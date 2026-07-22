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देहरादून कैफे के बाहर फायरिंग मामला, पैसों के विवाद में दोस्त पर चलाई थी गोली, एक आरोपी गिरफ्तार

देहरादून: पटेलनगर क्षेत्र में दून मेडिकल कॉलेज के पास स्थित एक कैफे के बाहर हुई फायरिंग मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से घटना में इस्तेमाल 32 बोर की पिस्टल और तीन जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं. बताया जा रहा है कि फायरिंग की वारदात डेढ़ लाख रुपए के लेन-देन के विवाद के चलते हुई थी.

दून मेडिकल कॉलेज के पास स्थित कैफे के बाहर हुई थी फायरिंग: जानकारी के मुताबिक, बीती 19 जुलाई को हरिद्वार के झबरेड़ा निवासी सन्नी चौधरी ने कोतवाली पटेलनगर में एक शिकायत दर्ज कराई थी. जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि कैफे के बाहर शुभम और युवराज ने उसे जान से मारने की नीयत से पिस्टल से फायर किया. गनीमत रही कि गोली उसे नहीं लगी, लेकिन मौके पर लोग दहशत में आ गए.

आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने खंगाले कई सीसीटीवी फुटेज: वहीं, शिकायत के आधार पर थाना पटेलनगर में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया. जिसके बाद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कोतवाली पटेलनगर में पुलिस टीम गठित की गई. टीम ने घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाले. साथ ही मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया और आरोपियों के संभावित ठिकानों पर दबिश दी.