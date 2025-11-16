व्हाट्सअप पर Apk फाइल भेजकर लूटी लोगों की गाढ़ी कमाई, नैनीताल से चार शातिर गिरफ्तार
व्हाट्सअप पर आने वाले किसी फाइल के पीछे .apk लगा हो,उसे किसी भी कीमत पर डाउनलोड न करें. ऐसा करने पर कंगाल हो सकते हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 16, 2025 at 6:51 PM IST
रुद्रपुर: नैनीताल पुलिस ने दोगांव के पास से चेकिंग के दौरान चार साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के पास से 11 मोबाइल फोन समेत एटीएम, क्रेडिट और डेबिट कार्ड, क्यूआर स्कैनर बरामद हुए हैं. जांच के दौरान दो खातों में 3 करोड़ से ज्यादा का लेन-देन होना पाया गया है. फिलहाल, आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश किया जा रहा है. आरोपी apk फाइल लोगों को भेज कर उनके मोबाइल का एक्सेस ले कर ठगी करते थे.
हरियाणा नंबर की कार में बैठे थे साइबर ठग: दरअसल, नैनीताल पुलिस ने अंतरराज्यीय साइबर ठगी करने वाले चार आरोपियों को दबोचा है. नैनीताल एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने बताया कि 15 नवंबर 2025 को तल्लीताल थाना पुलिस रात के समय चेकिंग अभियान चला रही थी. तभी भेड़ियापखाण मोड पर दोगांव के पास एक कार संख्या HR 98 P 1642 आती दिखाई दी. जिसे रोक कर चेक किया गया. चेक करने पर कार में चार संदिग्ध युवक बैठे नजर आए.
साइबर ठगों से बरामद हुए ये सामान: वहीं, शक के आधार पर उनकी तलाशी ली गई तो उनके पास से 11 मोबाइल फोन, 9 सिम, एक आधार कार्ड, 3 पैन कार्ड, 3 क्यूआर स्कैनर, 2 चेक बुक, एक क्रेडिट कार्ड, 9 डेबिट कार्ड बरामद हुआ. जब तल्लीताल थाना पुलिस ने इस सब के बारे में संदिग्ध युवकों से पूछताछ की तो वो सकपका गए और संतुष्ट जवाब नहीं दे पाए. जिस पर पुलिस का शक गहरा गया.
सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपियों से बताया कि वो सोशल मीडिया खासकर व्हाट्सअप पर apk फाइल भेजकर लोगों के मोबाइल का एक्सेस हासिल करते हैं. फिर लोगों के बैंक खातों में सेंधमारी करते हैं. आरोपी शुभम गुप्ता निवासी अलवर ने बताया कि पीयूष गोयल उन्हें 3 प्रतिशत में बैंक अकाउंट उपलब्ध करता था. पुलिस जांच में दो क्यूआर स्कैनर की जांच करने पर पता चला कि स्कैनर में 3 करोड़ से ज्यादा की लेन देन हुई है.
गिरफ्तार आरोपियों के नाम-
- शुभम गुप्ता, निवासी- अलवर, राजस्थान
- पीयूष गोयल, निवासी- जहांगीराबाद, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश
- ऋषभ कुमार, निवासी- मोदीनगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश
- मोहित राठी, निवासी- गुरुग्राम, हरियाणा
वहीं, आरोपियों के खिलाफ के खिलाफ तल्लीताल थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है. जिन्हें अब कोर्ट में पेश किया जा रहा है. जिस पर अब कोर्ट के आदेश पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने साइबर ठगी से बचने के लिए लोगों को जागरूक रहने की अपील की है.
पुलिस का कहना है कि किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें. खासकर एपीके (apk) फाइल को न खोलें. आजकल साइबर ठग विवाह आमंत्रण, लुभावने योजनाओं से जुड़े एपीके फाइल भेज रहे हैं, जिस पर क्लिक करते ही आपका एक्सेस साइबर अपराधियों तक पहुंच जाता है.
"नैनीताल पुलिस की सतर्कता से चार साइबर ठगों को एक साथ गिरफ्तार किया है. आरोपियों से 11 मोबाइल फोन समेत बैंक संबंधी कार्ड, क्यूआर स्कैनर बरामद हुए हैं. जांच में दो स्कैनरों में 3 करोड़ 37 लाख 22 हजार से ज्यादा का लेनदेन हुआ है. आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जा रहा है."- मंजूनाथ टीसी, एसएसपी, नैनीताल
ये भी पढ़ें-
- व्हाट्सएप पर शादी के कार्ड को क्लिक करते ही हो सकते हैं कंगाल, साइबर ठगों का नया पैंतरा, जानें कैसे बचें
- उत्तराखंड STF के हत्थे चढ़ा साइबर ठग का मास्टरमाइंड, डिजिटल अरेस्ट कर ₹87 लाख ठगे, बेंगलुरु से गिरफ्तार
- मोटे मुनाफे के लालच में गंवाए लाखों रुपए, एसटीएफ ने ठग को किया गिरफ्तार
- रिटायर्ड कुलपति को 12 दिन रखा डिजिटल अरेस्ट, 1.47 करोड़ रुपए ठगे, हिमाचल से गिरफ्तार हुआ आरोपी