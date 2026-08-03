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पहाड़ में किशोरी निकली 4 माह की गर्भवती, दुष्कर्म के आरोप में युवक गिरफ्तार

चमोली के नंदानगर में नाबालिग लड़की के साथ रेप और गर्भवती करने के आरोप में युवक गिरफ्तार, पेटदर्द होने पर परिजनों को चला पता

GIRL PREGNANT NANDANAGAR
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 3, 2026 at 4:35 PM IST

3 Min Read
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चमोली: नंदानगर क्षेत्र में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म कर उसे गर्भवती करने का मामला सामने आया है. मामले का खुलासा तब हुआ, जब किशोरी के पेट में दर्द हुआ. जिसके बाद परिजन उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल गोपेश्वर ले गए. जहां डॉक्टरों ने अल्ट्रासाउंड किया, तो किशोरी 4 माह की गर्भवती निकली. ये सुन परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई. इसके बाद उन्होंने किशोरी से पूछताछ की. जिसमें उसने एक युवक पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया. वहीं, शिकायत मिलने पर थाना नंदानगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया.

किशोरी निकली चार माह की गर्भवती: नंदानगर पुलिस के मुताबिक, बीती 22 जुलाई 2026 को पीड़िता के पिता ने थाना नंदानगर में तहरीर दी थी. जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी नाबालिग बेटी पिछले कुछ समय से लगातार पेट दर्द की शिकायत कर रही थी. परिजन उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल गोपेश्वर ले गए. जहां डॉक्टरों ने अल्ट्रासाउंड समेत मेडिकल जांच की. जांच रिपोर्ट में किशोरी के लगभग चार माह की गर्भवती होने की जानकारी सामने आई.

इसके बाद परिजनों ने पूछताछ की, तो किशोरी ने बताया कि उसके साथ एक युवक ने जबरन शारीरिक संबंध बनाए थे. पीड़िता के बयान और प्रारंभिक जांच के आधार पर थाना नंदानगर में मुकदमा दर्ज किया गया. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64 (1) और पॉक्सो अधिनियम की धारा 5(जे)(2)/6 के तहत अभियोग पंजीकृत किया. साथ ही पूरे मामले की बारीकी से जांच शुरू की.

कुरूड़ पुल क्षेत्र से आरोपी गिरफ्तार: मामले की गंभीरता को देखते हुए चमोली एसपी सुरजीत सिंह पंवार ने आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी के निर्देश दिए. जिसके बाद थाना नंदानगर पुलिस ने संभावित ठिकानों पर दबिश दी और आरोपी राजेंद्र लाल को कुरूड़ पुल क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया. अब मामले में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कर आरोपी को न्यायालय में पेश किया जा रहा है.

आरोपी का नाम-

  1. राजेंद्र लाल पुत्र सुरेंद्र लाल (उम्र 21 वर्ष), निवासी- चमोली

बता दें कि पहाड़ों में महिलाओं और नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म व छेड़छाड़ की घटनाएं लगातार सामने आ रही है. आए दिन कहीं न कहीं से इस प्रकार की शर्मनाक घटनाएं सामने आ रही हैं. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अपराधियों के मन से कानून का डर और खौफ खत्म हो चुका है. नंदानगर की घटना ने भी पूरे क्षेत्र को शर्मसार कर दिया है. पुलिस का कहना है कि महिला अपराध से जुड़े मामलों में सख्त कार्रवाई की जा रही है.

"नाबालिगों के खिलाफ होने वाले अपराध अत्यंत गंभीर हैं. ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाने के लिए पुलिस पूरी संवेदनशीलता, निष्पक्षता एवं तत्परता के साथ कार्रवाई कर रही है. महिलाओं या बच्चों के खिलाफ अपराध करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी."- सुरजीत सिंह पंवार, पुलिस अधीक्षक, चमोली

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