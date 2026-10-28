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UP में सनसनीखेज वारदातें: शाहजहांपुर, बस्ती और श्रावस्ती में हत्या; मेरठ में भाई का शव देख बिलख पड़ी बहन

UP में सनसनीखेज वारदातें ( Photo Credit; ETV Bharat )

श्रावस्ती/कासगंज/ बस्ती/शाहजहांपुर/अमरोहा/मेरठ : उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे के अंदर हत्या और आत्महत्या जैसे कई गंभीर मामले सामने आए हैं, जिससे पुलिस-प्रशासन में हड़कंप मच गया है. पहला केस श्रावस्ती जिले का है, जहां सिरसिया थाना क्षेत्र के बनकटवा कला गांव में आठ माह की गर्भवती महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है.

आरोप है कि मायके जाने की जिद को लेकर हुए विवाद के दौरान ससुर ने अपनी बहू के सिर पर लकड़ी से वार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई. पुलिस ने आरोपी ससुर को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.



जानकारी के अनुसार, बनकटवा कला गांव निवासी सबीना (25) पत्नी सलमान आठ माह की गर्भवती थी. बताया जा रहा है कि वह इंजेक्शन लगवाने के लिए मायके जाना चाहती थी. इसी बात को लेकर परिवार में विवाद हो गया. आरोप है कि विवाद के दौरान उसके ससुर मिराम अली ने गुस्से में आकर पास में पड़ी लकड़ी से उसके सिर पर वार कर दिया. गंभीर चोट लगने से सबीना की मौत हो गई. अपर पुलिस अधीक्षक चंद्रकेश सिंह ने बताया है कि एक महिला की मृत्यु के प्रकरण में स्थानीय पुलिस एवं फॉरेंसिक टीम मौके पर मौजूद है. साक्ष्यों के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है. फिलहाल मौके पर शांति व्यवस्था कायम है. घटना के पीछे की वजह और वारदात से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच की जा रही है. कासगंज: मामूली कलह में विवाहिता ने की खुदकुशी (Photo Credit; ETV Bharat) कासगंज: मामूली कलह में विवाहिता ने की खुदकुशी कासगंज: सिढ़पुरा थाना क्षेत्र के सुदामा नगर मोहल्ले में घरेलू कलह के चलते 24 वर्षीय विवाहिता ने फांसी के फंदे पर लटककर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली. ​पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, मृतका की पहचान शिवानी पत्नी अवधेश के रूप में हुई है. शुरुआती जांच और परिजनों के बयानों से पता चला है कि बीती शाम किसी बात को लेकर शिवानी और उसके पति अवधेश के बीच नोक-झोंक हो गई थी. उसके बाद देर रात उसने पंखे से फंदा बनाकर अपनी जान दे दी. ​सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भेज दिया गया. सिढ़पुरा थानाध्यक्ष प्रदीप मलिक का कहना है कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है. मृतका के मायके पक्ष के लोगों को भी सूचना दे दी गई है. उनकी तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. बस्ती में बेरहमी से पीटकर युवक की हत्या बस्ती : लालगंज थाना क्षेत्र के थाल्हापार गांव में बीते सोमवार की शाम को रास्ते के विवाद को लेकर हुई खूनी झड़प में घायल 36 वर्षीय युवक जनमेजर की इलाज के दौरान मौत हो गई है. परिजनों ने गांव के ही कुछ लोगों पर ईंट, डंडे और फावड़े से बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है. बताया गया कि जनमेजर सोमवार की शाम करीब सात बजे अपने ननिहाल कोहंडवा से अपनी ससुराल हल्लौर गए थे. वहां से वापस अपने घर लौट रहे थे, जब वह अपने घर से कुछ दूरी पर थे, तभी रास्ते में ठेले पर ईंटें लेकर जा रहे बालगोविंद, उसकी दो बहनों ममता व साक्षी और उनकी मां इंद्रासिनी से जनमेजर की गाड़ी की मामूली टक्कर हो गई. आरोप है कि इसी बात को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि आक्रोशित लोगों ने ठेले पर रखे फावड़े और ईंट-डंडों से जनमेजर पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया. गंभीर रूप से घायल होने पर उसे गोरखपुर रेफर कर दिया गया था, जहां उसकी मौत हो गई. एसपी ओमवीर सिंह ने बताया कि इस प्रकरण में तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है, तीन नामजद आरोपी गिरफ्तार किए गए है, जांच कर आगे की कार्रवाई की जा रही है. शाहजहांपुर : पति ने की पत्नी की हत्या (Photo Credit; ETV Bharat)