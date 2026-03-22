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हरिद्वार जिले में ईद की नमाज पर फायरिंग करने वाला बदमाश गिरफ्तार, गोकशी में भी 5 आरोपी चढ़े हत्थे

लक्सर: हरिद्वार जिले के लक्सर में ईद की नमाज के दौरान फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. त्योहार के मौके पर हुई इस वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया था, लेकिन पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए चंद घंटों में ही आरोपी को दबोच लिया. उधर, भगवानपुर में गोकशी मामले में पांच आरोपी गिरफ्तार हुए हैं.

मारपीट और फायरिंग का लगा था आरोप: पुलिस के मुताबिक, बीती 21 मार्च को खेड़ी खुर्द निवासी रिजवान ने कोतवाली लक्सर में एक तहरीर दी थी. जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि विपक्षी ने उसके और उसके परिजनों के साथ मारपीट की और जान से मारने की नीयत से फायरिंग की. शिकायत मिलते ही पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी.

वहीं, त्योहारी सीजन को देखते हुए एसएसपी नवनीत भुल्लर ने मामले में सख्त रुख अपनाते हुए जल्द गिरफ्तारी के निर्देश दिए. इसके बाद एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल, रुड़की और सीओ लक्सर देवेंद्र सिंह नेगी के नेतृत्व में विशेष पुलिस टीमों का गठन किया गया. पुलिस टीम ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया.

लगातार निगरानी और सटीक सुरागरसी के बाद आरोपी आस मोहम्मद निवासी खेड़ी खुर्द को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी के दौरान आरोपी के कब्जे से घटना में इस्तेमाल तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है. पुलिस की मानें तो आरोपी का आपराधिक इतिहास भी रहा है और उसके खिलाफ पहले से कई गंभीर मुकदमे दर्ज हैं. फिलहाल, आरोपी को न्यायालय में पेश किया जा रहा है.

क्या था मामला? बता दें कि ईद की नमाज के पवित्र मौके पर रायसी ईदगाह में उस समय हड़कंप मच गया था, जब पुरानी रंजिश के चलते युवकों पर तमंचे से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी थी. नमाज से पहले अचानक चली गोलियों की आवाज से ईदगाह परिसर में अफरा-तफरी माहौल बन गया था और लोग जान बचाकर इधर-उधर भागने लगे.

गनीमत रही कि फायरिंग में कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ और युवक बाल-बाल बच गया. वहीं, सुरक्षा में तैनात पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना को संभाला और शांति व्यवस्था बनाए रखी घटना के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया था. लक्सर कोतवाली क्षेत्र के गांव खेड़ी खुर्द निवासी रिजवान पुत्र जहीर हसन ने पुलिस को जो तहरीर दी थी. उसमें कई बात कही गई थी.

तहरीर में बताया था कि गांव के ही आस मोहम्मद पुत्र ताहिर शौकतपुत्र जहूर हसन और सुहैल पुत्र शौकत समेत अन्य लोगों के खिलाफ हत्या समेत कई गंभीर धारा में मुकदमा कोर्ट में विचाराधीन है और आरोपी नैनीताल हाईकोर्ट से जमानत पर बाहर चल रहे हैं. शनिवार को रिजवान अपने साथी राव यूनिस रजब और परवेज के साथ रायसी ईदगाह में ईद की नमाज अदा करने पहुंचे थे.

जहां पहले से ही घात लगाए बैठे आरोपियों ने पुरानी रंजिश के चलते अवैध देशी तमंचे से उन पर फायरिंग कर दी. वहीं, मौके पर मौजूद लोगों ने बताया था कि दो से तीन राउंड फायर किए गए. जिसमें नमाज अदा करने पहुंचे लोगों भगदड़ जैसे हालात बन गए और ईदगाह में खौफ का माहौल छा गया था. अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है.