घनसाली में लापता महिला का कंकाल मिलने से मचा हड़कंप, जताई जा रही ये आशंका
टिहरी के घनसाली में लापता चल रही थी बुजुर्ग महिला, गदेरे में झाड़ियों के बीच मिला कंकाल, कपड़ों से हुई शिनाख्त
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : February 8, 2026 at 7:15 PM IST
टिहरी: घनसाली थाना क्षेत्र के सेम गांव से लापता बुजुर्ग महिला का कंकाल गदेरे के पास झाड़ियों से बरामद हुआ है. जहां महिला के कपड़े और खोपड़ी के अवशेष पाए गए हैं. जिससे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है. फिलहाल, पुलिस ने कंकाल और अन्य सामान को अपने कब्जे में ले लिया है. साथ ही पंचनामा भरकर आगे की कार्रवाई की जा रही है. आशंका जताई जा रही है कि महिला किसी शिकारी वन्यजीव का शिकार हुई है.
27 जनवरी से लापता चल रही थी महिला: जानकारी के मुताबिक, घनसाली थाना क्षेत्र के सेम गांव की रहने वाली विक्र देवी (उम्र 67 वर्ष) पिछले महीने यानी 27 जनवरी से लापता चल रही थी. कई दिनों तक घर न लौटने पर परिजनों ने 4 फरवरी को घनसाली थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी.
घनसाली थानाध्यक्ष अजय कुमार जाटव ने बताया कि बुजुर्ग महिला पहले भी कई बार घर से गुम हो जाती थी और कुछ समय बाद वापस आ जाती थी. इसी कारण शुरुआत में परिजनों को ज्यादा शंका नहीं हुई, लेकिन इस बार लंबे समय तक वापस न आने पर पुलिस को सूचना दी गई.
गदेरे में झाड़ियों के बीच मिले कपड़े और कंकाल: वहीं, शिकायत के बाद पुलिस ने आसपास के क्षेत्रों में तलाश की, लेकिन महिला का कोई सुराग नहीं मिल पाया. इसी कड़ी में रविवार यानी 8 फरवरी को पदोखा गांव के पास गदेरे में झाड़ियों के बीच कपड़े और कंकाल मिलने की सूचना मिली. जिस पर पुलिस की टीम तत्काल मौके पर पहुंची.
परिजनों ने कपड़ों के जरिए पहचान मृतका की शिनाख्त विक्र देवी के रूप में की. जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पंचनामा भरकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. घनसाली थानाध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि मामले की गहन जांच की जा रही है और आगे की कार्रवाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट व जांच के निष्कर्षों के आधार पर की जाएगी.
जंगली जानवर का निवाला बनने की आशंका: आशंका जताई जा रही है कि महिला को किसी जानवर ने अपना निवाला बनाया है. हालांकि, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह का पता चल पाएगा. उधर, महिला की मौत की सूचना पर गांव में शोक की लहर है. परिवार में मातम छाया हुआ है.
