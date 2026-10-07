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देहरादून में बीजेपी पार्षद को बेहोश कर उड़ाए थे जेवरात और कैश, नेपाली गैंग का सदस्य गिरफ्तार

पुलिस की मानें तो आरोपी दिनेश मूल रूप से नेपाल का रहने वाला है, जो दिल्ली में टैक्सी चलाता है. आरोप है कि टैक्सी चलाने की आड़ में वो नेपाली मूल के अपने साथियों के साथ मिलकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देता था. गिरोह के सदस्य पहले घरों में काम करने के बहाने रेकी करते थे और मौका मिलने पर चोरी करते थे. दिनेश अपनी टैक्सी से आरोपियों को घटनास्थल तक पहुंचाने और वारदात के बाद वापस ले जाने का काम करता था.

कार के साथ एक आरोपी गिरफ्तार: इसके बाद पुलिस ने गैर प्रांतों में भी दबिश शुरू की. इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दिनेश सुनार (उम्र 27 वर्ष) को घटना में इस्तेमाल कार के साथ गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर बसंत विहार में चोरी की वारदात को अंजाम देने की बात कबूल की.

मामले में थाना बसंत विहार में मुकदमा दर्ज किया गया था. घटना के खुलासे के लिए देहरादून एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल के निर्देश पर पुलिस की कई टीमें गठित की गई थीं. सीसीटीवी फुटेज खंगालने के दौरान पुलिस को वारदात में भरत थापा के साथ चार अन्य लोगों के शामिल होने और हरियाणा नंबर की कार इस्तेमाल किए जाने की जानकारी मिली.

पुलिस के मुताबिक, बीती 29 और 30 सितंबर की रात राज मार्केट, बल्लीवाला चौक निवासी महिपाल सिंह के घर में काम करने वाले नौकर भरत थापा ने अपने साथियों के साथ मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था. आरोप है कि घर में रहने वाले लोगों बीजेपी पार्षद अमिता सिंह ओर उसके परिवार को खाने में नशीला पदार्थ मिलाने के बाद आरोपी ज्वेलरी और कैश लेकर फरार हो गए थे.

आरोपी नौकर भरत थापा अभी भी फरार: बसंत विहार की घटना के बाद दिनेश को उसके साथियों ने 50 हजार रुपए नगद दिए थे. बाकी रकम चोरी का माल बिकने के बाद देने की बात कही गई थी. पुलिस पूछताछ में भरत थापा के अलावा आदित्य, अभिषेक और एलेक्स के नाम भी सामने आए हैं. चारों आरोपी नेपाली मूल के बताए जा रहे हैं, जो फिलहाल फरार हैं. पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है.

"मामले में फरार चार आरोपी भरत थापा, आदित्य, अभिषेक और एलेक्स की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है. नौकर का पहले से आपराधिक इतिहास रहा है. जिस एजेंसी ने नौकर को रखा था, उसने नौकर का वेरिफिकेशन नहीं कराया था. पीड़ित ने भी नौकर भरत थापा का सत्यापन नहीं कराया था. दून पुलिस की ओर से एजेंसी को ब्लैक लिस्ट करने के लिए संबंधित राज्य को जानकारी दे दी है."- शेखर सुयाल, एसपी सिटी, देहरादून

देहरादून बसंत विहार में नकबजनी का खुलासा, 8 लाख की ज्वेलरी के साथ शातिर चोर गिरफ्तार: वहीं, बसंत विहार क्षेत्र में घर का ताला तोड़कर ज्वेलरी चोरी करने के मामले का दून पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने वारदात को अंजाम देने वाले शातिर चोर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से करीब 8 लाख रुपए कीमत की चोरी की ज्वेलरी बरामद की है. आरोपी पहले भी आपराधिक मामलों में जेल जा चुका है.

दरअसल, बीती 6 अक्टूबर को बसंत कुंज निवासी अमित कुमार क्षेत्री ने थाना बसंत विहार में एक तहरीर दी थी. जिसमें उन्होंने बताया था कि वो निजी काम से घर से बाहर गए थे. इसी दौरान अज्ञात चोर ने घर का ताला तोड़कर अंदर रखी ज्वेलरी चोरी कर ली. तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की.

घटना के खुलासे के लिए देहरादून एसएसपी के निर्देश पर पुलिस टीम गठित की गई. टीम ने घटनास्थल और आसपास के रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. साथ ही मुखबिर तंत्र को सक्रिय कर आरोपी की तलाश शुरू की गई. जांच के दौरान पुलिस को आरोपी के संबंध में अहम सुराग मिले.

8 लाख की ज्वेलरी के साथ शातिर चोर गिरफ्तार (फोटो सोर्स- Police)

इसके बाद 6 अक्टूबर की रात को चेकिंग के दौरान मालिक चौक से आगे खाला पुलिया के पास से शानू पुत्र खुर्शीद अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस ने उसके कब्जे से चोरी की गई पूरी ज्वैलरी बरामद कर ली. आरोपी ने नशे की लत पूरी करने के लिए चोरी की थी. जबकि, आरोपी पर पहले से ही आर्म्स एक्ट के मुकदमे भी दर्ज हैं.

नशे की लत पूरी करने के लिए की चोरी: पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि वो नशे का आदी है. नशे की जरूरत पूरी करने के लिए उसने वसंत कुंज स्थित मकान की रेकी की थी. मौका मिलते ही उसने घर का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया. पुलिस के मुताबिक, आरोपी चोरी की ज्वेलरी बेचने के लिए बाहर भागने की फिराक में था, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया.

"आरोपी शानू के खिलाफ पहले से भी आपराधिक मामले दर्ज हैं. उसके खिलाफ थाना कोतवाली नगर और थाना बसंत विहार में आर्म्स एक्ट के तहत तीन मुकदमे दर्ज हैं. पुलिस आरोपी के अन्य आपराधिक रिकॉर्ड की भी जानकारी जुटा रही है. आरोपी के पास से एक मंगलसूत्र, दो अंगूठियां, एक जोड़ी झुमके, एक झुमका, एक सफेद धातु की अंगूठी और एक जोड़ी टॉप्स बरामद किए गए हैं. पुलिस ने बरामद ज्वेलरी की अनुमानित कीमत करीब 8 लाख रुपए बताई है."- शेखर सुयाल, एसपी सिटी, देहरादून

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