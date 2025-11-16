ETV Bharat / state

व्हाट्सअप पर Apk फाइल भेजकर लूटी लोगों की गाढ़ी कमाई, नैनीताल से चार शातिर गिरफ्तार

रुद्रपुर: नैनीताल पुलिस ने दोगांव के पास से चेकिंग के दौरान चार साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के पास से 11 मोबाइल फोन समेत एटीएम, क्रेडिट और डेबिट कार्ड, क्यूआर स्कैनर बरामद हुए हैं. जांच के दौरान दो खातों में 3 करोड़ से ज्यादा का लेन-देन होना पाया गया है. फिलहाल, आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश किया जा रहा है. आरोपी apk फाइल लोगों को भेज कर उनके मोबाइल का एक्सेस ले कर ठगी करते थे.

हरियाणा नंबर की कार में बैठे थे साइबर ठग: दरअसल, नैनीताल पुलिस ने अंतरराज्यीय साइबर ठगी करने वाले चार आरोपियों को दबोचा है. नैनीताल एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने बताया कि 15 नवंबर 2025 को तल्लीताल थाना पुलिस रात के समय चेकिंग अभियान चला रही थी. तभी भेड़ियापखाण मोड पर दोगांव के पास एक कार संख्या HR 98 P 1642 आती दिखाई दी. जिसे रोक कर चेक किया गया. चेक करने पर कार में चार संदिग्ध युवक बैठे नजर आए.

साइबर ठगी से बचाव के उपाय (फोटो- ETV Bharat GFX)

साइबर ठगों से बरामद हुए ये सामान: वहीं, शक के आधार पर उनकी तलाशी ली गई तो उनके पास से 11 मोबाइल फोन, 9 सिम, एक आधार कार्ड, 3 पैन कार्ड, 3 क्यूआर स्कैनर, 2 चेक बुक, एक क्रेडिट कार्ड, 9 डेबिट कार्ड बरामद हुआ. जब तल्लीताल थाना पुलिस ने इस सब के बारे में संदिग्ध युवकों से पूछताछ की तो वो सकपका गए और संतुष्ट जवाब नहीं दे पाए. जिस पर पुलिस का शक गहरा गया.