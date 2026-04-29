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युवती की 6 मई को होनी थी शादी, डोली की जगह उठी अर्थी, शहनाई वाले घर पर पसरा मातम, जानिए मामला

रुड़की: एक हफ्ता पहले लापता हुई युवती का शव मोहम्मदपुर झाल से बरामद हुआ है. शव मिलने के बाद मृतका के घर पर चीख-पुकार और मातम का माहौल है. जिस आंगन में कुछ ही दिनों बाद शहनाई गूंजनी थी, आज वहां पर सन्नाटा और आंसुओं का सैलाब है. फिलहाल, पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और मामले की जांच में जुट गई है.

6 मई को होनी थी युवती की शादी: जानकारी के मुताबिक, यह युवती रुड़की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के गोल भट्टा कॉलोनी की रहने वाली थी. जो अपने परिवार के साथ रहती थी. बताया जा रहा है कि उसकी शादी 6 मई को राजस्थान के एक युवक से तय हुई थी. उसका प्रेम विवाह तय हुआ था.

घर पर चल रही थी शादी की तैयारी: इससे पहले उसके प्रेम को लेकर शुरुआत में काफी विरोध भी हुआ, लेकिन आखिरकार दोनों परिवार मान गए थे और शादी की तैयारियां जोरों पर थीं. बताया जा रहा है कि लड़के के घर हल्दी की रस्म भी हो चुकी थी. इसी के साथ युवती के घर पर भी खुशियों की हलचल थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था.

24 अप्रैल को अचानक घर से हुई लापता: बीती 24 अप्रैल को युवती अचानक घर से लापता हो गई. बताया जा रहा है कि इससे पहले उसकी अपनी बड़ी बहन के साथ फोन पर किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी और उस छोटी सी तकरार के बाद क्या हुआ? यह अब एक गहरा रहस्य बन चुका है.

हर जगह तलाश करने पर भी नहीं मिला सुराग: युवती के लापता होने के बाद उसके परिजनों ने पहले हर जगह उसकी तलाश की. उन्होंने हर दरवाजा खटखटाया, लेकिन जब युवती का कोई सुराग नहीं मिला तो 26 अप्रैल को कोतवाली पहुंचकर पुलिस में गुमशुदगी दर्ज कराई गई.