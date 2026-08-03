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पहाड़ में किशोरी निकली 4 माह की गर्भवती, दुष्कर्म के आरोप में युवक गिरफ्तार

चमोली: नंदानगर क्षेत्र में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म कर उसे गर्भवती करने का मामला सामने आया है. मामले का खुलासा तब हुआ, जब किशोरी के पेट में दर्द हुआ. जिसके बाद परिजन उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल गोपेश्वर ले गए. जहां डॉक्टरों ने अल्ट्रासाउंड किया, तो किशोरी 4 माह की गर्भवती निकली. ये सुन परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई. इसके बाद उन्होंने किशोरी से पूछताछ की. जिसमें उसने एक युवक पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया. वहीं, शिकायत मिलने पर थाना नंदानगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया.

किशोरी निकली चार माह की गर्भवती: नंदानगर पुलिस के मुताबिक, बीती 22 जुलाई 2026 को पीड़िता के पिता ने थाना नंदानगर में तहरीर दी थी. जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी नाबालिग बेटी पिछले कुछ समय से लगातार पेट दर्द की शिकायत कर रही थी. परिजन उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल गोपेश्वर ले गए. जहां डॉक्टरों ने अल्ट्रासाउंड समेत मेडिकल जांच की. जांच रिपोर्ट में किशोरी के लगभग चार माह की गर्भवती होने की जानकारी सामने आई.

इसके बाद परिजनों ने पूछताछ की, तो किशोरी ने बताया कि उसके साथ एक युवक ने जबरन शारीरिक संबंध बनाए थे. पीड़िता के बयान और प्रारंभिक जांच के आधार पर थाना नंदानगर में मुकदमा दर्ज किया गया. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64 (1) और पॉक्सो अधिनियम की धारा 5(जे)(2)/6 के तहत अभियोग पंजीकृत किया. साथ ही पूरे मामले की बारीकी से जांच शुरू की.