युवती की 6 मई को होनी थी शादी, डोली की जगह उठी अर्थी, शहनाई वाले घर पर पसरा मातम, जानिए मामला
अचानक घर से लापता हुई थी युवती, 6 मई को होनी थी शादी, अब मोहम्मदपुर झाल में मिला शव, परिवार में मचा कोहराम
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : April 29, 2026 at 3:53 PM IST
रुड़की: एक हफ्ता पहले लापता हुई युवती का शव मोहम्मदपुर झाल से बरामद हुआ है. शव मिलने के बाद मृतका के घर पर चीख-पुकार और मातम का माहौल है. जिस आंगन में कुछ ही दिनों बाद शहनाई गूंजनी थी, आज वहां पर सन्नाटा और आंसुओं का सैलाब है. फिलहाल, पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और मामले की जांच में जुट गई है.
6 मई को होनी थी युवती की शादी: जानकारी के मुताबिक, यह युवती रुड़की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के गोल भट्टा कॉलोनी की रहने वाली थी. जो अपने परिवार के साथ रहती थी. बताया जा रहा है कि उसकी शादी 6 मई को राजस्थान के एक युवक से तय हुई थी. उसका प्रेम विवाह तय हुआ था.
घर पर चल रही थी शादी की तैयारी: इससे पहले उसके प्रेम को लेकर शुरुआत में काफी विरोध भी हुआ, लेकिन आखिरकार दोनों परिवार मान गए थे और शादी की तैयारियां जोरों पर थीं. बताया जा रहा है कि लड़के के घर हल्दी की रस्म भी हो चुकी थी. इसी के साथ युवती के घर पर भी खुशियों की हलचल थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था.
24 अप्रैल को अचानक घर से हुई लापता: बीती 24 अप्रैल को युवती अचानक घर से लापता हो गई. बताया जा रहा है कि इससे पहले उसकी अपनी बड़ी बहन के साथ फोन पर किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी और उस छोटी सी तकरार के बाद क्या हुआ? यह अब एक गहरा रहस्य बन चुका है.
हर जगह तलाश करने पर भी नहीं मिला सुराग: युवती के लापता होने के बाद उसके परिजनों ने पहले हर जगह उसकी तलाश की. उन्होंने हर दरवाजा खटखटाया, लेकिन जब युवती का कोई सुराग नहीं मिला तो 26 अप्रैल को कोतवाली पहुंचकर पुलिस में गुमशुदगी दर्ज कराई गई.
अब गंगनहर के मोहम्मदपुर झाल में मिला शव: जैसे-जैसे दिन बीतते गए उनकी उम्मीदें टूटती गईं और आखिरकार वही हुआ, जिसका डर सबसे ज्यादा था. परिजनों को सूचना मिली कि उनकी बेटी का शव गंगनहर के मोहम्मदपुर झाल से बरामद हुआ है. शव मिलने की खबर जैसे ही परिवार तक पहुंची तो घर में कोहराम मच गया.
परिवार में मचा कोहराम: परिजनों की आंखों के सामने उनकी बेटी के सपने टूट गए. उधर, रिश्तेदार और पड़ोसी भी इस खबर से स्तब्ध हैं. फिलहाल, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामे की कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए रुड़की के सिविल अस्पताल की मोर्चरी में भिजवा दिया है.
आत्महत्या और हत्या के एंगल से जांच जारी: इसके अलावा पुलिस मामले की हर पहलू पर बारीकी से जांच पड़ताल कर रही है. वहीं, अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि युवती की मौत के पीछे का क्या कारण हैं? क्या उसने आत्महत्या की? या किसी ने उसकी हत्या की है या फिर कोई और अनकहा सच छिपा है.
"लापता युवती का शव मोहम्मदपुर झाल से बरामद हुआ है. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही युवती की मौत के असली कारणों का पता चलेगा. फिलहाल, रुड़की पुलिस मामले की सभी पहलुओं पर जांच पड़ताल कर रही है."- प्रदीप बिष्ट, प्रभारी निरीक्षक, सिविल लाइन कोतवाली
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