सहसपुर में गर्भवती पत्नी को मारी लात, पेट में पल रहे शिशु की हुई मौत, आरोपी पति हुआ गिरफ्तार
सहसपुर में गर्भवती पत्नी के पेट में लात मारने वाला पति गिरफ्तार, 8 माह के शिशु की हुई थी मौत, करंट लगाने का भी आरोप
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : June 11, 2026 at 1:48 PM IST
विकासनगर: अपनी गर्भवती पत्नी के साथ मारपीट करने वाले पति को सहसपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. मारपीट के कारण गर्भ में पल रहे 8 माह के शिशु की मौत हो गई थी. जिसके चलते दून अस्पताल में ऑपरेशन के जरिए मृत शिशु को बाहर निकालना पड़ा. जबकि, महिला का अभी उपचार चल रहा है.
क्या था पूरा मामला? दरअसल, बीती 9 जून को सहसपुर क्षेत्र के बालूवाला निवासी शेर सिंह ने कोतवाली सहसपुर में एक तहरीर दी थी. जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था उनकी गर्भवती बेटी सीमा को उसके पति बबलू निवासी पानीपच (हरियाणा) हाल निवासी जस्सोवाला लगातार प्रताड़ित करता है.
भ्रूण लिंग जांच कराने का आरोप: बताया जा रहा है कि दो बेटियां होने के बाद महिला तीसरी बार 8 माह की गर्भवती थी. आरोप है कि बेटे की चाह में पति ने जबरदस्ती उसका पानीपत में भ्रूण लिंग परीक्षण कराया. भ्रूण लिंग परीक्षण में तीसरी भी बेटी होने का पता चलने के बाद आरोपी पति का खून खौल गया.
पेट में मारी लात, करंट लगाने का भी आरोप: आरोप है कि उसने अपनी पत्नी के पेट पर लात मार दी. इतना ही नहीं करंट लगाकर उसे जान से मारने की कोशिश भी की. मारपीट के कारण महिला के पेट में पल रहे 8 माह के अजन्मे शिशु की मौत हो गई. साथ ही महिला की तबीयत बिगड़ गई.
देहरादून में ऑपरेशन के जरिए बाहर निकाला गया मृत शिशु: इसके बाद आनन-फानन पीड़िता को राजकीय दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल देहरादून में भर्ती कराया गया. जहां ऑपरेशन के जरिए शिशु को बाहर निकाला गया. गनीमत रही कि महिला बच गई. उसका अभी उपचार चल रहा है.
सहसपुर कोतवाल प्रदीप रावत ने बताया कि तहरीर के बाद आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं मे मुकदमा दर्ज कर जांच की गई. जांच के बाद उपनीरीक्षक नीरज त्यागी के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गई. जिसके तहत कार्रवाई करते हुए आरोपी पति बबलू को उसके जस्सोवाला स्थित घर से देर रात यानी 9 जून को ही गिरफ्तार कर लिया गया.
आरोपी पति का नाम-
- बबलू, निवासी- डिडवाडी, पानीपत (हरियाणा) हाल निवासी- जस्सोवाला, सहसपुर (देहरादून)
"पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसकी शादी साल 2020 में सीमा के साथ हुई थी. वो पानीपत में प्रिटिंग प्रेस का काम करता है. आरोपी ने स्वीकार किया है कि बीती 6 जून को उसका पत्नी के साथ विवाद हुआ था, इसी दौरान उसने लकड़ी के फट्टे से उसकी पिटाई की थी. जिसमें गर्भ में पल रहे 8 महीने के शिशु की मौत हो गई."- प्रदीप रावत, सहसपुर कोतवाल
भ्रूण लिंग परीक्षण पर पुलिस ने कही ये बात: वहीं, पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर मामले में गंभीर धाराओं की बढ़ोत्तरी भी की है. आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है. वहीं, भ्रूण लिंग परीक्षण मामले में सहसपुर कोतवाल प्रदीप रावत का कहना है कि 'लिंग परीक्षण के मामले में जो आरोप हैं, उसमें सच्चाई नजर नहीं आ रही है.'
भ्रूण लिंग जांच कराने पर हो सकती है जेल: बता दें कि भारत में भ्रूण लिंग जांच कराना पूरी तरह से गैर कानूनी और दंडनीय अपराध है. गर्भ में पल रहे बच्चे का लिंग पता करना या बताना कानूनन जुर्म है. अगर कोई डॉक्टर या क्लिनिक भ्रूण लिंग जांच करता है, तो 3 से 5 साल की जेल के साथ जुर्माने की सकता है. साथ ही माता-पिता या इसमें शामिल लोगों को भी सजा हो सकती है.
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