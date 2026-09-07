16 साल से सीने में धधक रही थी बदले की आग, भाई की हत्या का बदला लेने की फिराक में था होटल संचालक, गैंगवार से पहले पुलिस ने दबोचा
साल 2010 में भाई की हुई थी हत्या, बदला लेने के लिए जुटाए हथियार, हरिद्वार में चला रहा था होटल, पुलिस ने किया गिरफ्तार
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 7, 2026 at 3:19 PM IST|
Updated : September 7, 2026 at 3:55 PM IST
हरिद्वार: भाई की हत्या का बदला लेने के लिए करीब 16 साल से हत्यारों की तलाश कर रहे एक आरोपी को पुलिस ने दबोचा है. गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से दो पिस्टल और 10 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है. पुलिस की मानें तो आरोपी को जानकारी मिली थी कि उसके भाई की हत्या में शामिल लोग जेल से बाहर आकर हरिद्वार पहुंचने वाले हैं. ऐसे में उसने बदला लेने के इरादे से हथियार जुटाए, लेकिन समय रहते पुलिस की सक्रियता से गैंगवार की बड़ी वारदात टल गई.
पुलिस को देखते ही भागने लगा आरोपी: एसपी सिटी अभय प्रताप सिंह के मुताबिक, हरिद्वार एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर के निर्देश पर संदिग्धों और अवैध हथियारों की धरपकड़ के लिए सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है. इसी कड़ी में 6 सितंबर को नगर कोतवाली पुलिस टीम चित्रकूट घाट के पास गश्त कर रही थी. इसी दौरान दरोगा खेमेंद्र गंगवार को एक संदिग्ध व्यक्त देखकर सकपका गया. जैसे ही पुलिसकर्मी उसके पास पहुंचे, तो वो भागने का प्रयास करने लगा, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया.
साल 2010 में हुई थी भाई की हत्या: पूछताछ के बाद उसके कंधे पर टंगे बैग की तलाशी ली, तो उसमें 32 बोर की दो पिस्टल, दो मैगजीन और 10 जिंदा कारतूस बरामद हुए. हथियार रखने का लाइसेंस मांगने पर वो कोई जवाब नहीं दे पाया. सख्ती से पूछताछ में उसने बताया कि साल 2010 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में हो रहे पंचायत चुनाव के दौरान उसके भाई की हत्या कर दी गई थी. तभी से वो भाई की हत्या का बदला लेने के लिए हत्यारों की तलाश में था.
हरिद्वार में चला रहा था होटल, भाई के हत्या के आरोपी को मारने से पहले हुआ गिरफ्तार: पुलिस जांच में सामने आया कि गैंगवार के डर से आरोपी अप्रैल 2026 में हरिद्वार आया और यहां एक आश्रम को लीज पर लेकर होटल के रूप में कारोबार करने लगा. इसी दौरान उसे जानकारी मिली कि उसके भाई की हत्या के आरोपी जेल से बाहर हैं और हरिद्वार आ रहे हैं. इसके बाद उसने कथित रूप से उनकी हत्या की तैयारी शुरू कर दी. फिलहाल, पुलिस आरोपी के बारे में बारीकी से जानकारी जुटा रही है, उसके आपराधिक इतिहास के बारे में भी पता लगाया जा रहा है.
गिरफ्तार आरोपी का नाम-
- मनोज कुमार पुत्र महावीर सिंह (उम्र 45 वर्ष), निवासी- बुडीना कला, थाना तितावी, मुजफ्फरनगर (यूपी)
"सघन चेकिंग के दौरान पुलिस टीम ने संदिग्ध को समय रहते पकड़ लिया. उसके पास से दो पिस्टल और 10 कारतूस बरामद हुए हैं. पूछताछ में भाई की हत्या का बदला लेने के इरादे से हथियार रखने की बात सामने आई है."- अभय प्रताप सिंह, एसपी सिटी, हरिद्वार
आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई की जा रही है. इसके आपराधिक इतिहास की जानकारी भी जुटाई जा रही है. आरोपी के पास अवैध पिस्टल कहां से आई, इसके बारे में भी पता लगाया जा रहा है."- अभय प्रताप सिंह, एसपी सिटी, हरिद्वार
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