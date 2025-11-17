युवती से दुष्कर्म से करने वाला आरोपी गिरफ्तार, पुलिस से बचने के लिए गढ़ी गुमशुदगी की झूठी कहानी
खानपुर थाना क्षेत्र में युवती को नशीला पदार्थ खिलाकर किया शारीरिक शोषण, खुद की दर्ज करवाई गुमशुदगी, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल
लक्सर: उत्तराखंड में आए दिन महिला अपराध के मामले सामने आ रहे हैं. ताजा मामला हरिद्वार जिले के खानपुर क्षेत्र से सामने आया है. जहां एक शख्स ने युवती को नशीला पदार्थ खिलाकर उसका शारीरिक शोषण किया. इतना ही नहीं उसका अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने धमकी भी दी. हालांकि, अब आरोपी को पुलिस ने दबोच लिया है.
बताया जा रहा है कि आरोपी लगातार युवती का शोषण करता आ रहा था. आरोपी ने खुद को बचाने के लिए अपनी गुमशुदगी तक दर्ज करवाई थी, लेकिन पुलिस के सामने उसका यह पैंतरा नहीं चल पाया. पुलिस ने उसे धर दबोचा और कोर्ट में पेश कर सलाखों के पीछे भेज दिया है.
गिरफ्तारी से बचने के लिए गढ़ी गुमशुदगी की झूठी कहानी: जानकारी के मुताबिक, बीती 7 नवंबर को खानपुर कोतवाली में अमित पुत्र बरफान की गुमशुदगी दर्ज हुई थी. यह गुमशुदगी अमित के परिजनों ने ही दर्ज करवाई थी. ऐसे में गुमशुदगी दर्ज करने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की. जांच के दौरान पता चला कि गुमशुदा अमित के खिलाफ एक युवती ने खानपुर थाने में ही तहरीर दी है.
नशीला पदार्थ खिलाकर किया शारीरिक शोषण, अश्लील वीडियो भी बनाए: तहरीर में पीड़िता ने आरोप लगाया था कि अमित ने नशीले पदार्थ का सेवन करवाकर उसका शारीरिक शोषण किया है. साथ ही उसकी वीडियो भी बनाई है. वीडियो बनाकर अमित ने उसे वायरल करने की धमकी देकर बार-बार शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न किया है.
आरोपी वीडियो दिखाकर देता था धमकियां: पीड़िता का आरोप था कि आरोपी युवक वीडियो दिखाकर उसे डराता और धमकाता है. साथ ही लगातार धमकियां देकर उसका शोषण करता है. आरोपी के कारनामे उजागर होते ही वो जानबूझ कर फरार हो गया था. साथ ही गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने अपनी गुमशुदगी की झूठी कहानी गढ़ी.
आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने संभावित ठिकानों पर दी लगातार दबिश: वहीं, घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए खानपुर थाना प्रभारी धर्मेंद राठी ने विशेष टीमों का गठन किया गया. साथ ही संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी.
आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल: पुलिस टीम ने साइबर, तकनीकी और अन्य संसाधनों की सहायता से आखिरकार आरोपी को धर दबोचा. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विधिक कार्रवाई करते हुए उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया. जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर आरोपी युवक को जेल भेज दिया है. पुलिस का कहना है कि किसी भी अपराधी को बक्शा नहीं जाएगा. अपराधियों का ठिकाना जेल होगा.
