हरिद्वार में प्रेमी निकला कातिल, हत्या कर महिला को डीजल डालकर जलाया, खौफनाक है ट्राइऐंगल लव

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी ( फोटो सोर्स- Police )

हरिद्वार: आखिरकार महिला की अधजली लाश के मामले में पुलिस ने गुत्थी सुलझा ली है. मामले में पुलिस ने एक महिला समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जिसमें एक महिला का प्रेमी भी शामिल है. जिसने दूसरी महिला के साथ मिलकर हत्या को अंजाम दिया था. पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है, उनमें एक ड्रग डीलर भी शामिल है. हरिद्वार में महिला का मिला था अधजला शव: बता दें कि बीती 18 अक्टूबर को श्यामपुर थाना क्षेत्र के गाजीवाली में हाईवे किनारे एक खाली प्लॉट में अज्ञात महिला का अधजला शव मिला था. जिससे पूरे इलाके में हड़कंप सा मच गया था. मामले को सुलझाने के लिए हरिद्वार के 5 थानों की पुलिस को लगाया गया था. जिसके तहत डिजिटल समेत अन्य सबूतों के आधार पर पुलिस ने मामले का खुलासा कर दिया है. हरिद्वार एसपी क्राइम जितेंद्र मेहरा ने बताया कि ट्रक ड्राइवर सलमान और सीमा खातून (मृतका) के बीच प्रेम संबंध था. ऐसे में सीमा नहीं चाहती थी कि सलमान कहीं और शादी करे, लेकिन सलमान ने शादी का मन बना लिया था. इसी बीच पहले से ड्रग लेने के आदी सलमान की मुलाकात ड्रग डीलर महिला से हुई. सीमा खातून पहले आरोपी महिला को भेज चुकी थी जेल: सीमा पहले से ही महिला को भी जानती थी. महिला को शक था कि उसके बेटे को सीमा खातून एनडीपीएस (NDPS) एक्ट में फिर से फंसा सकती है. क्योंकि, सीमा ने पहले भी महिला और उसके बेटे को जेल भिजवाया था. इसके बाद सलमान और महिला ने सीमा को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया. सलमान की प्रेमिका थी सीमा खातून: सीमा खातून, सलमान की प्रेमिका थी. जिनके बीच पैसे और संबंधों को लेकर विवाद चल रहा था. उसे अपने साथ रहने के लिए बोलती थी. सीमा खातून और महिला की रंजिश थी. क्योंकि, उसने पहले उसके बेटे को एनडीपीएस के मामले में मुखबिरी कर जेल भिजवाया था.