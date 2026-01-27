ETV Bharat / state

बदरीनाथ हाईवे पर खड़ी कार में मिला शव, चोरी के आरोप में युवकों को ग्रामीणों ने पकड़ा

रुद्रप्रयाग पुलिस ने शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा, जिसके आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

वहीं, घटना की गंभीरता को देखते हुए रुद्रप्रयाग फील्ड यूनिट की टीम ने घटनास्थल से खून के नमूने, मिट्टी के सैंपल समेत अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए. मृतक के पास मिले मोबाइल फोन के माध्यम से परिजनों से संपर्क किया गया. रुद्रप्रयाग जिला अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचे मृतक के साले संजय निवासी श्रीकोट (श्रीनगर) ने शव की शिनाख्त अपनी बहनोई के रूप में की.

पुलिस के मुताबिक, सूचना के आधार पर मौके पर पहुंची टीम ने पाया कि घटनास्थल पर कार संख्या DL CE 1780 सड़क किनारे खड़ी थी. कार की पिछली सीट पर एक व्यक्ति अचेत अवस्था में मिला. मौके पर पहुंची 108 आपातकालीन सेवा के कर्मचारियों ने जांच की तो उसकी नब्ज नहीं चल रही थी. जिसके बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

रुद्रप्रयाग: बदरीनाथ हाईवे पर लमेरी धार क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब रुद्रप्रयाग कोतवाली से करीब डेढ़ किलोमीटर दूर सड़क किनारे खड़ी एक कार में अज्ञात व्यक्ति का शव मिला. फिलहाल, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल कर रही है. उधर, दिनदहाड़े चोरी के आरोप में चार युवकों को ग्रामीणों ने रंगे हाथ पकड़ कर पुलिस को सौंपा है.

केदारघाटी में युवकों पर मंदिर में चोरी का आरोप: केदारघाटी क्षेत्र में मंदिरों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. ग्राम पंचायत बरम्वाड़ी के पाली तोक स्थित मंदिर में दिनदहाड़े चोरी के आरोप में चार युवकों को ग्रामीणों ने रंगे हाथ पकड़ लिया. आरोप है कि युवक मंदिरों से फरसे, त्रिशूल, घंटियां व अन्य पूजन सामग्री उठा ले जा रहे थे, लेकिन पकड़े गए.

ग्रामीणों के मुताबिक, पाली तोक क्षेत्र में खेतों में काम कर रही महिलाओं ने चार युवकों को मंदिर परिसर के आसपास संदिग्ध गतिविधियों में देखा. महिलाओं के शोर मचाते ही युवक मौके से भागने लगे. इसकी सूचना तत्काल पूर्व ग्राम प्रधान अनूप सिंह को दी गई. आरोपी एक पिकअप वाहन में सवार थे.

सूचना मिलते ही ग्रामीणों और पूर्व प्रधान ने पीछा किया. दोपहर करीब 2 बजे टेमरिया के पास युवकों को पकड़ लिया. मौके पर वाहन में तीन युवक मिले. जबकि, एक युवक जंगल के रास्ते फरार हो गया था, जिसे बाद में ग्रामीणों ने पकड़ लिया. पूछताछ के दौरान युवकों के पास कोई पहचान पत्र नहीं मिला.

उन्होंने खुद को लक्सर (हरिद्वार) का निवासी बताते हुए कबाड़ का माल ले जाने की बात कही. वाहन की तलाशी लेने पर उसमें करीब 225 दरांतियां, तीन छोटी कांस की घंटियां, आठ चिमटे, एक छोटा त्रिशूल समेत लोहे का अन्य सामान बरामद हुआ.

ग्रामीणों का आरोप है कि मंदिर से चोरी किया गया कुछ सामान रास्ते में कहीं छिपा दिया गया है. जिसकी तलाश की मांग की जा रही है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस को अवगत कराया गया, जिसके बाद चारों आरोपियों को वाहन व बरामद सामान समेत गुप्तकाशी थाने लाया गया. पुलिस मामले की गहन जांच में जुट गई है.

"मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. आरोपियों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी."- अक्षय प्रह्लाद कोंडे, पुलिस अधीक्षक

