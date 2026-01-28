ETV Bharat / state

उत्तराखंड में चलती कार में युवती से दुष्कर्म, दो आरोपी गिरफ्तार

रुद्रपुर: उत्तराखंड के रुद्रपुर में सिडकुल क्षेत्र में चलती कार में युवती से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है. मामले में ट्रांजिट कैंप पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. साथ ही घटना में इस्तेमाल कार भी बरामद कर ली है. आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया है. बताया जा रहा है कि युवती अपने घर से फैक्ट्री में काम करने के लिए निकली थी. तभी आरोपियों ने उसे फैक्ट्री तक छोड़ने का झांसा देते हुए कार में बैठा लिया, फिर उसके साथ चलती कार में दुष्कर्म किया.

ड्यूटी के लिए घर से निकली थी युवती: पुलिस के मुताबिक, रुद्रपुर निवासी एक युवती ने पुलिस को एक तहरीर सौंपी थी. जिसमें युवती ने बताया कि बीती 25 जनवरी की सुबह वो सिडकुल स्थित फैक्ट्री में ड्यूटी के लिए घर से निकली थी. पहले वो शिव मंदिर के पास ऑटो (टैंपो) के लिए रुकी, लेकिन काफी देर तक शिव मंदिर के पास ऑटो न मिलने पर वो पैदल रविदास मंदिर से अटरिया रोड की ओर निकली.

दुष्कर्म में इस्तेमाल कार (फोटो सोर्स- Police)

चलती कार में दुष्कर्म कर सिडकुल में छोड़कर हुए फरार: इसी दौरान कार संख्या UK 06 TA 8429 आकर रुकी. कार सवार दो युवकों ने उसे सिडकुल छोड़ने का झांसा दिया. आरोप है कि दोनों युवक पीड़िता को सिडकुल क्षेत्र में इधर-उधर घुमाते रहे. विरोध करने पर एक आरोपी ने चलती गाड़ी में पीछे की सीट में आकर पीड़िता के साथ छेड़छाड़ कर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया, फिर उसे सिडकुल क्षेत्र में छोड़ कर फरार हो गए.