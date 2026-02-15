ETV Bharat / state

उत्तराखंड में नाबालिग छात्रा से होटल में दुष्कर्म, आरोपी कोचिंग शिक्षक गिरफ्तार

कोचिंग शिक्षक पर छात्रा को होटल ले जाकर दुष्कर्म का आरोप: जानकारी के मुताबिक, बीती 13 फरवरी को एक व्यक्ति ने कोतवाली ट्रांजिट कैंप में एक शिकायत दर्ज कराई थी. जिसमें उन्होंने बताया था कि उनकी नाबालिग बेटी पिछले दो सालों से आनंद विहार स्थित एक कोचिंग सेंटर में पढ़ाई कर रही थी. आरोप है कि कोचिंग शिक्षक विशाल कुमार सिंह ने छात्रा को बहला-फुसलाकर होटल ले गया, जहां उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए.

रुद्रपुर: उधम सिंह नगर जिले के कोतवाली ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में नाबालिग छात्रा के दुष्कर्म करने के मामले में कोचिंग शिक्षक को गिरफ्तार किया गया है. आरोपी के खिलाफ बीएनएस और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश करने की तैयारी की जा रही है. इस घटना के बाद परिजनों में अपने बच्चों को कोचिंग भेजने को लेकर चिंता सता रही है.

मोदी मैदान के पास आरोपी गिरफ्तार: मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 137(2), 65(1) और पॉक्सो एक्ट की धारा 5/6 के तहत अभियोग पंजीकृत किया. मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस की टीम ने आरोपी की तलाश शुरू की. इसी कड़ी में मुखबिर की सूचना पर 14 फरवरी को शाम करीब 6:50 बजे आरोपी को मोदी मैदान के पास से गिरफ्तार कर लिया गया.

गिरफ्तार आरोपी का नाम-

विशाल कुमार सिंह पुत्र वीरेंद्र सिंह (उम्र 29 वर्ष), निवासी- किशनपुर टोला, जलालपुर, सहारनपुर (उत्तर प्रदेश),

छात्रा को बनाया हवस का शिकार: आरोपी शिक्षक अभी उधम सिंह नगर के कोतवाली ट्रांजित कैंप क्षेत्र के संजय नगर खेड़ा में रहता है. जहां वो एक कोचिंग सेंटर में बतौर शिक्षक का काम करता है, लेकिन छात्रा को लेकर उसकी नीयत फिसल गई और उसे अपनी हवस का शिकार बना लिया. जिसके चलते उसके हाथों में हथकड़ी कस गई और सलाखों के पीछे पहुंच गया.

"आरोपी शिक्षक को आज न्यायालय में पेश किया जाएगा. मामले की जांच जारी है और पुलिस अन्य साक्ष्यों को एकत्रित करने में जुटी है. सभी अभिभावकों से अपील की है, वो अपने बच्चों को जहां भी कोचिंग पढ़ाएं, उस कोचिंग संचालक की विधिवत गहनता से जांच पड़ताल कर लें."- महेश कांडपाल, एसआई, कोतवाली ट्रांजिट कैंप

ये भी पढ़ें-