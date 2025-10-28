दून अस्पताल के बाहर फायरिंग मामला, पुलिस के हत्थे चढ़ा गोलीकांड का मास्टरमाइंड
दून अस्पताल के सामने युवक पर फायरिंग करने वाले मास्टरमाइंड को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. 5 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं.
Published : October 28, 2025 at 9:16 PM IST
देहरादून: दून अस्पताल के सामने फायरिंग की घटना को अंजाम देने वाले मास्टरमाइंड को पुलिस ने आईटी पार्क के पास से गिरफ्तार कर लिया है. विवाद के कारण आरोपी के कहने पर उसके साथियों ने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था. घटना के बाद से ही गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी फरार चल रहा था. पुलिस घटना में शामिल 5 अन्य आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है.
ये है मामला: दरअसल, 18 अक्टूबर की रात देहरादून के कैनाल रोड स्थित सरकारी कैंटीन पर पैसों के लेन-देन और महिला पर अभद्र टिप्पणी को लेकर दिशांत व उसके साथियों का नृपेंद्र धामा उर्फ काव्यांश धामा, रोहन आर्य और विशाल तोमर के साथ विवाद हुआ था. इसके बाद काव्यांश धामा, रोहन और विशाल के कहने पर दून अस्पताल के पास रात को ही दिशांत पर काव्यांश के तीन अन्य साथियों सोहेल खान, शानू और जावेद ने गोली चला दी थी. जिसमें दिशांत घायल हो गया था. साथ ही आरोपी फरार हो गए थे.
घटना में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 20 अक्टूबर को रोहन और विशाल तोमर को गिरफ्तार किया था. उसके बाद 22 अक्टूबर की रात को पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में सोहेल खान, शानू और जावेद को गिरफ्तार किया गया. ये मुठभेड़ छिद्दरवाला से लालतप्पड़ में हुई थी. जहां तीनों ने बचने के लिए पुलिस पर फायरिंग भी की थी.
इस दौरान पुलिस की तरफ से भी आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की गई. जहां दो आरोपियों के पैर में गोली लगी. गोली लगने के बाद पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपियों के पास से दो तमंचे, चार जिंदा और कारतूसों के दो खोखे बरामद हुए थे. इस मुकदमे में घटना का मास्टरमाइंड आरोपी नृपेंद्र धामा उर्फ काव्यांश धामा घटना के बाद से ही लगातार फरार चल रहा था. जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों की ओर से लगातार उसके सभी संभावित ठिकानों पर दबिशें दी जा रही थी.
क्या बोली पुलिस? मामले में नगर कोतवाली प्रभारी प्रदीप पंत ने बताया कि तमाम प्रयासों से 28 अक्टूबर को पुलिस टीम ने घटना के मुख्य षड्यंत्रकारी आरोपी नृपेंद्र धामा उर्फ काव्यांश धामा को मुखबिर की सूचना पर आईटी पार्क के पास से गिरफ्तार किया है. जिसे पुलिस ने न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है.
