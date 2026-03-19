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हरिद्वार में छात्रा का गैंगरेप करने वाले चार आरोपी गिरफ्तार, नशीला पदार्थ पिलाकर किया दुष्कर्म

रुड़की: हरिद्वार जिले की भगवानपुर कोतवाली क्षेत्र में छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने वाले चार आरोपियों को पुलिस ने दबोच लिया है. आरोपियों में उत्तर प्रदेश समेत उत्तराखंड के युवक शामिल हैं. जिन्होंने एक किशोरी के साथ बारी-बारी से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. वहीं, पुलिस ने सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश कर सलाखों के पीछे भेज दिया है.

नशीला पदार्थ पिलाकर बारी-बारी से किया दुष्कर्म: जानकारी के मुताबिक, बीती 16 मार्च को सोमवार के दिन पीड़िता के परिजनों ने कोतवाली भगवानपुर पुलिस को एक तहरीर दी थी. तहरीर में उन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी नाबालिग बेटी एक निजी संस्थान में पढ़ाई करती है. जिसका चार युवकों ने उनकी बेटी को नशीला पदार्थ पिलाकर सामूहिक दुष्कर्म किया है.

तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया और आरोपियों की तलाश शुरू की. इसके साथ ही हरिद्वार एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर के निर्देश पर भगवानपुर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक राजीव रौंथाण के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित कर आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए.