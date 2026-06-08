ETV Bharat / state

पहाड़ में रिश्ते शर्मसार! चचेरे भाई ने नाबालिग बहन के साथ किया दुष्कर्म, हाथों में लगी हथकड़ी

पौड़ी के रिखणीखाल क्षेत्र में कलियुगी भाई पर नाबालिग बहन से दुष्कर्म का आरोप, कानून की गिरफ्त में चचेरा भाई

COUSIN RAPE MINOR GIRL in Pauri
कॉन्सेप्ट इमेज (ETV Bharat GFX)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 8, 2026 at 3:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पौड़ी: रिखणीखाल क्षेत्र में रिश्तों को कलंकित करने का मामला सामने आया है. जहां एक युवक ने अपनी ही नाबालिग रिश्तेदार लड़की का दुष्कर्म कर लिया. आरोपी युवक रिश्ते में चचेरा भाई है, जिसने अपनी ही चचेरी बहन की इज्जत लूटकर मर्यादा को तार-तार कर दिया. फिलहाल, पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है.

रिखणीखाल क्षेत्र में चचेरे भाई पर दुष्कर्म का आरोप: दरअसल, पौड़ी जिले के रिखणीखाल क्षेत्र में एक नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है. जहां पीड़िता के पिता ने रिखणीखाल थाने में एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया था. जिसमें उन्होंने आरोप लगाया गया कि उनकी नाबालिग बेटी के साथ उसके चचेरे भाई ने दुष्कर्म किया है.

इस शिकायत के आधार पर कोतवाली कोटद्वार में बीएनएस की धारा 64 (1) और पॉक्सो अधिनियम की धारा 5/6 में मुकदमा दर्ज किया गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए पौड़ी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सर्वेश पंवार के निर्देश पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए विवेचना शुरू की.

वहीं, जांच के दौरान पीड़िता के बयान नियमानुसार दर्ज किए गए. मामले से जुड़े विभिन्न पहलुओं की गहन पड़ताल कर सबूत जुटाए गए. विवेचना के दौरान मिले तथ्यों, पीड़िता के बयानों और साक्ष्यों के आधार पर नामजद आरोपी चचेरे भाई की संलिप्तता की पुष्टि हुई.

कोटद्वार क्षेत्र से आरोपी चचेरा भाई गिरफ्तार: इसी कड़ी में पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी चचेरे भाई को कोटद्वार क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी के बाद आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसके खिलाफ अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. पुलिस का कहना है कि यह घटना रिश्ते की मर्यादा तार-तार करने वाला है. आरोपी कोई भी बख्शा नहीं जाएगा.

करीबी रिश्तों को लेकर चिंता और असुरक्षा की भावना जगी: बता दें कि पर्वतीय क्षेत्रों में लोग अपने रिश्तेदारों पर गहरा विश्वास करते हैं. अक्सर बच्चों को शिक्षा, रोजगार या अन्य कामों के लिए उनके भरोसे शहरों तक भेज देते हैं, लेकिन इस प्रकार की घटना ने एक बार फिर सामाजिक विश्वास को गंभीर चोट पहुंचाई है. घटना के बाद लोगों के मन में अपने करीबी रिश्तों को लेकर भी चिंता और असुरक्षा की भावना पैदा होना स्वाभाविक है.

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

MINOR SISTER RAPE RIKHANIKHAL
PAURI RAPIEST BROTHER ARREST
पहाड़ में रिश्ते शर्मसार
पौड़ी चचेरा भाई नाबालिग का रेप
COUSIN RAPE MINOR GIRL IN PAURI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.