIDWAR WOMAN MURDER CASE
आरोपी सलमान और महिला (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

गला घोंटकर की सीमा की हत्या: पूछताछ में महिला ने बताया कि बीती 17 अक्टूबर को काशीपुर से सीमा खातून अपने प्रेमी सलमान के साथ ट्रक में बैठी थी. जिसके बाद सलमान ने उसके साथ मिलकर गला घोंटकर सीमा की हत्या कर दी. वहीं, पुलिस ने 23 अक्टूबर की रात श्यामपुर थाना क्षेत्र से आरोपी सलमान को रसियाबड के पास से गिरफ्तार किया.

श्यामपुर लाकर खाली प्लॉट में डीजल डालकर जलाया: आरोपी सलमान ने पुलिस को बताया कि सीमा खातून ने काशीपुर में ट्रक पर आकर उससे झगड़ा किया था. जिसके बाद उसने महिला के साथ मिलकर उसका गला दबाकर हत्या कर दी. जिसके बाद शव को ट्रक से हरिद्वार के श्यामपुर लाकर एक खाली प्लॉट में रखा. जिसके बाद शव की पहचान छिपाने के उद्देश्य से डीजल डालकर जला दिया.

HARIDWAR WOMAN MURDER CASE
घटनास्थल पर सबूत जुटाती पुलिस (फोटो सोर्स- Police)

पुलिस को क्या बोला आरोपी सलमान: पूछताछ में सलमान ने पुलिस टीम को बताया कि सीमा खातून से उसके संबंध थे, लेकिन वो अब कहीं और विवाह करना चाहता था. सीमा इस बात के लिए नाराज रहती थी और अक्सर लड़ाई झगड़ा कर बार-बार पैसों की मांग करती थी, जिसको लेकर वो काफी परेशान रहता था. वहीं, पुलिस ने शव जलाने में इस्तेमाल डीजल जरीकेन और ट्रक को भी बरामद कर लिया है.

आरोपियों के नाम-

  1. सलमान पुत्र घसीटा खां (उम्र 30 वर्ष), निवासी- मझरा लक्ष्मीपुर, काशीपुर, उधम सिंह नगर
  2. महिला पत्नी नासिर (उम्र 53 वर्ष), निवासी- मझरा लक्ष्मीपुर, काशीपुर, उधम सिंह नगर

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

KASHIPUR SEEMA KHATOON MURDER
HALF BURNT WOMAN BODY IN HARIDWAR
हरिद्वार में महिला की अधजली लाश
काशीपुर की सीमा खातून की हत्या
HARIDWAR WOMAN MURDER CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

उत्तराखंड में 90 फीसदी स्कूल 'मुखिया' विहीन! फोर्थ क्लास से प्रिंसिपल तक के काम शिक्षकों के हवाले

रोपवे से 40 मिनट में पहुंचेंगे केदारनाथ, अभी पैदल 9 घंटे लगते हैं, पर्यावरणविदों को परियोजना पर ऐतराज

उत्तराखंड की इस एजुकेशन सिटी में कलम छोड़ हिंसा का रास्ता क्यों अपना रहे छात्र?  जानकारों से समझिये

प्राकृतिक घटनाएं न लें आपदा का रूप, कैसे कम हो नुकसान? वैज्ञानिकों से समझिये क्या करने की है जरुरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.