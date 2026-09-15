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हरदीप सिंह हत्याकांड में पति-पत्नी गिरफ्तार, जानिए क्यों दिया वारदात को अंजाम?

हरदीप सिंह हत्याकांड में पति-पत्नी गिरफ्तार ( फोटो सोर्स- ETV Bharat )

रुद्रपुर: उधम सिंह नगर के कुंडा क्षेत्र में हुए हरदीप सिंह हत्याकांड में पुलिस ने पति-पत्नी को गिरफ्तार किया है. हत्या के पीछे रुपयों के लेन-देन को लेकर विवाद सामने आया है. मुख्य आरोपी संदीप सिंह उर्फ सोना पर हरदीप को गोली मारने का आरोप है. जबकि, उसकी पत्नी पर हत्या के बाद साक्ष्य छिपाने और नष्ट करने के षडयंत्र में शामिल होने का आरोप है. आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने घटना में इस्तेमाल लाइसेंसी पिस्टल, खोखा कारतूस और कार बरामद की है. उधम सिंह नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति के मुताबिक, बीती 13 सितंबर को रजविंदर कौर पत्नी सुखदेव सिंह निवासी गुलजारपुर (काशीपुर) ने पुलिस को एक सूचना दी थी. जिसमें उन्होंने बताया था कि उनके बेटे हरदीप सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई है. सूचना के मुताबिक, संदीप सिंह ने अपनी पत्नी और माता के सामने हरदीप सिंह को गोली मारी थी. घटना के बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल जांच शुरू की. हरदीप सिंह हत्याकांड का खुलासा (वीडियो सोर्स- ETV Bharat) एसएसपी अजय गणपति के निर्देश पर हत्याकांड के जल्द खुलासे और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमों का गठन किया गया. मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए बीएनएस की धारा और 30 आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू की गई. गठित पुलिस टीमों ने घटनास्थल और उसके आसपास के क्षेत्रों में गहन छानबीन की. पुलिस के लगातार प्रयासों के बाद 48 घंटे के भीतर हत्याकांड में शामिल आरोपियों की पहचान कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया.