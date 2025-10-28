साइकिल से टक्कर लगने पर शख्स ने बच्ची पर बरसाए थप्पड़, घटना के बाद जमकर चले लाठी डंडे
शख्स से टकराई बच्ची की साइकिल, शख्स ने बच्ची पर बरसाए थप्पड़, घटना के बाद बिगड़ा माहौल, आमने-सामने आए दो पक्ष, जमकर चले लाठी डंडे
रुड़की: हरिद्वार जिले के रुड़की क्षेत्र से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. जहां साइकिल से जा रही एक मासूम बच्ची की एक शख्स से अचानक ही टक्कर हो गई. जिससे गुस्साए शख्स ने मासूम बच्ची की गाल पर तड़ातड़ थप्पड़ जड़ दिए. जिसके बाद निराश होकर मासूम बच्ची वहां से अपने घर चली गई. परिजनों ने जब बच्ची की गाल पर निशान देखे तो उन्होंने सीसीटीवी फुटेज खंगाले. फुटेज में एक शख्स बच्ची पर थप्पड़ बरसाते हुए नजर आया. जिसके बाद मामला गरमा गया. जहां दो पक्षों के बीच जमकर लाठी-डंडे चलने लगे और जमकर मारपीट होने लगी. मामले में आरोपी को हवालात की सैर करनी पड़ी है.
जरा सी साइकिल टकराने पर आग बबूला हुआ शख्स: जानकारी के मुताबिक, रुड़की के गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के तेलीवाला गांव में एक मासूम बच्ची साइकिल से अपने घर जा रही थी. इसी दौरान पड़ोस के रहने वाले मोहम्मद इकराम से मासूम बच्ची की साइकिल टकरा गई. टक्कर लगने के बाद इकराम ने तैश में आकर मासूम बच्ची की गाल पर एक के बाद एक कई थप्पड़ जड़ दिए. इसके बाद मासूम बच्ची के परिजनों को घटना की जानकारी मिली. जिस पर दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और बहस होने लगी. देखते ही देखते दोनों पक्षों में लाठी-डंडे चलने लगे और जमकर मारपीट होने लगी.
दोनों पक्षों में जमकर चली लाठी डंडे: वहीं, दोनों पक्षों के बीच लाठी डंडों से हुई मारपीट की पूरी घटना पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है. वीडियो में एक जगह कुछ भीड़ दिखाई दे रही है, जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे पर लाठी-डंडे बरसाते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं. वहीं, किसी भी पक्ष की तरफ से पुलिस को तहरीर नहीं दी गई है.
थप्पड़ बरसाने वाले शख्स को खानी पड़ी जेल की हवा: हालांकि, मोहम्मद इकराम को मासूम बच्ची की गाल पर थप्पड़ बरसाना इतना भारी पड़ा कि उन्हें हवालात की हवा खानी पड़ी. उधर, मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मोहम्मद इकराम, मोहम्मद आरिफ और शरियत नाम के तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. इसी के साथ पुलिस ने तीनों पर शांति व्यवस्था भंग करने के मामले में कार्रवाई की है.
"घटना 24 अक्टूबर की है. पुलिस को इस मामले में किसी भी पक्ष की तरफ से तहरीर नहीं मिली है, लेकिन घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने इस मामले में एक्शन लिया और कुछ लोगों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की गई है."- शेखर चंद्र सुयाल, एसपी देहात
