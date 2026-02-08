ETV Bharat / state

घनसाली में लापता महिला का कंकाल मिलने से मचा हड़कंप, जताई जा रही ये आशंका

टिहरी: घनसाली थाना क्षेत्र के सेम गांव से लापता बुजुर्ग महिला का कंकाल गदेरे के पास झाड़ियों से बरामद हुआ है. जहां महिला के कपड़े और खोपड़ी के अवशेष पाए गए हैं. जिससे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है. फिलहाल, पुलिस ने कंकाल और अन्य सामान को अपने कब्जे में ले लिया है. साथ ही पंचनामा भरकर आगे की कार्रवाई की जा रही है. आशंका जताई जा रही है कि महिला किसी शिकारी वन्यजीव का शिकार हुई है. 27 जनवरी से लापता चल रही थी महिला: जानकारी के मुताबिक, घनसाली थाना क्षेत्र के सेम गांव की रहने वाली विक्र देवी (उम्र 67 वर्ष) पिछले महीने यानी 27 जनवरी से लापता चल रही थी. कई दिनों तक घर न लौटने पर परिजनों ने 4 फरवरी को घनसाली थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी. घनसाली थानाध्यक्ष अजय कुमार जाटव ने बताया कि बुजुर्ग महिला पहले भी कई बार घर से गुम हो जाती थी और कुछ समय बाद वापस आ जाती थी. इसी कारण शुरुआत में परिजनों को ज्यादा शंका नहीं हुई, लेकिन इस बार लंबे समय तक वापस न आने पर पुलिस को सूचना दी गई. जांच में जुटी पुलिस (फोटो सोर्स- Police)