ETV Bharat / state

प्रेमिका के मंगेतर ने भाई के साथ मिलकर रेता गला, खौफनाक है रुड़की आस मोहम्मद मर्डर केस की कहानी

आस मोहम्मद का शव 27 अक्टूबर की शाम गन्ने के खेत में पड़ा मिला. पुलिस ने तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में केस दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू की. इसके साथ ही हरिद्वार एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल के निर्देश पर मामले के खुलासे और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम गठित की गई.

अगले दिन पता चला कि उनके बेटे को इंतजार नाम का युवक ने फोन कर बुलाया था. जिसने अपने भाई के साथ मिलकर आस मोहम्मद को रामपुर गांव में शिव मंदिर के पीछे खाली मैदान में पहले गला दबाकर हत्या की. फिर आरोपियों ने शमशाद के गन्ने के खेत मे ले जाकर उसका गला रेत दिया.

तहरीर में इसरार ने बताया था कि बीती 26 अक्टूबर की शाम करीब 7 बजे उनका बेटा आस मोहम्मद घर से खाना खाकर अपना मोबाइल साथ लेकर बाहर निकला था. जो वापस नहीं लौटा. तहरीर में बताया गया कि एक बार बात होने के बाद दोबारा कॉल करने पर घंटी बजी, लेकिन फोन नहीं उठा. इसके बाद उसकी तलाश शुरू की गई. कई बार कॉल मिलाने पर फोन बंद आता रहा.

गन्ने के खेत में मिला था आस मोहम्मद का शव: दरअसल, बीती दो दिन पहले रुड़की में आस मोहम्मद नाम के युवक का शव गन्ने के खेत में पड़ा मिला था. जिसकी गला रेत कर बेरहमी से हत्या की गई थी. इस मामले में गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के रामपुर गांव निवासी मोहम्मद इसरार ने पुलिस को एक तहरीर दी थी.

रुड़की: हरिद्वार जिले के रुड़की में आस मोहम्मद नाम के युवक की हत्या मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. जबकि, दूसरा आरोपी अभी फरार चल रहा है. बताया जा रहा है आस मोहम्मद के प्रेमिका के मंगेतर ने अपने भाई के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था. फिलहाल, पुलिस दूसरे आरोपी की तलाश में जुटी हुई है.

रुड़की रेलवे स्टेशन के पास से आरोपी गिरफ्तार: वहीं, पुलिस के लगातार प्रयास से मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि नामजद हत्यारोपी इंतजार उर्फ अस्तग भागने की फिराक में है. जो रेलवे स्टेशन रुड़की की ओर आने वाला है. इस सूचना पर तत्काल पुलिस की टीम ने जाल बिछाते हुए इंतजार उर्फ अस्तग पुत्र मुमताज (उम्र 20 वर्ष) निवासी रामपुर (गंगनहर) को रेलवे स्टेशन रुड़की के पास से वारदात में इस्तेमाल मोबाइल फोन के साथ गिरफ्तार कर लिया.

मंगेतर का किसी युवक से प्रेम प्रसंग होने की मिली थी जानकारी: पूछताछ में आरोपी इंतजार ने बताया कि उसका अपनी पसंद की लड़की से रिश्ता तय हो गया था. इस बीच मंगेतर का किसी युवक से प्रेम प्रसंग होने की जानकारी मिली. जिस पर इंतजार (आरोपी) ने उससे बात की तो मंगेतर ने बताया कि अब उसका आस मोहम्मद नामक युवक से कोई संबंध नहीं है.

मृतक आस मोहम्मद (फाइल फोटो- Family Member)

मंगेतर और कथित प्रेमी पर रखनी शुरू की नजर: इंतजार ने अपनी मंगेतर को नया मोबाइल और सिम दिया. जिसके बाद उस पर और कथित प्रेमी पर भी नजर रखनी शुरू की. इसी बीच इंतजार और आस मोहम्मद का मिलना हुआ. इस दौरान आस मोहम्मद ने कुछ खास बात करने की बात कही. इसके बाद दोनों की इंस्टाग्राम पर बात होने लगी.

आस मोहम्मद ने इंतजार को रिश्ता तोड़ने की दी चेतावनी: बीती 26 अक्टूबर रविवार को आरोपी इंतजार ने रात के समय आस मोहम्मद को इंस्टाग्राम पर कॉल कर गांव में डांडी के पास स्थित मंदिर के पास मिलने के लिए बुलाया. जहां दोनों ने बैठकर नशा किया. नशा होने के बाद जब दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई तो आस मोहम्मद ने इंतजार को रिश्ता तोड़ने या फिर अंजाम भुगतने की चेतावनी दी. जिस पर दोनों के बीच बहस हो गया.

भाई के साथ मिलकर इंतजार ने आस मोहम्मद को उतारा मौत के घाट: इसके बाद दोनों में मारपीट हो गई. इसी बीच आरोपी इंतजार ने अपने पास रखा चाकू निकाल कर आस मोहम्मद के गले में लगा दिया और अपने भाई को मौके पर बुलाकर उसका गला घोंटकर हत्या कर दी. इसके बाद दोनों ने मिलकर लाश को गन्ने के खेत में ले जाकर चाकू से गला रेत दिया.

इंतजार के भाई की तलाश में जुटी पुलिस: घटना के बाद दोनों वहां से निकल गए. इसके बाद आरोपी इंतजार भागने की फिराक में था, लेकिन पकड़ा गया. फिलहाल, पुलिस ने आरोपी इंतजार को कोर्ट के समक्ष पेश कर रही है. इसके साथ ही पुलिस की टीम हत्या में शामिल फरार चल रहे इंतजार के भाई की तलाश में जुट गई है.

"गन्ने के खेत से बरामद हुए शव के मामले में आरोपी इंतजार उर्फ अस्तग को गिरफ्तार कर लिया गया है. घटना में शामिल अस्तग का भाई अभी फरार है. जल्द ही उसकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी."- प्रमेंद्र डोबाल, एसएसपी, हरिद्वार

संबंधित खबर पढ़ें-