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हरदीप सिंह हत्याकांड में पति-पत्नी गिरफ्तार, जानिए क्यों दिया वारदात को अंजाम?

उधम सिंह नगर के हरदीप सिंह हत्याकांड का खुलासा, रुपयों के विवाद में हत्या का आरोप, दंपत्ति गिरफ्तार, लाइसेंसी पिस्टल और कार बरामद

Husband and wife arrest
हरदीप सिंह हत्याकांड में पति-पत्नी गिरफ्तार (फोटो सोर्स- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 15, 2026 at 10:41 PM IST

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रुद्रपुर: उधम सिंह नगर के कुंडा क्षेत्र में हुए हरदीप सिंह हत्याकांड में पुलिस ने पति-पत्नी को गिरफ्तार किया है. हत्या के पीछे रुपयों के लेन-देन को लेकर विवाद सामने आया है. मुख्य आरोपी संदीप सिंह उर्फ सोना पर हरदीप को गोली मारने का आरोप है. जबकि, उसकी पत्नी पर हत्या के बाद साक्ष्य छिपाने और नष्ट करने के षडयंत्र में शामिल होने का आरोप है. आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने घटना में इस्तेमाल लाइसेंसी पिस्टल, खोखा कारतूस और कार बरामद की है.

उधम सिंह नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति के मुताबिक, बीती 13 सितंबर को रजविंदर कौर पत्नी सुखदेव सिंह निवासी गुलजारपुर (काशीपुर) ने पुलिस को एक सूचना दी थी. जिसमें उन्होंने बताया था कि उनके बेटे हरदीप सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई है. सूचना के मुताबिक, संदीप सिंह ने अपनी पत्नी और माता के सामने हरदीप सिंह को गोली मारी थी. घटना के बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल जांच शुरू की.

हरदीप सिंह हत्याकांड का खुलासा (वीडियो सोर्स- ETV Bharat)

एसएसपी अजय गणपति के निर्देश पर हत्याकांड के जल्द खुलासे और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमों का गठन किया गया. मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए बीएनएस की धारा और 30 आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू की गई. गठित पुलिस टीमों ने घटनास्थल और उसके आसपास के क्षेत्रों में गहन छानबीन की. पुलिस के लगातार प्रयासों के बाद 48 घंटे के भीतर हत्याकांड में शामिल आरोपियों की पहचान कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया.

Husband and wife arrest
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी दंपत्ति (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान संदीप सिंह उर्फ सोना पुत्र सुरजीत सिंह (उम्र 40 वर्ष) निवासी गौरा फार्म, कोतवाली कुंडा और उसकी पत्नी (उम्र 35 वर्ष) के रूप में की है. पुलिस ने संदीप सिंह को मामले का मुख्य आरोपी बताया है. जांच के दौरान ये भी सामने आया कि हत्या के बाद साक्ष्य छिपाने और नष्ट करने के कथित षडयंत्र में संदीप की पत्नी की भूमिका रही. अब पुलिस इस पहलू को भी विवेचना में शामिल कर आगे की कार्रवाई कर रही है.

लाइसेंसी पिस्टल और कार बरामद: पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार मुख्य आरोपी की निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल लाइसेंसी पिस्टल, खोखा कारतूस और कार बरामद की गई है. बरामद हथियार को पुलिस ने जांच का महत्वपूर्ण साक्ष्य माना है. पुलिस अब हत्या के पीछे बताए जा रहे रुपयों के विवाद, घटना से पहले और बाद की गतिविधियों एवं आरोपियों की भूमिका से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है.

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उधम सिंह नगर एसएसपी अजय गणपति (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

एसएसपी अजय गणपति ने बताया कि पुलिस टीमों के समन्वित प्रयास और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर मामले का तेजी से खुलासा किया गया. पुलिस का कहना है कि प्रकरण में आगे की विवेचना जारी है और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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