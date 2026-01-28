26 जनवरी को ड्राई डे पर लगी शराब की तलब, चटका डाले ठेके के ताले, हवालात की करनी पड़ी सैर
देहरादून में शराब की तलब ने एक शख्स को पहुंचाया हवालात, पुलिस की पूछताछ में बोला- साहब! मैं शराब का आदी हूं, इसलिए चुराई...
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : January 28, 2026 at 3:27 PM IST
देहरादून: 26 जनवरी को ड्राई डे पर एक शख्स को शराब की ऐसी तलब लगी कि उसने ठेके के ताले ही चटाके दिए. जो अपने साथ शराब की बोतलें तो ले ही गया, साथ ही नकदी पर हाथ साफ कर गया. कहते हैं कि ऊपर वाला सब देख रहा है, वैसा ही हुआ. ऊपर लगे कैमरे में शख्स की तस्वीर कैद हो गई. फिर क्या पुलिस ने उसे धर दबोच लिया. अब उसके दिन हवालात में गुजर रहे हैं.
26 जनवरी के दिन विदेशी मदिरा की दुकान में हुई थी चोरी: जानकारी के मुताबिक, 26 जनवरी के दिन सहस्त्रधारा रोड कुल्हान निवासी दिनेश मल्होत्रा ने राजपुर थाने में एक शिकायत दर्ज कराई थी. जिसमें उन्होंने बताया कि कुल्हान गांव में उनके विदेशी मदिरा की दुकान है. मंगलवार यानी 27 जनवरी की सुबह जब वो दुकान पर पहुंचे तो ताले टूटे हुए मिले. जिसे देख उनके होश उड़ गए. आनन-फानन में उन्होंने इसकी सूचना राजपुर थाना पुलिस को दी.
दुकान का ताला तोड़कर अंदर घुसा और शराब लेकर भागा: वहीं, सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की. इस दौरान दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया तो एक शख्स ताला तोड़कर दुकान के अंदर जाता दिखा. जो दुकान से शराब की बोतलें निकालते हुए नजर आया. साथ ही वो दुकान से कुछ नगद राशि भी ले गया.
आईटी पार्क से गिरफ्तार आरोपी गिरफ्तार: पीड़ित की तहरीर के आधार पर अज्ञात चोर के खिलाफ राजपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया. जिसके बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई. इसी कड़ी में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी को आईटी पार्क से गिरफ्तार कर लिया गया. आरोपी के कब्जे से 13 बोतल शराब भी बरामद की गई.
"सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने 24 घंटे के भीतर आरोपी सुरेश सिंह को सोमनाथ नगर आईटी पार्क के पास से गिरफ्तार कर लिया. आरोपी के पास से चोरी की गई शराब की 13 बोतलें बरामद की गई. आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वो नशे का आदी है. ऐसे में नशे की पूर्ति के लिए उसने शराब की बोतल चुराई थी."- प्रदीप रावत, राजपुर थाना प्रभारी
बता दें कि 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस एक राष्ट्रीय पर्व है. इस दिन शराब की दुकानें और ठेके बंद कर दिए जाते हैं. ताकि, राष्ट्रीय पर्व के दिन कोई अराजकता न फैले और माहौल खराब न हो. साथ ही राष्ट्रीय पर्व का महत्व बना रहे, लेकिन इस शख्स की तलब ने शराब की दुकान में चोरी करवा दिया. जिसके बाद उसे हवालात की सैर करनी पड़ गई.
