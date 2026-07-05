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देहरादून ठेके के बाहर फायरिंग मामले में तीन आरोपी गिरफ्तार, बिजनौर में शुरू हुई थी रंजिश

देहरादून: रायपुर क्षेत्र में शराब की कैंटीन के बाहर फायरिंग मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस की मानें तो घटना में घायल एक युवक के साथ आरोपियों और उसके साथियों का पहले बिजनौर में शादी समारोह के दौरान विवाद हुआ था. इसी विवाद को लेकर दोनों पक्षों के बीच रंजिश चल रही थी. पुरानी रंजिश के चलते फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया. जिसमें गोली चलने से युवक और एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया.

क्या था मामला? गौर हो कि बीती 4 जुलाई को देहरादून के बंजारावाला निवासी दिवाकर खंडूरी ने थाना रायपुर में एक शिकायत दर्ज कराई थी. जिसमें उन्होंने बताया था कि 3 जुलाई की रात करीब 9 बजे वो अपने दोस्त नवीन राणा और रोहन कुमार के साथ रिंग रोड स्थित शराब के ठेके के बाहर खड़े थे. इसी दौरान 3-4 अज्ञात लोग दौड़ते हुए आए और पिस्टल निकाल कर 2 राउंड फायर कर दिए.

फायरिंग में एक गोली उनके साथी नवीन राणा के कंधे और दूसरी गोली पास से गुजर रहे एक अन्य व्यक्ति कामेंद्र शर्मा के पैर पर जा लगी. जिसके मौके पर अफरा-तफरी मच गई. इसके बाद आनन-फानन में घायलों को तत्काल इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां पर दोनों का उपचार किया गया.

वहीं, पीड़ित की तहरीर के आधार पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया. जिसके बाद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 5 अलग-अलग टीमों का गठन किया गया. गठित टीमों ने घटनास्थल और उसके आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाले. साथ ही पीड़ित व्यक्तियों और घटनास्थल पर मौजूद लोगों से पूछताछ की.

पूछताछ के दौरान गोली लगने से घायल व्यक्ति कामेंद्र शर्मा से घटना में बिजनौर निवासी अक्षय प्रधान और उसके साथियों की जानकारी मिली. जिनकी कामेंद्र शर्मा से पहले से रजिंश चल रही थी. जिस पर तत्काल अलग-अलग टीमों को आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दूसरे राज्य और अन्य संभावित ठिकानों के लिए रवाना किया गया.