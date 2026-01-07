ETV Bharat / state

मंगलौर गोलीकांड में पति-पत्नी समेत जेठ गिरफ्तार, पहले भी लूटपाट केस में जेल जा चुके आरोपी

रुड़की: हरिद्वार जिले की मंगलौर कोतवाली पुलिस ने मुंडलाना गोलीकांड का खुलासा कर दिया है. पुलिस ने इस मामले में आमजन में दहशत फैलाने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार किए गए आरोपियों में पति-पत्नी और जेठ शामिल हैं. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से अवैध तमंचे और जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं.

कहते हैं कि पाप का घड़ा एक दिन फूटता जरूर है, यह कहावत मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के मुंडलाना गांव में हुई गोलीकांड में शामिल आरोपियों पर पूरी तरह से दर्शाती है. दरअसल, मुंडलाना गांव निवासी सतीश कुमार ने मंगलौर कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि पुरानी और आपसी रंजिश के चलते तीन लोगों ने गाली गलौज कर उनके घर के ऊपर फायरिंग की.

लूटपाट प्रकरण में जेल जा चुके आरोपी: फायरिंग से परिवारजनों के जीवन को गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया. इसके साथ ही आरोपियों ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी. इस घटना से मुंडलाना गांव और आसपास क्षेत्र में भय का माहौल हो गया. तहरीर में बताया गया कि उक्त व्यक्ति पहले भी लूटपाट प्रकरण में जेल जा चुके हैं.

वहीं, घटना की गंभीरता को देखते हुए हरिद्वार एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल ने मंगलौर पुलिस को इस मामले में तत्काल संज्ञान लेकर आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी के निर्देश दिए. इन्हीं निर्देशों के अनुपालन में मंगलौर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अमरजीत सिंह ने थाना स्तर पर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अलग-अलग पुलिस टीमों का गठन किया.