अल्मोड़ा में मामूली विवाद पर तैश में आया शख्स, एक ही परिवार के तीन लोगों पर झोंकी फायर, आरोपी गिरफ्तार

अल्मोड़ा: धौलछीना क्षेत्र के मंगलता गांव में आपसी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. जहां एक व्यक्ति ने पड़ोसी परिवार पर बंदूक से फायरिंग कर दी. फायरिंग में एक ही परिवार के तीन लोग पति, पत्नी और उनका बेटा छर्रे लगने से घायल हो गए. घायलों को पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भैंसियाछाना ले जाया गया, जहां से उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है. वहीं, फायरिंग करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है.

फायरिंग में एक ही परिवार के तीन लोग घायल: पुलिस के मुताबिक, अल्मोड़ा जिले के धौलछीना के मंगलता गांव निवासी सुरेश सिंह चम्याल ने धौलछीना थाने में एक तहरीर दी थी. जिसमें उन्होंने बताया था कि गांव के ही राजेंद्र सिंह नेगी उर्फ राजू ने उनके भाई अर्जुन सिंह, बहू दीपा देवी और भतीजे मनजीत सिंह के साथ गाली गलौज की.

बताया जा रहा कि अर्जुन सिंह पड़ोसी के मकान की छत का काम दिखाने के लिए बाहर निकले थे, तभी आरोपी ने विवाद शुरू कर दिया. समझाने की कोशिश के दौरान वो अपने घर से लाइसेंसी बंदूक लाया और फायर कर दिया, जिससे तीनों घायल हो गए. वहीं, मामले का तत्काल संज्ञान लेते हुए अल्मोड़ा एसएसपी चंद्रशेखर घोडके ने नामजद आरोपी की जल्द गिरफ्तारी के निर्देश दिए.