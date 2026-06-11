ETV Bharat / state

सहसपुर में गर्भवती पत्नी को मारी लात, पेट में पल रहे शिशु की हुई मौत, आरोपी पति हुआ गिरफ्तार

विकासनगर: अपनी गर्भवती पत्नी के साथ मारपीट करने वाले पति को सहसपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. मारपीट के कारण गर्भ में पल रहे 8 माह के शिशु की मौत हो गई थी. जिसके चलते दून अस्पताल में ऑपरेशन के जरिए मृत शिशु को बाहर निकालना पड़ा. जबकि, महिला का अभी उपचार चल रहा है.

क्या था पूरा मामला? दरअसल, बीती 9 जून को सहसपुर क्षेत्र के बालूवाला निवासी शेर सिंह ने कोतवाली सहसपुर में एक तहरीर दी थी. जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था उनकी गर्भवती बेटी सीमा को उसके पति बबलू निवासी पानीपच (हरियाणा) हाल निवासी जस्सोवाला लगातार प्रताड़ित करता है.

भ्रूण लिंग जांच कराने का आरोप: बताया जा रहा है कि दो बेटियां होने के बाद महिला तीसरी बार 8 माह की गर्भवती थी. आरोप है कि बेटे की चाह में पति ने जबरदस्ती उसका पानीपत में भ्रूण लिंग परीक्षण कराया. भ्रूण लिंग परीक्षण में तीसरी भी बेटी होने का पता चलने के बाद आरोपी पति का खून खौल गया.

पेट में मारी लात, करंट लगाने का भी आरोप: आरोप है कि उसने अपनी पत्नी के पेट पर लात मार दी. इतना ही नहीं करंट लगाकर उसे जान से मारने की कोशिश भी की. मारपीट के कारण महिला के पेट में पल रहे 8 माह के अजन्मे शिशु की मौत हो गई. साथ ही महिला की तबीयत बिगड़ गई.

देहरादून में ऑपरेशन के जरिए बाहर निकाला गया मृत शिशु: इसके बाद आनन-फानन पीड़िता को राजकीय दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल देहरादून में भर्ती कराया गया. जहां ऑपरेशन के जरिए शिशु को बाहर निकाला गया. गनीमत रही कि महिला बच गई. उसका अभी उपचार चल रहा है.