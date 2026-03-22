हरिद्वार जिले में ईद की नमाज पर फायरिंग करने वाला बदमाश गिरफ्तार, गोकशी में भी 5 आरोपी चढ़े हत्थे
लक्सर में ईद की नमाज के दौरान फायरिंग कर फैलाई दहशत, पुलिस ने धर दबोचा, भगवानपुर में गोकशी मामले में भी पांच आरोपी गिरफ्तार
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : March 22, 2026 at 4:11 PM IST
लक्सर: हरिद्वार जिले के लक्सर में ईद की नमाज के दौरान फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. त्योहार के मौके पर हुई इस वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया था, लेकिन पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए चंद घंटों में ही आरोपी को दबोच लिया. उधर, भगवानपुर में गोकशी मामले में पांच आरोपी गिरफ्तार हुए हैं.
मारपीट और फायरिंग का लगा था आरोप: पुलिस के मुताबिक, बीती 21 मार्च को खेड़ी खुर्द निवासी रिजवान ने कोतवाली लक्सर में एक तहरीर दी थी. जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि विपक्षी ने उसके और उसके परिजनों के साथ मारपीट की और जान से मारने की नीयत से फायरिंग की. शिकायत मिलते ही पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी.
वहीं, त्योहारी सीजन को देखते हुए एसएसपी नवनीत भुल्लर ने मामले में सख्त रुख अपनाते हुए जल्द गिरफ्तारी के निर्देश दिए. इसके बाद एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल, रुड़की और सीओ लक्सर देवेंद्र सिंह नेगी के नेतृत्व में विशेष पुलिस टीमों का गठन किया गया. पुलिस टीम ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया.
लगातार निगरानी और सटीक सुरागरसी के बाद आरोपी आस मोहम्मद निवासी खेड़ी खुर्द को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी के दौरान आरोपी के कब्जे से घटना में इस्तेमाल तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है. पुलिस की मानें तो आरोपी का आपराधिक इतिहास भी रहा है और उसके खिलाफ पहले से कई गंभीर मुकदमे दर्ज हैं. फिलहाल, आरोपी को न्यायालय में पेश किया जा रहा है.
क्या था मामला? बता दें कि ईद की नमाज के पवित्र मौके पर रायसी ईदगाह में उस समय हड़कंप मच गया था, जब पुरानी रंजिश के चलते युवकों पर तमंचे से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी थी. नमाज से पहले अचानक चली गोलियों की आवाज से ईदगाह परिसर में अफरा-तफरी माहौल बन गया था और लोग जान बचाकर इधर-उधर भागने लगे.
गनीमत रही कि फायरिंग में कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ और युवक बाल-बाल बच गया. वहीं, सुरक्षा में तैनात पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना को संभाला और शांति व्यवस्था बनाए रखी घटना के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया था. लक्सर कोतवाली क्षेत्र के गांव खेड़ी खुर्द निवासी रिजवान पुत्र जहीर हसन ने पुलिस को जो तहरीर दी थी. उसमें कई बात कही गई थी.
तहरीर में बताया था कि गांव के ही आस मोहम्मद पुत्र ताहिर शौकतपुत्र जहूर हसन और सुहैल पुत्र शौकत समेत अन्य लोगों के खिलाफ हत्या समेत कई गंभीर धारा में मुकदमा कोर्ट में विचाराधीन है और आरोपी नैनीताल हाईकोर्ट से जमानत पर बाहर चल रहे हैं. शनिवार को रिजवान अपने साथी राव यूनिस रजब और परवेज के साथ रायसी ईदगाह में ईद की नमाज अदा करने पहुंचे थे.
जहां पहले से ही घात लगाए बैठे आरोपियों ने पुरानी रंजिश के चलते अवैध देशी तमंचे से उन पर फायरिंग कर दी. वहीं, मौके पर मौजूद लोगों ने बताया था कि दो से तीन राउंड फायर किए गए. जिसमें नमाज अदा करने पहुंचे लोगों भगदड़ जैसे हालात बन गए और ईदगाह में खौफ का माहौल छा गया था. अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है.
भगवानपुर इलाके में गोकशी मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार: वहीं, भगवानपुर कोतवाली पुलिस ने ईद-उल फितर की खुशियों के बीच गोकशी करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है. पुलिस की ओर से सभी आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है.
दरअसल, बीती 20 मार्च यानी शुक्रवार के दिन कोतवाली भगवानपुर पुलिस को एक सूचना मिली थी. जिसमें बताया गया कि किशनपुर जमालपुर गांव में इल्ताफ उर्फ भुट्टो अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर गोकशी की घटना को अंजाम दे रहा है. इस सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस की टीम ने किशनपुर जमालपुर के जंगल क्षेत्र में दबिश दी.
हालांकि, पुलिस टीम के पहुंचने से पहले ही गो तस्कर मौके से फरार हो गए. वहीं, पुलिस टीम को मौके पर भारी मात्रा में प्रतिबंधित मांस और गोकशी में इस्तेमाल होने वाले उपकरण बरामद हुए. इस मामले में पुलिस ने कोतवाली भगवानपुर में मौके से फरार हुए आरोपियों के खिलाफ उत्तराखंड गोवंश संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया.
वहीं, पुलिस की जांच पड़ताल और पूछताछ के दौरान वसीम, आलम, गुलजार और कल्लू समेत अन्य के भी घटना में शामिल होने की पुष्टि हुई. घटना की गंभीरता को देखते हुए हरिद्वार एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर वरिष्ठ ने आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी के लिए निर्देश दिए.
इसके साथ भगवानपुर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक राजीव रौथाण के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया. इसके बाद पुलिस की टीम ने मुखबिर तंत्र और सर्विलांस की सहायता से घटना में शामिल पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. आरोपियों को दो बाइक के साथ दबोचा गया है. जिसके बाद पुलिस आरोपियों को लेकर कोतवाली पहुंची. अब आगे की कार्रवाई की जा रही है.
गिरफ्तार आरोपियों के नाम-
- इल्ताफ उर्फ भुट्टो पुत्र फूल मोहम्मद, निवासी- ग्राम किशनपुर जमालपुर, भगवानपुर, हरिद्वार
- वसीम पुत्र शफीक, निवासी- ग्राम पुहाना, भगवानपुर, हरिद्वार
- आलम पुत्र जावेद, निवासी- ग्राम इब्राहिमपुर, कोतवाली गंगनहर, हरिद्वार
- गुलजार पुत्र मुबारिक, निवासी- ग्राम इब्राहिमपुर, कोतवाली गंगनहर, हरिद्वार
- कल्लू पुत्र भुरु, निवासी- ग्राम पुहाना, थाना भगवानपुर, हरिद्वार
"गोकशी करने वाले पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया है. प्रतिबंधित मांस की तस्करी करने वाले आरोपियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और ये अभियान आगे भी जारी रहेगा."- राजीव रौथाण, प्रभारी निरीक्षक, कोतवाली भगवानपुर
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