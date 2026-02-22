ETV Bharat / state

युवती के साथ नैनीताल घूमने आए युवक की होटल में मौत, पीएम रिपोर्ट का इंतजार

नैनीताल: कोटद्वार से नैनीताल घूमने आए युवक की एक होटल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. बताया जा रहा है कि युवक एक महिला दोस्त के साथ घूमने आया था. जिसकी रात में तबीयत खराब हो गई. ऐसे में आनन-फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत करार दिया. फिलहाल, पोस्टमार्टम की कार्रवाई जारी है. होटल में बिगड़ी युवक की तबीयत: जानकारी के मुताबिक, एक युवक कोटद्वार से अपनी महिला मित्र के साथ नैनीताल घूमने आया था. जो नैनीताल के एक होटल में रुके. देर रात अचानक युवक की तबीयत बिगड़ गई. जिसके बाद उसे होटल कर्मचारियों की मदद से बीडी पांडे जिला अस्पताल नैनीताल लाया गया. जहां डॉक्टरों ने जांच पड़ताल के बाद युवक को मृत घोषित कर दिया. जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई. जानकारी देते बीडी पांडे जिला अस्पताल के डॉक्टर सुनील कुमार (वीडियो- ETV Bharat) परिजनों को बताकर आए थे घूमने: सूचना पर पुलिस भी तत्काल अस्पताल पहुंची और जानकारी जुटाई. वहीं, पुलिस ने युवक और युवती के परिजनों को घटना की जानकारी दी. जिस पर परिजनों ने बताया कि दोनों उन्हें बताकर बीते दिनों घूमने के लिए नैनीताल गए थे.