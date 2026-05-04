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सेलाकुई में पत्नी की हत्या के बाद फरार आरोपी पति गिरफ्तार, गुंडा एक्ट में 2 अपराधी तड़ीपार

ढोल दमाऊं के साथ आरोपी तड़ीपार ( फोटो सोर्स- Police )

विकासनगर: आखिरकार दहेज हत्या के फरार आरोपी को सेलाकुई पुलिस ने दबोच लिया है. आरोपी ने दहेज में बाइक न मिलने पर हुए विवाद में अपनी पत्नी की चुन्नी से गला घोंटकर हत्या की थी. पत्नी की हत्या के बाद रिश्तेदारों और आसपास के लोगों को भम्रित करने के लिए बीमारी के कारण मौत होने की झूठी कहानी गढ़ी थी. वहीं, गुंडा एक्ट में 2 आरोपी को दून पुलिस ने तड़ीपार किया. साल 2025 में हुआ था निकाह: दरअसल, बीती 1 मई को यूपी के लखीमपुर के शारदा नगर निवासी लाल मोहम्मद ने थाना सेलाकुई में एक सूचना दी थी. जिसमें उन्होंने बताया था कि साल 2025 में उनकी बेटी का निकाह आरिफ अली के साथ हुआ था. आरोप था कि उसे दहेज के लिए प्रताड़ित कर चुन्नी से गला घोंटकर हत्या कर दी. इस सूचना के आधार पर थाना सेलाकुई में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई. इसके बाद पुलिस टीम गठित कर मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया. साथ ही आरोपी के सभी संभावित ठिकानों पर दबिशें दी गई. इसी कड़ी में मुखबिर की सूचना पर 3 मई को फरार आरोपी आरिफ अली को सेलाकुई बाजार क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया. दहेज हत्या में फरार आरोपी गिरफ्तार (फोटो सोर्स- Police) काम के सिलसिले में दोनों आए सेलाकुई: पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो दिहाड़ी मजदूरी का काम करता है. साल 2025 में उसकी शादी हुई थी. शादी में उसके ससुराल वालों ने न तो उसे दहेज दिया, न ही शादी में उसकी किसी प्रकार की सहायता की गई. एक महीने पहले आरोपी अपनी पत्नी के साथ काम के लिए सेलाकुई आया. जहां जमनपुर में किराए का कमरा लेकर अपनी पत्नी के साथ रहने लगा. आरोपी मजदूरी तो पत्नी करने लगी कंपनी में काम: आरोपी दिहाड़ी मजदूरी करने लगा तो उसकी पत्नी एक कंपनी में काम करने लगी. अक्सर दहेज में बाइक न मिलने को लेकर पत्नी के साथ विवाद रहता था. उसे शक था कि उसकी पत्नी किसी अन्य व्यक्ति से बात करती है. इसे लेकर दोनों के बीच झगड़ा हो गया.