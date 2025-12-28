ETV Bharat / state

उत्तराखंड में यहां जमीनी विवाद में दो पक्षों में चली गोलियां, खेत में काम करने आए मजदूर की मौत

रुद्रपुर में जमीनी विवाद ने लिया खूनी रूप, दो पक्षों में हुई फायरिंग, खेत में काम करने आए मजदूर ने गंवाई जान

फायरिंग की घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस (फोटो सोर्स- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 28, 2025 at 9:50 PM IST

रुद्रपुर: उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर के प्रीत बिहार में जमीनी विवाद के चलते दो पक्षों में फायरिंग हो गई. हादसे में खेत में काम करने आए एक मजदूर को गोली लग गई. जिस कारण उसकी मौत हो गई. फिलहाल, पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. साथ ही आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.

दो परिवार में जमीन को लेकर चल रहा विवाद: पुलिस के मुताबिक, रुद्रपुर के प्रीत विहार फाजलपुर महरौला निवासी कश्मीर सिंह की घर के पास ही जमीन है. जबकि, बगवाड़ा निवासी सिमरनजीत सिंह की भी उनसे सटी हुई जमीन है. दोनों का जमीन को लेकर विवाद चल रहा है, जो न्यायालय में विचाराधीन है.

जमीनी विवाद में दो पक्षों में चली गोलियां (वीडियो सोर्स- ETV Bharat)

बताया जा रहा है कि आज सुबह साढ़े दस बजे के आसपास सिमरनजीत सिंह तीनपानी स्थित लेबर अड्डे से 21 मजदूरों को जमीन पर पिलर लगाने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली पर ले गया था. इस दौरान जब वो मटर के खेत जोतने लगा तो पास में ही रहने वाले कश्मीर सिंह भी मौके पर पहुंच गया और खेत जोतने का विरोध किया, लेकिन वो नहीं माने.

आधे घंटे तक हुई फायरिंग, बिहार के युवक को लगी गोली: इससे दोनों पक्षों में विवाद हो गया और एक दूसरे पर फायरिंग शुरू कर दी. करीब आधे घंटे तक हुई फायरिंग के दौरान दोनों पक्षों ने 30 से ज्यादा राउंड फायरिंग की. इससे मजदूरी करने आया बिहार के नरकटियागंज निवासी कार्तिक (उम्र 32 वर्ष) की पसली में गोली लग गई और आर-पार हो गई.

फायरिंग में युवक की मौत (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

आनन फानन में साथी उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टर ने कार्तिक को मृत घोषित कर दिया. उधर, सूचना पर कोतवाली पुलिस और अधिकारी मौके पर पहुंचे तब तक दोनों पक्ष मौके से फरार हो गए. पुलिस ने कार्तिक के शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

घूमने के लिए नैनीताल आया हुआ था मृतक: मृतक कार्तिक के साथी सूरज ने बताया कि कार्तिक गोवा में मजदूरी का काम करता था. वो नैनीताल घूमने के लिए आया हुआ था, लेकिन वो उससे भी नैनीताल घूमने के लिए बोल रहा था. जिस पर उसने 1 जनवरी को नैनीताल जाने की बात कही थी.

फायरिंग की घटना से दहशत (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

पैसे और जमा करने के लिए आज वो पहली बार मजदूरी करने के लिए उसके साथ मजदूर अड्डे आया हुआ था. सुबह 21 मजदूर खेत पर पहुंचे ही थे, तभी दोनों पक्षों के बीच जमीनी विवाद को लेकर हंगामा हो गया. इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर गोलियां चली. जिसमें कार्तिक की मौत हो गई.

