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पिथौरागढ़ में वनराजी युवक की बेरहमी से हत्या, जंगल में छिपाया शव, सगा भाई-चाची-चचेरे भाई गिरफ्तार

पिथौरागढ़: सीमांत पिथौरागढ़ जिले के जौलजीबी क्षेत्र में सगे भाई ने चाची और चचेरे भाइयों के साथ मिलकर अपने ही एक भाई की हत्या कर दी. घटना के बाद आरोपियों ने शव को जंगल में ले जाकर छिपा दिया. ताकि, मामला सामने न आ सके. वहीं, अब पुलिस ने चार आरोपी (चाची, सगा भाई और दो चचेरे भाइयों) को गिरफ्तार कर लिया है. जिनके पास से हत्या में इस्तेमाल सामग्री भी बरामद कर ली गई है.

मामूली विवाद में हत्या: जौलजीबी पुलिस के मुताबिक, मृतक की पहचान धारचूला विकासखंड के किमखोला के भगतिरुवा तोक निवासी कुंदन सिंह रजवार के रूप में हुई है. जो वनराजी जनजाति समुदाय का था. बताया जा रहा है कि बीती 22 मार्च की शाम को कुंदन का अपनी चाची बसंती देवी से विवाद हो गया था. विवाद बढ़ा तो बसंती देवी के बेटे रमेश सिंह और जनक सिंह भी विवाद में कूद गए. इसके साथ ही कुंदन का सगा भाई प्रदीप सिंह भी आ गया.

चाची, चचेरे और सगे भाई ने मिलकर उतारा मौत के घाट: विवाद इतना बढ़ गया कि उसके चाची, चचेरे और सगे भाई के सिर पर खून सवार हो गया. जहां चारों ने मिलकर कुंदन सिंह पर लोहे की पाइप और लकड़ी के डंडों से बेरहमी से पिटाई कर दी. हमला इतना खतरनाक था कि कुंदन ने मौके पर दी दम तोड़ दिया. कुंदन के दम तोड़ते ही उनके होश फाख्ता हो गए. आनन-फानन में सभी ने मिलकर शव को ठिकाने लगाने की योजना बनाई.