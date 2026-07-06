देहरादून में दोस्त पर चाकू गोदने वाला आरोपी गिरफ्तार, जानिए क्यों किया था हमला?
मुज्जफरनगर से देहरादून घूमने आए, सेलाकुई में हुई बहस, प्रेमनगर दशहरा ग्राउंड में धारदार हथियार से किया हमला, आरोपी दोस्त गिरफ्तार
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : July 6, 2026 at 4:14 PM IST
देहरादून: प्रेमनगर क्षेत्र में अपने साथी पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. मामूली कहासुनी के चलते हुए विवाद में आरोपी ने चाकू गोद दिया था. जिसमें दोस्त बुरी तरह से घायल हो गया था. जिसका उपचार दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है. डॉक्टरों की मानें तो घायल युवक फिलहाल खतरे से बाहर है और उसके पेट व पैर में दो जगह पर चाकू के वार मिले हैं.
क्या था मामला? दरअसल, बीती 5 जुलाई को कोतवाली प्रेमनगर में रजत मलिक ने एक शिकायत दर्ज कराई थी. जिसमें रजत का कहना था कि उनका भाई कृष्णा अपने दोस्त शिवानंद बालियान के साथ मुज्जफरनगर से देहरादून घूमने के लिए आया था. देहरादून घूमने के दौरान प्रेमनगर दशहरा ग्राउंड में शिवानंद ने उनके भाई को जान से मारने की नीयत से धारदार हथियार से वार कर दिया. जिसमें पेट और जांघ पर गहरे घाव हो गए.
एसएसपी दून की सख्ती के फिर दिखा असर— Dehradun Police Uttarakhand (@DehradunPolice) July 6, 2026
जानलेवा हमले का आरोपी अभियुक्त 24 घंटे के अंदर पहुँचा सलाखों के पीछे
अपने साथी पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला करने वाले अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार
मामूली कहा सुनी के चलते हुए विवाद में अभियुक्त द्वारा दिया गया था घटना को अंजाम pic.twitter.com/rKSy2QzEFj
इसके बाद घायल कृष्णा को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया. रजत मलिक की शिकायत के आधार पर शिवानंद बालियान के खिलाफ थाना प्रेमनगर में मुकदमा दर्ज किया गया. मुकदमा दर्ज होने के बाद आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम गठित की गई. गठित पुलिस टीम ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी.
पौंधा रोड से आरोपी गिरफ्तार: इसी कड़ी में आज यानी 6 जुलाई को मुखबिर की सूचना पर घटना को अंजाम देने वाले आरोपी शिवानंद बालियान उर्फ शिवा को पौंधा रोड से गिरफ्तार कर लिया. जिसकी निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल धारदार हथियार भी बरामद कर लिया गया. वहीं, प्रेमनगर थाना प्रभारी नरेश राठौर ने वार करने के पीछे के कारण भी बताए हैं.
"आरोपी शिवानंद बालियान मूल रूप से मुजफ्फरनगर का रहने वाला है. जो अपने दोस्त कृष्णा के साथ मुजफ्फरनगर से देहरादून घूमने के लिए आया था. घूमने के दौरान वे दोनों अपने एक अन्य साथी से मिलने उसके सेलाकुई स्थित कमरे में गए. जहां उन्होंने साथ में बैठकर शराब पी."- नरेश राठौर, प्रेमनगर थाना प्रभारी
"शराब पीने के बाद आरोपी शिवानंद मुजफ्फरनगर वापस जाने की जिद करने लगा. जबकि, कृष्णा ने उसे देहरादून में ही रुकने को कहा. इसी बात को लेकर उन दोनों के बीच विवाद हो गया. वापसी में दशहरा ग्राउंड के पास विवाद के चलते हुई आपसी बहस में आरोपी शिवानंद ने आवेश में आकर अपने पास रखे धारदार हथियार से कृष्णा पर वार कर दिया और मौके से फरार हो गया."- नरेश राठौर, प्रेमनगर थाना प्रभारी
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