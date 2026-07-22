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देहरादून कैफे के बाहर फायरिंग मामला, पैसों के विवाद में दोस्त पर चलाई थी गोली, एक आरोपी गिरफ्तार

देहरादून में दून मेडिकल कॉलेज के पास स्थित कैफे के बाहर दोस्त ने दोस्त पर झोंकी थी फायर, पुलिस ने एक आरोपी को दबोचा

DEHRADUN CAFE FIRING
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (फोटो सोर्स- Police)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 22, 2026 at 5:23 PM IST

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देहरादून: पटेलनगर क्षेत्र में दून मेडिकल कॉलेज के पास स्थित एक कैफे के बाहर हुई फायरिंग मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से घटना में इस्तेमाल 32 बोर की पिस्टल और तीन जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं. बताया जा रहा है कि फायरिंग की वारदात डेढ़ लाख रुपए के लेन-देन के विवाद के चलते हुई थी.

दून मेडिकल कॉलेज के पास स्थित कैफे के बाहर हुई थी फायरिंग: जानकारी के मुताबिक, बीती 19 जुलाई को हरिद्वार के झबरेड़ा निवासी सन्नी चौधरी ने कोतवाली पटेलनगर में एक शिकायत दर्ज कराई थी. जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि कैफे के बाहर शुभम और युवराज ने उसे जान से मारने की नीयत से पिस्टल से फायर किया. गनीमत रही कि गोली उसे नहीं लगी, लेकिन मौके पर लोग दहशत में आ गए.

आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने खंगाले कई सीसीटीवी फुटेज: वहीं, शिकायत के आधार पर थाना पटेलनगर में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया. जिसके बाद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कोतवाली पटेलनगर में पुलिस टीम गठित की गई. टीम ने घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाले. साथ ही मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया और आरोपियों के संभावित ठिकानों पर दबिश दी.

चंद्रबनी जाने वाले मार्ग से आरोपी गिरफ्तार: इसी कड़ी में कोतवाली पटेलनगर पुलिस ने 21 जुलाई को 27 वर्षीय शुभम पंवार निवासी ग्राम डेलना, थाना झबरेड़ा, हरिद्वार को चंद्रबनी जाने वाले मार्ग से गिरफ्तार कर लिया. तलाशी के दौरान उसके पास से घटना में इस्तेमाल की गई 32 बोर की पिस्टल और तीन जिंदा कारतूस बरामद हुए. वहीं, पुलिस ने फायरिंग करने के पीछे का कारण भी बताया है.

"आरोपी का पीड़ित के साथ करीब डेढ़ लाख रुपए का लेन-देन था. दोनों पहले अच्छे दोस्त थे, लेकिन पैसों के विवाद के बाद उनके संबंध खराब हो गए. आरोपी के अनुसार वो कई बार विवाद सुलझाना चाहता था, लेकिन मुलाकात नहीं हो पा रही थी. घटना की रात उसे सूचना मिली कि सन्नी चौधरी उसके एक दोस्त के पीजी हॉस्टल के पास मौजूद है."-विनोद गुसाईं, कोतवाली पटेलनगर प्रभारी

"इसके बाद वो वहां पहुंचा, जहां बातचीत के दौरान विवाद बढ़ गया और उसने अपने पास मौजूद पिस्टल से फायर कर दिया. हालांकि, मौके पर मौजूद लोगों के बीच-बचाव के कारण गोली पीड़ित को नहीं लगी और वो मौके से फरार हो गया. जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है. अब पुलिस ने मामले में नामजद दूसरे आरोपी युवराज की भूमिका की भी जांच की जा रही है."-विनोद गुसाईं, कोतवाली पटेलनगर प्रभारी

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