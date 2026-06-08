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पहाड़ में रिश्ते शर्मसार! चचेरे भाई ने नाबालिग बहन के साथ किया दुष्कर्म, हाथों में लगी हथकड़ी

पौड़ी: रिखणीखाल क्षेत्र में रिश्तों को कलंकित करने का मामला सामने आया है. जहां एक युवक ने अपनी ही नाबालिग रिश्तेदार लड़की का दुष्कर्म कर लिया. आरोपी युवक रिश्ते में चचेरा भाई है, जिसने अपनी ही चचेरी बहन की इज्जत लूटकर मर्यादा को तार-तार कर दिया. फिलहाल, पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है.

रिखणीखाल क्षेत्र में चचेरे भाई पर दुष्कर्म का आरोप: दरअसल, पौड़ी जिले के रिखणीखाल क्षेत्र में एक नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है. जहां पीड़िता के पिता ने रिखणीखाल थाने में एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया था. जिसमें उन्होंने आरोप लगाया गया कि उनकी नाबालिग बेटी के साथ उसके चचेरे भाई ने दुष्कर्म किया है.

इस शिकायत के आधार पर कोतवाली कोटद्वार में बीएनएस की धारा 64 (1) और पॉक्सो अधिनियम की धारा 5/6 में मुकदमा दर्ज किया गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए पौड़ी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सर्वेश पंवार के निर्देश पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए विवेचना शुरू की.

वहीं, जांच के दौरान पीड़िता के बयान नियमानुसार दर्ज किए गए. मामले से जुड़े विभिन्न पहलुओं की गहन पड़ताल कर सबूत जुटाए गए. विवेचना के दौरान मिले तथ्यों, पीड़िता के बयानों और साक्ष्यों के आधार पर नामजद आरोपी चचेरे भाई की संलिप्तता की पुष्टि हुई.