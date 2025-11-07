ETV Bharat / state

अंतिम संस्कार के दौरान चाकू मारकर उतारा मौत के घाट, सोनू हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार

वहीं, इस मामले में मृतक सोनू की पत्नी की तरफ से रुड़की गंगनहर कोतवाली पुलिस को तहरीर दी गई. तहरीर में बताया गया कि उसका पति सोनू 6 नवंबर यानी गुरुवार के दिन रुड़की के अंबर तालाब मोहल्ले में रिश्तेदार के घर दाह संस्कार में गए थे, जब वो वहां से अपने घर जाने लगे तो नमन और आशीष ने उनके ऊपर चाकू से गर्दन व छाती पर वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया.

कुणाल के अंतिम संस्कार में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से शामिल होने पहुंचे उसके मामा सोनू चौहान पर मृतक युवक के चाचा नमन ने चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. वहीं, गर्दन और छाती पर किए गए हमले में सोनू मौके पर ही लहूलुहान होकर नीचे गिर गया. जिसके बाद घायल को तत्काल उपचार के लिए रुड़की के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

क्या था मामला? दरअसल, बीती 5 नवंबर बुधवार की रात रुड़की के पश्चिमी अंबर तालाब मोहल्ला स्थित बीड़ी-सिगरेट के गोदाम में लगी लग गई थी. इस घटना में कुणाल पुंडी र (उम्र 24 वर्ष) की आग में झुलस कर मौत हो गई थी. गुरुवार को जब कुणाल का अंतिम संस्कार किया जा रहा था तो उसी दौरान एक और परिवार उजड़ गया.

रुड़की: अंतिम संस्कार के दौरान पारिवारिक विवाद के चलते अपने बडे़ भाई के साले सोनू को मौत के घाट उतारने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. जिसे पुलिस ने कोर्ट के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया है.

पुलिस ने तहरीर के आधार पर इस मामले में संबंधित धाराओं में केस दर्ज आरोपी की तलाश शुरू की. उधर, इस हत्याकांड की जानकारी मिलने पर हरिद्वार एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल की ओर से विशेष टीम गठित कर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और इस प्रकरण की पूरी सच्चाई सामने लाने के स्पष्ट निर्देश जारी किए गए.

माधोपुर अंडर पास से आरोपी नमन गिरफ्तार: वहीं, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस टीम ने मुखबिर तंत्र के जरिए मिली अहम लीड के आधार पर जाल बिछाकर भागने की फिराक में जुटे हत्यारोपी नमन पुत्र रणधीर निवासी पश्चिमी अंबर तालाब (रुड़की) को माधोपुर अंडर पास से गिरफ्तार कर लिया.

इसके बाद पुलिस की टीम ने हत्यारोपी की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल चाकू और खून से सने कपडे़ को टीन के छप्पर से बरामद किया. पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि पिछले काफी सालों से पारिवारिक विवाद चल रहा है. इसी के चलते जैसे ही मौका मिला तो उसने अपने भाई के साले सोनू चौहान के गले और छाती मे चाकू मारकर हत्या कर दी.

"पारिवारिक विवाद के चलते आरोपी ने घटना को अंजाम दिया था. आरोपी मौके की तलाश में था. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. इस घटनाक्रम में कोई और नाम भी सामने आया तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस पूछताछ में आरोपी नमन ने स्वीकार किया कि वो अपने बड़े भाई के साले सोनू से सालों से चल रहे विवाद को खत्म करना चाहता था. मौके का फायदा उठाते हुए उसने चाकू से उसकी हत्या कर दी."- प्रमेंद्र डोबाल, एसएसपी, हरिद्वार

दो परिवारों की दो-दो जिंदगियां खत्म: उधर, कुणाल की मौत से सदमे में डूबा परिवार अब सोनू की हत्या से पूरी तरह टूट गया है. एक ही परिवार में लगातार दो मौतों ने पूरे क्षेत्र को स्तब्ध कर दिया है. मामला भले ही पारिवारिक विवाद का हो, लेकिन इसकी कीमत दो परिवारों को दो-दो जिंदगियों में चुकानी पड़ी.

ये भी पढ़ें-