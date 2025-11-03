ETV Bharat / state

उत्तराखंड में दुष्कर्म के बाद गर्भवती हुई किशोरी, मामला छिपाने के लिए परिजनों ने करा दी शादी

हल्द्वानी: उत्तराखंड के नैनीताल जिले में नाबालिग के साथ दुष्कर्म और बाल विवाह का मामला सामने आया है. आरोप है कि युवक ने 16 वर्षीय किशोरी से शारीरिक संबंध बनाए, जिसके बाद वो गर्भवती हो गई. मामला खुलने के डर से किशोरी के परिजनों ने उसी युवक से उसका निकाह करा दिया. वहीं, मामले का भेद खुला तो पुलिस ने आरोपी युवक समेत युवती के माता-पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है.

जानकारी के मुताबिक, मामला नैनीताल जिले के बनभूलपुरा थाना क्षेत्र का है. जहां बनभूलपुरा क्षेत्र के 20 वर्षीय युवक का मोहल्ले की 16 वर्षीय किशोरी से प्रेम प्रसंग चल रहा था. इस दौरान दोनों के बीच संबंध बने और किशोरी गर्भवती हो गई. जब परिजनों को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने सामाजिक बदनामी के डर से किशोरी का निकाह उसी युवक से करा दिया.

किशोरी के माता-पिता और आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज: घटना का खुलासा तब हुआ, जब आरोपी युवक की मां ने बीती 12 जून को पुलिस को तहरीर देकर शिकायत दर्ज कराई. जिसमें उसका कहना था कि किशोरी के परिजनों ने नाबालिग बेटी का निकाह कराया है. इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच उपनिरीक्षक हेमंत प्रसाद को सौंपी.

जांच के दौरान पुलिस ने दस्तावेजों की पड़ताल की तो किशोरी की उम्र 16 वर्ष 9 माह पाई गई. साथ ही वो करीब चार महीने की गर्भवती भी निकली. इसके बाद एएसआई हेमंत प्रसाद की तहरीर पर पुलिस ने किशोरी के माता-पिता के खिलाफ बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है. वहीं, आरोपी युवक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है.