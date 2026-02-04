ETV Bharat / state

पौड़ी के गांधी पार्क में दो गुटों में जमकर हुई मारपीट, युवती समेत दो लोग घायल

स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि गांधी पार्क नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है, पुलिस शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं करती है

Dispute and fight at Gandhi Park
पुलिस की गिरफ्तार में मारपीट करने वाले (Photo courtesy - Pauri Police)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : February 4, 2026 at 11:02 AM IST

पौड़ी गढ़वाल: नगर पालिका कार्यालय के सामने स्थित गांधी पार्क में मंगलवार शाम उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब युवाओं के दो गुटों के बीच अचानक कहासुनी के बाद जमकर मारपीट हो गई. देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि लात-घूंसे और पत्थर चलने लगे. इससे पार्क में मौजूद लोग दहशत में आ गए.

पौड़ी के गांधी पार्क में जमकर मारपीट: इस झड़प में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे मौके पर मौजूद लोगों की मदद से जिला अस्पताल पौड़ी में भर्ती कराया गया है. घायल युवक की हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे निगरानी में रखा है. घटना का वीडियो मौके पर मौजूद किसी व्यक्ति ने अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया, जो कुछ ही देर में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह दोनों गुटों के युवक एक-दूसरे पर हमला कर रहे हैं, जबकि आसपास लोग बचने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं.

Dispute and fight at Gandhi Park
पौड़ी के गांधी पार्क में मारपीट हुई (Photo courtesy - Pauri Police)

सूचना देने के आधे घंटे बाद पहुंची पुलिस: प्रत्यक्षदर्शियों का आरोप है कि घटना की सूचना पुलिस को तुरंत दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद पुलिस करीब आधे घंटे बाद मौके पर पहुंची. इस देरी को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी देखने को मिली. लोगों का कहना है कि यदि पुलिस समय पर पहुंच जाती, तो स्थिति को जल्द काबू में किया जा सकता था और युवक को गंभीर चोटें न आतीं. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को शांत कराया और मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि वायरल वीडियो के आधार पर लोगों की पहचान की गयी और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है.

मारपीट में युवक और युवती घायल: कलक्ट्रेट परिसर पौड़ी के पास स्थित गांधी पार्क में किसी बात को लेकर युवाओं के दो गुटों के बीच कहासुनी हो गई. देखते ही देखते विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और दोनों पक्षों में जमकर हाथापाई शुरू हो गई. मारपीट के दौरान एक युवक के मुंह और आंख के पास गंभीर चोटें आईं, जिसे तत्काल जिला अस्पताल पौड़ी में भर्ती कराया गया. घटना में एक युवती के भी घायल होने की सूचना सामने आई है. घटना के बाद पार्क में मौजूद लोगों में दहशत का माहौल बन गया.

Dispute and fight at Gandhi Park
मारपीट में दो लोग घायल (Photo courtesy - Pauri Police)

गांधी पार्क बना नशेड़ियों का अड्डा: स्थानीय नागरिकों का कहना है कि गांधी पार्क में लंबे समय से युवाओं द्वारा नशा करने की शिकायतें मिलती रही हैं. इस संबंध में पुलिस को कई बार अवगत कराया गया, लेकिन ठोस कार्रवाई न होने के कारण ऐसे हालात बनते जा रहे हैं. लोगों का आरोप है कि पुलिस की लापरवाही के चलते सार्वजनिक स्थलों पर असामाजिक गतिविधियां बढ़ रही हैं.

दोनों पक्षों को थाने लाई पुलिस: वहीं प्रभारी निरीक्षक कोतवाली पौड़ी जयपाल नेगी ने बताया कि-

सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया गया. दोनों पक्षों को थाने लाया गया, जहां शांति भंग करने के आरोप में उत्तराखंड पुलिस अधिनियम के अंतर्गत चालानी कार्रवाई की गई. पुलिस द्वारा दोनों पक्षों को भविष्य में किसी भी प्रकार से कानून व्यवस्था भंग न करने की सख्त हिदायत दी गई है.
-जयपाल नेगी, प्रभारी निरीक्षक, पौड़ी कोतवाली-

प्रभारी निरीक्षक जयपाल नेगी ने साथ ही पौड़ी के आमजन से अपील की है कि आपसी विवादों को शांति और समझदारी से सुलझाएं तथा कानून हाथ में लेने से बचें.
