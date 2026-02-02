ETV Bharat / state

ऋषिकेश में महिला की गोली मारकर हत्या करने वाला आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने यहां से दबोचा

ऋषिकेश: शिवाजी नगर में महिला की गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी को पुलिस ने सहारनपुर से दबोचा है. आरोपी घटना के बाद से फरार चल रहा था, जो गिरफ्तारी से बचने के लिए बार-बार लोकेशन बदल रहा था, लेकिन पुलिस से नहीं बच सका.

शिवाजी नगर में किराए पर रह रही महिला की हुई थी हत्या: गौर हो कि बीती शनिवार यानी 31 जनवरी की रात करीब साढ़े 9 बजे ऋषिकेश कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत शिवाजी नगर गली नं 11 में किराए पर रह रही एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. महिला की हत्या करने के बाद आरोपी सुरेश गुप्ता लगातार फरार चल रहा था. जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही थी.

आरोपी ने अपना फोन स्विच ऑफ किया हुआ था और बार-बार लोकेशन बदल रहा था, लेकिन पुलिस ने कड़ी मशक्कत कर आरोपी को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के छुटमलपुर से धर दबोचा. जिसे अब पुलिस कोर्ट में पेश कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है. साथ ही पुलिस उससे हत्या की असली वजह के बारे में जानकारी जुटा रही है. हालांकि, अभी तक प्रेम प्रसंग का ही मामला सामने आया है.

बता दें कि शिवाजी नगर में एक कमरे से गोली चलने की आवाज आई थी. गोली चलने की आवाज सुनते ही लोग घटनास्थल की ओर दौड़ गए थे. जब लोग मौके पर पहुंचे तो हमलावर मौके से भागते दिखे. जबकि, घर के अंदर एक महिला फर्श पर लहूलुहान पड़ी हुई थी. जिसे लोगों के होश उड़ गए. उन्होंने आनन-फानन में इसकी सूचना पुलिस को दी.

उधर, सूचना मिलते ही ऋषिकेश कोतवाल कैलाश चंद्र भट्ट तत्काल टीम के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू की. साथ महिला के शव को कब्जे में लिया. वहीं, महिला के पिता बच्चन सिंह रावत ने ऋषिकेश कोतवाली में लिखित तहरीर देते हुए हत्या का आरोप सुरेश गुप्ता पर लगाया था. जिस पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था.