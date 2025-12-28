ETV Bharat / state

उत्तराखंड में यहां जमीनी विवाद में दो पक्षों में चली गोलियां, खेत में काम करने आए मजदूर की मौत

फायरिंग की घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ( फोटो सोर्स- ETV Bharat )

रुद्रपुर: उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर के प्रीत बिहार में जमीनी विवाद के चलते दो पक्षों में फायरिंग हो गई. हादसे में खेत में काम करने आए एक मजदूर को गोली लग गई. जिस कारण उसकी मौत हो गई. फिलहाल, पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. साथ ही आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है. दो परिवार में जमीन को लेकर चल रहा विवाद: पुलिस के मुताबिक, रुद्रपुर के प्रीत विहार फाजलपुर महरौला निवासी कश्मीर सिंह की घर के पास ही जमीन है. जबकि, बगवाड़ा निवासी सिमरनजीत सिंह की भी उनसे सटी हुई जमीन है. दोनों का जमीन को लेकर विवाद चल रहा है, जो न्यायालय में विचाराधीन है. जमीनी विवाद में दो पक्षों में चली गोलियां (वीडियो सोर्स- ETV Bharat) बताया जा रहा है कि आज सुबह साढ़े दस बजे के आसपास सिमरनजीत सिंह तीनपानी स्थित लेबर अड्डे से 21 मजदूरों को जमीन पर पिलर लगाने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली पर ले गया था. इस दौरान जब वो मटर के खेत जोतने लगा तो पास में ही रहने वाले कश्मीर सिंह भी मौके पर पहुंच गया और खेत जोतने का विरोध किया, लेकिन वो नहीं माने.