ETV Bharat / state

दून अस्पताल के बाहर फायरिंग मामला, पुलिस के हत्थे चढ़ा गोलीकांड का मास्टरमाइंड

देहरादून: दून अस्पताल के सामने फायरिंग की घटना को अंजाम देने वाले मास्टरमाइंड को पुलिस ने आईटी पार्क के पास से गिरफ्तार कर लिया है. विवाद के कारण आरोपी के कहने पर उसके साथियों ने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था. घटना के बाद से ही गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी फरार चल रहा था. पुलिस घटना में शामिल 5 अन्य आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है.

ये है मामला: दरअसल, 18 अक्टूबर की रात देहरादून के कैनाल रोड स्थित सरकारी कैंटीन पर पैसों के लेन-देन और महिला पर अभद्र टिप्पणी को लेकर दिशांत व उसके साथियों का नृपेंद्र धामा उर्फ काव्यांश धामा, रोहन आर्य और विशाल तोमर के साथ विवाद हुआ था. इसके बाद काव्यांश धामा, रोहन और विशाल के कहने पर दून अस्पताल के पास रात को ही दिशांत पर काव्यांश के तीन अन्य साथियों सोहेल खान, शानू और जावेद ने गोली चला दी थी. जिसमें दिशांत घायल हो गया था. साथ ही आरोपी फरार हो गए थे.

घटना में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 20 अक्टूबर को रोहन और विशाल तोमर को गिरफ्तार किया था. उसके बाद 22 अक्टूबर की रात को पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में सोहेल खान, शानू और जावेद को गिरफ्तार किया गया. ये मुठभेड़ छिद्दरवाला से लालतप्पड़ में हुई थी. जहां तीनों ने बचने के लिए पुलिस पर फायरिंग भी की थी.