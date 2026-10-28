UP में सनसनीखेज वारदातें: शाहजहांपुर, बस्ती और श्रावस्ती में हत्या; मेरठ में भाई का शव देख बिलख पड़ी बहन
कासगंज में मामूली कलह में विवाहिता ने की खुदकुशी, अमरोहा में पेड़ से लटका मिला युवक का शव
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 28, 2026 at 7:39 PM IST
श्रावस्ती/कासगंज/ बस्ती/शाहजहांपुर/अमरोहा/मेरठ : उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे के अंदर हत्या और आत्महत्या जैसे कई गंभीर मामले सामने आए हैं, जिससे पुलिस-प्रशासन में हड़कंप मच गया है. पहला केस श्रावस्ती जिले का है, जहां सिरसिया थाना क्षेत्र के बनकटवा कला गांव में आठ माह की गर्भवती महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है.
आरोप है कि मायके जाने की जिद को लेकर हुए विवाद के दौरान ससुर ने अपनी बहू के सिर पर लकड़ी से वार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई. पुलिस ने आरोपी ससुर को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.
जानकारी के अनुसार, बनकटवा कला गांव निवासी सबीना (25) पत्नी सलमान आठ माह की गर्भवती थी. बताया जा रहा है कि वह इंजेक्शन लगवाने के लिए मायके जाना चाहती थी. इसी बात को लेकर परिवार में विवाद हो गया. आरोप है कि विवाद के दौरान उसके ससुर मिराम अली ने गुस्से में आकर पास में पड़ी लकड़ी से उसके सिर पर वार कर दिया. गंभीर चोट लगने से सबीना की मौत हो गई.
अपर पुलिस अधीक्षक चंद्रकेश सिंह ने बताया है कि एक महिला की मृत्यु के प्रकरण में स्थानीय पुलिस एवं फॉरेंसिक टीम मौके पर मौजूद है. साक्ष्यों के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है. फिलहाल मौके पर शांति व्यवस्था कायम है. घटना के पीछे की वजह और वारदात से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच की जा रही है.
कासगंज: मामूली कलह में विवाहिता ने की खुदकुशी
कासगंज: सिढ़पुरा थाना क्षेत्र के सुदामा नगर मोहल्ले में घरेलू कलह के चलते 24 वर्षीय विवाहिता ने फांसी के फंदे पर लटककर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, मृतका की पहचान शिवानी पत्नी अवधेश के रूप में हुई है. शुरुआती जांच और परिजनों के बयानों से पता चला है कि बीती शाम किसी बात को लेकर शिवानी और उसके पति अवधेश के बीच नोक-झोंक हो गई थी. उसके बाद देर रात उसने पंखे से फंदा बनाकर अपनी जान दे दी.
सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भेज दिया गया. सिढ़पुरा थानाध्यक्ष प्रदीप मलिक का कहना है कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है. मृतका के मायके पक्ष के लोगों को भी सूचना दे दी गई है. उनकी तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
बस्ती में बेरहमी से पीटकर युवक की हत्या
बस्ती : लालगंज थाना क्षेत्र के थाल्हापार गांव में बीते सोमवार की शाम को रास्ते के विवाद को लेकर हुई खूनी झड़प में घायल 36 वर्षीय युवक जनमेजर की इलाज के दौरान मौत हो गई है. परिजनों ने गांव के ही कुछ लोगों पर ईंट, डंडे और फावड़े से बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है.
बताया गया कि जनमेजर सोमवार की शाम करीब सात बजे अपने ननिहाल कोहंडवा से अपनी ससुराल हल्लौर गए थे. वहां से वापस अपने घर लौट रहे थे, जब वह अपने घर से कुछ दूरी पर थे, तभी रास्ते में ठेले पर ईंटें लेकर जा रहे बालगोविंद, उसकी दो बहनों ममता व साक्षी और उनकी मां इंद्रासिनी से जनमेजर की गाड़ी की मामूली टक्कर हो गई.
आरोप है कि इसी बात को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि आक्रोशित लोगों ने ठेले पर रखे फावड़े और ईंट-डंडों से जनमेजर पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया. गंभीर रूप से घायल होने पर उसे गोरखपुर रेफर कर दिया गया था, जहां उसकी मौत हो गई. एसपी ओमवीर सिंह ने बताया कि इस प्रकरण में तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है, तीन नामजद आरोपी गिरफ्तार किए गए है, जांच कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.
शाहजहांपुर : पति ने की पत्नी की हत्या
शाहजहांपुर: थाना अल्लाहगंज के चौरसिया गांव निवासी अवनीश नामक युवक का पत्नी सुशीला के साथ काफी समय से विवाद चल रहा था. न्यायालय में मुकदमा भी विचाराधीन था. विवाद के चलते सुशीला अपने मायके में रह रही थी. करीब दो दिन पहले ही वह मायके से ससुराल लौटी थी.
बताया जा रहा है कि दोनों के बीच किसी बात को लेकर फिर से कहासुनी हुई, जिसके बाद गुस्से में अवनीश ने कुल्हाड़ी से सुशीला के गले पर ताबड़तोड़ वार कर दिए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. क्षेत्राधिकार जलालाबाद (सीओ) दीपक कुमार सिंह ने बताया कि घटना के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. आरोपी पति की तलाश जारी है.
अमरोहा : पेड़ से लटका मिला युवक का शव
अमरोहा: थाना रहरा क्षेत्र में बुधवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब लालापुर-छपना मार्ग पर बड़े के मोड़ के पास सड़क से करीब 150 मीटर दूर जंगल में एक 23 वर्षीय युवक का शव पेड़ से लटका मिला. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. वहीं फॉरेंसिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और आवश्यक साक्ष्य जुटाए. मृतक की पहचान सैदनगली क्षेत्र के गांव कुआंडाली निवासी विपिन पुत्र ओमकार के रूप में हुई, जो छह बहनों का इकलौता भाई था. थाना प्रभारी निरीक्षक अमित कुमार तोमर का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
मेरठ : सपने में भाई को देखा तो मिलने आ गई बहन, मिला शव
मेरठ : सिविल लाइन थाना क्षेत्र के सुभाष नगर में संदिग्ध परिस्थितियों में 45 वर्षीय मुकेश नामक शख्स की मौत हो गई. मुकेश अविवाहित था और एक सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर नौकरी करता था. पिछले 5 दिनों से वह अपने घर पर ही था, जहां उसके साथ उसके बड़े भैया-भाभी और बच्चे रहते थे.
बुधवार सुबह बुलंदशहर से उसकी बहन सीमा अपने भाइयों से मिलने मेरठ आई. सीमा का कहना है कि उन्हें सपना आया कि उसके भाई की तबीयत बहुत खराब है, इसके बाद उसने फोन करने की कोशिश की, लेकिन जब फोन रिसीव नहीं हुआ, तो वह तुरंत बुलंदशहर से मेरठ आ गई. घर के एक कमरे में दूसरे भाई का परिवार था, जबकि मुकेश अपने कमरे में था. सीमा जब मुकेश को जगाने गई तो पता चला की उसकी मौत हो चुकी है.
सीमा का आरोप है कि उसे अंदेशा है कि प्रॉपर्टी के लालच में उनके भाई की हत्या की गई है. वहीं, सीओ कैंट संजय गुप्ता ने बताया कि पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है. आगे की कार्रवाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी.
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