ETV Bharat / state

सेलाकुई में पत्नी की हत्या के बाद फरार आरोपी पति गिरफ्तार, गुंडा एक्ट में 2 अपराधी तड़ीपार

विकासनगर में दहेज न मिलने पर चुन्नी से गला घोंटकर पत्नी को मार डाला, आरोपी पति हुआ गिरफ्तार, 2 आरोपियों को किया गया तड़ीपार

Vikasnagar Criminals Jila Badar
ढोल दमाऊं के साथ आरोपी तड़ीपार (फोटो सोर्स- Police)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 4, 2026 at 8:27 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

विकासनगर: आखिरकार दहेज हत्या के फरार आरोपी को सेलाकुई पुलिस ने दबोच लिया है. आरोपी ने दहेज में बाइक न मिलने पर हुए विवाद में अपनी पत्नी की चुन्नी से गला घोंटकर हत्या की थी. पत्नी की हत्या के बाद रिश्तेदारों और आसपास के लोगों को भम्रित करने के लिए बीमारी के कारण मौत होने की झूठी कहानी गढ़ी थी. वहीं, गुंडा एक्ट में 2 आरोपी को दून पुलिस ने तड़ीपार किया.

साल 2025 में हुआ था निकाह: दरअसल, बीती 1 मई को यूपी के लखीमपुर के शारदा नगर निवासी लाल मोहम्मद ने थाना सेलाकुई में एक सूचना दी थी. जिसमें उन्होंने बताया था कि साल 2025 में उनकी बेटी का निकाह आरिफ अली के साथ हुआ था. आरोप था कि उसे दहेज के लिए प्रताड़ित कर चुन्नी से गला घोंटकर हत्या कर दी.

इस सूचना के आधार पर थाना सेलाकुई में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई. इसके बाद पुलिस टीम गठित कर मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया. साथ ही आरोपी के सभी संभावित ठिकानों पर दबिशें दी गई. इसी कड़ी में मुखबिर की सूचना पर 3 मई को फरार आरोपी आरिफ अली को सेलाकुई बाजार क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया.

Vikasnagar Criminals Jila Badar
दहेज हत्या में फरार आरोपी गिरफ्तार (फोटो सोर्स- Police)

काम के सिलसिले में दोनों आए सेलाकुई: पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो दिहाड़ी मजदूरी का काम करता है. साल 2025 में उसकी शादी हुई थी. शादी में उसके ससुराल वालों ने न तो उसे दहेज दिया, न ही शादी में उसकी किसी प्रकार की सहायता की गई. एक महीने पहले आरोपी अपनी पत्नी के साथ काम के लिए सेलाकुई आया. जहां जमनपुर में किराए का कमरा लेकर अपनी पत्नी के साथ रहने लगा.

आरोपी मजदूरी तो पत्नी करने लगी कंपनी में काम: आरोपी दिहाड़ी मजदूरी करने लगा तो उसकी पत्नी एक कंपनी में काम करने लगी. अक्सर दहेज में बाइक न मिलने को लेकर पत्नी के साथ विवाद रहता था. उसे शक था कि उसकी पत्नी किसी अन्य व्यक्ति से बात करती है. इसे लेकर दोनों के बीच झगड़ा हो गया.

पत्नी लात मारे जाने पर चुन्नी से घोंट दिया गला: झगड़े के दौरान उसकी पत्नी ने उसे लात मार दिया. जिससे खार खाकर आरोपी ने चुन्नी से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी. इसके बाद अपने रिश्तेदारों व आसपास के लोगों को बताया कि तबीयत खराब होने की वजह से उसकी बीबी की मौत हो गई है, लेकिन पुलिस ने नहीं बच सका.

विकासनगर में गुंडा एक्ट में 2 आरोपी को दून पुलिस ने किया तड़ीपार: देहरादून डीएम सविन बंसल के आदेश पर गुंडा एक्ट में 2 आरोपियों को 6 महीने के लिए जिला बदर कर दिया गया है. पुलिस ने दोनों अपराधियों को ढोल बजाते हुए हिमाचल प्रदेश के पांवटा साहिब बॉर्डर पर ले जाकर जिले की सीमा से बाहर किया है. साथ ही निर्धारित अवधि तक जिले की सीमा में कदम न रखने की स्पष्ट हिदायत दी है.

Vikasnagar Criminals Jila Badar
आरोपी को किया गया जिला बदर (फोटो सोर्स- Police)

बता दें कि 4 मई को पुलिस ने राहुल कश्यप निवासी जीवनगढ और आसिफ निवासी मुस्लिम बस्ती कोतवाली विकासनगर को जिले की सीमा से बाहर पांवटा साहिब में छोड़ा गया और 6 महीने की अवधि तक जिले की सीमा में प्रवेश न करने की सख्त हिदायत दी गई. इस कार्रवाई के संबंध में हिमाचल प्रदेश पुलिस को आरोपियों के आपराधिक इतिहास और जिला बदर किए जाने के संबंध मे अवगत करा दिया गया है.

पुलिस ने बताया कि आरोपी राहुल कश्यप का आपराधिक इतिहास में आर्म्स एक्ट समेत 8 मुकदमे विकासनगर कोतवाली में पंजीकृत हैं. जबकि, आसिफ निवासी मुस्लिम बस्ती विकासनगर के खिलाफ भी भादवी और सीआरपीसी आर्म्स एक्ट समेत 18 मुकदमे पंजीकृत हैं. ऐसे में दोनों को जिला बदर किया गया है. जो 6 महीने तक वापस नहीं आ सकेंगे.

देहरादून में चोर गिरफ्तार: अंतरराज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश कर कैंट थाना पुलिस ने चोरी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी के कब्जे से घटना में चोरी किया गया माल बरामद भी किया गया है. साथ ही आरोपी ने अपने साथियों के साथ रेकी कर चोरी की घटना को अंजाम दिया था. वहीं, घटना में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए सभी संभावित स्थानों पर दबिशें दी जा रही हैं.

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

VIKASNAGAR WOMAN MURDER FOR DOWRY
CRIMINAL ZILA BADAR VIKASNAGAR
विकासनगर आरोपी जिला बदर
सेलाकुई पत्नी की हत्या पति गिरफ्तार
SELAQUI HUSBAND MURDER WIFE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.