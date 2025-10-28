ETV Bharat / state

साइकिल से टक्कर लगने पर शख्स ने बच्ची पर बरसाए थप्पड़, घटना के बाद जमकर चले लाठी डंडे

रुड़की: हरिद्वार जिले के रुड़की क्षेत्र से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. जहां साइकिल से जा रही एक मासूम बच्ची की एक शख्स से अचानक ही टक्कर हो गई. जिससे गुस्साए शख्स ने मासूम बच्ची की गाल पर तड़ातड़ थप्पड़ जड़ दिए. जिसके बाद निराश होकर मासूम बच्ची वहां से अपने घर चली गई. परिजनों ने जब बच्ची की गाल पर निशान देखे तो उन्होंने सीसीटीवी फुटेज खंगाले. फुटेज में एक शख्स बच्ची पर थप्पड़ बरसाते हुए नजर आया. जिसके बाद मामला गरमा गया. जहां दो पक्षों के बीच जमकर लाठी-डंडे चलने लगे और जमकर मारपीट होने लगी. मामले में आरोपी को हवालात की सैर करनी पड़ी है.

जरा सी साइकिल टकराने पर आग बबूला हुआ शख्स: जानकारी के मुताबिक, रुड़की के गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के तेलीवाला गांव में एक मासूम बच्ची साइकिल से अपने घर जा रही थी. इसी दौरान पड़ोस के रहने वाले मोहम्मद इकराम से मासूम बच्ची की साइकिल टकरा गई. टक्कर लगने के बाद इकराम ने तैश में आकर मासूम बच्ची की गाल पर एक के बाद एक कई थप्पड़ जड़ दिए. इसके बाद मासूम बच्ची के परिजनों को घटना की जानकारी मिली. जिस पर दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और बहस होने लगी. देखते ही देखते दोनों पक्षों में लाठी-डंडे चलने लगे और जमकर मारपीट होने लगी.