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गैरसैंण राजेंद्र कंडारी मौत मामला, 40 दिन बाद एक आरोपी गिरफ्तार

राजेंद्र कंडारी हत्याकांड मामले में एक आरोपी गिरफ्तार ( फोटो सोर्स- Police )

गैरसैंण: चमोली जिले के माईथान चौकी क्षेत्र के देवपुरी गांव निवासी राजेंद्र सिंह कंडारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत मामले में पुलिस ने एक संदिग्ध आरोपी को गिरफ्तार किया है. जिसे न्यायालय में पेश करने के बाद पुलिस ने 14 दिन की रिमांड पर भेज दिया है. गैरसैंण थानाध्यक्ष और जांच अधिकारी मनोज सिरोला ने बताया कि प्रारंभिक जांच और अब तक मिले साक्ष्यों के आधार पर मामले में संदिग्ध आरोपी देवेंद्र कंडारी पुत्र बलवंत सिंह (उम्र 44 वर्ष) निवासी देवपुरी गांव को गिरफ्तार किया गया है. उसे बीएनएस की धारा 103 (1) हत्या किए जाने और 238 के तहत साक्ष्य छुपाने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है. आरोपी को आज यानी 1 जुलाई को दोपहर बाद न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीजन/न्यायिक मजिस्ट्रेट गैरसैंण की अदालत में पेश किया गया, जहां मामले में अपराध की गंभीरता को देखते हुए न्यायाधीश गुंजन सीसोदिया की अदालत ने आरोपी को 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजने के आदेश जारी किए हैं. बता दें कि देवपुरी गांव के ग्रामीण राजेंद्र कंडारी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में शव मिलने के 40 दिन बाद भी पुलिस की ओर से कोई भी गिरफ्तारी न होने से नाराज खनसर घाटी की 21 ग्राम पंचायतों के जनप्रतिनिधियों ने 1 जुलाई से सामूहिक धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल का ऐलान किया गया था. पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (फोटो सोर्स- Police)