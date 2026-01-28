ETV Bharat / state

26 जनवरी को ड्राई डे पर लगी शराब की तलब, चटका डाले ठेके के ताले, हवालात की करनी पड़ी सैर

देहरादून: 26 जनवरी को ड्राई डे पर एक शख्स को शराब की ऐसी तलब लगी कि उसने ठेके के ताले ही चटाके दिए. जो अपने साथ शराब की बोतलें तो ले ही गया, साथ ही नकदी पर हाथ साफ कर गया. कहते हैं कि ऊपर वाला सब देख रहा है, वैसा ही हुआ. ऊपर लगे कैमरे में शख्स की तस्वीर कैद हो गई. फिर क्या पुलिस ने उसे धर दबोच लिया. अब उसके दिन हवालात में गुजर रहे हैं.

26 जनवरी के दिन विदेशी मदिरा की दुकान में हुई थी चोरी: जानकारी के मुताबिक, 26 जनवरी के दिन सहस्त्रधारा रोड कुल्हान निवासी दिनेश मल्होत्रा ने राजपुर थाने में एक शिकायत दर्ज कराई थी. जिसमें उन्होंने बताया कि कुल्हान गांव में उनके विदेशी मदिरा की दुकान है. मंगलवार यानी 27 जनवरी की सुबह जब वो दुकान पर पहुंचे तो ताले टूटे हुए मिले. जिसे देख उनके होश उड़ गए. आनन-फानन में उन्होंने इसकी सूचना राजपुर थाना पुलिस को दी.

दुकान का ताला तोड़कर अंदर घुसा और शराब लेकर भागा: वहीं, सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की. इस दौरान दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया तो एक शख्स ताला तोड़कर दुकान के अंदर जाता दिखा. जो दुकान से शराब की बोतलें निकालते हुए नजर आया. साथ ही वो दुकान से कुछ नगद राशि भी ले गया.