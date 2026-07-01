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गैरसैंण राजेंद्र कंडारी मौत मामला, 40 दिन बाद एक आरोपी गिरफ्तार

गैरसैंण के देवपुरी गांव में राजेंद्र सिंह कंडारी मौत मामले में 40 दिनों बाद एक आरोपी की गिरफ्तारी, जानिए पूरा मामला

Chamoli Rajendra Kandari Death Case
राजेंद्र कंडारी हत्याकांड मामले में एक आरोपी गिरफ्तार (फोटो सोर्स- Police)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 1, 2026 at 7:09 PM IST

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गैरसैंण: चमोली जिले के माईथान चौकी क्षेत्र के देवपुरी गांव निवासी राजेंद्र सिंह कंडारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत मामले में पुलिस ने एक संदिग्ध आरोपी को गिरफ्तार किया है. जिसे न्यायालय में पेश करने के बाद पुलिस ने 14 दिन की रिमांड पर भेज दिया है.

गैरसैंण थानाध्यक्ष और जांच अधिकारी मनोज सिरोला ने बताया कि प्रारंभिक जांच और अब तक मिले साक्ष्यों के आधार पर मामले में संदिग्ध आरोपी देवेंद्र कंडारी पुत्र बलवंत सिंह (उम्र 44 वर्ष) निवासी देवपुरी गांव को गिरफ्तार किया गया है. उसे बीएनएस की धारा 103 (1) हत्या किए जाने और 238 के तहत साक्ष्य छुपाने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है.

आरोपी को आज यानी 1 जुलाई को दोपहर बाद न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीजन/न्यायिक मजिस्ट्रेट गैरसैंण की अदालत में पेश किया गया, जहां मामले में अपराध की गंभीरता को देखते हुए न्यायाधीश गुंजन सीसोदिया की अदालत ने आरोपी को 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजने के आदेश जारी किए हैं.

बता दें कि देवपुरी गांव के ग्रामीण राजेंद्र कंडारी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में शव मिलने के 40 दिन बाद भी पुलिस की ओर से कोई भी गिरफ्तारी न होने से नाराज खनसर घाटी की 21 ग्राम पंचायतों के जनप्रतिनिधियों ने 1 जुलाई से सामूहिक धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल का ऐलान किया गया था.

Chamoli Rajendra Kandari Death Case
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (फोटो सोर्स- Police)

इसके बाद राजेंद्र कंडारी के 18 मई से लापता होने और 23 मई को शव मिलने के बाद से ही मामले की जांच कर रही पुलिस ने जनप्रतिनिधियों को थाने में बुलाकर अब तक की जांच से अवगत करवाया. साथ ही संदिग्ध आरोपी की गिरफ्तारी की जानकारी दी.

इसके बाद जनप्रतिनिधियों ने थाने के घेराव और भूख हड़ताल को वापस लेने का निर्णय लिया गया. मौके पर मौजूद जनप्रतिनिधियों ने पुलिस जांच पर भरोसा जताते हुए हत्याकांड के कारणों का जल्द खुलासा करने की मांग की है.

क्या था पूरा मामला? गौर हो कि 18 मई को सुबह घर से निकलने के बाद गायब हुए राजेंद्र कंडारी का शव 23 मई को घर के नजदीकी गदेरे में मिला था, तब शव के हाथ और पैर बंधे हुए पाए गए थे. मामले की जांच में शुरूआत से ही डॉग स्क्वायड की टीम को मौके पर लगाया गया. साथ ही फॉरेंसिक टीम, फील्ड स्टाफ व एसआईटी की टीम को भी लगाया गया था.

वहीं, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी सिर और गर्दन के हिस्सों में चोट के निशान पाए गए थे. पुलिस ने वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर गुमशुदगी को हत्या में परिवर्तित करते हुए मु.अ.सं.- 15/2026, धारा 103(1)/238 बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत किया. अब जाकर एक संदिग्ध आरोपी को गिरफ्तार किया गया है.

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