खटीमा में यूपी के दो शातिर चोर गिरफ्तार, लाखों की नकदी बरामद, एक निकला हिस्ट्रीशीटर
खटीमा में 6 लाख रुपए से ज्यादा की चोरी का मामला सुलझा, नकदी, मोबाइल, चेक और औजार के साथ दो चोर गिरफ्तार
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : May 31, 2026 at 10:56 PM IST
खटीमा: उधम सिंह नगर जिले के खटीमा के मुख्य बाजार में कुछ दिन पहले तीन दुकानों में रात के समय हुई लाखों रुपयों की चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. मामले में पुलिस ने यूपी के दो शातिर चोर गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके पास से चोरी का सामान और नगदी बरामद की गई है. सैकड़ों सीसीटीवी एवं सर्विलांस के जरिए चोरों को दबोचने में खटीमा पुलिस कामयाब हुई.
बता दें कि खटीमा के मेलाघाट रोड स्थित प्रतिष्ठित व्यापारिक प्रतिष्ठानों में पिछले कुछ दिन पहले हुई लाखों रुपए की चोरी की सनसनीखेज वारदात का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है. पुलिस ने दो शातिर चोरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की लाखों रुपये की नकदी, एक महंगा मोबाइल फोन, चेक और चोरी में इस्तेमाल औजार बरामद किए हैं. गिरफ्तार आरोपियों में एक चोर श्रेणी A का हिस्ट्रीशीटर भी शामिल है, जिसके खिलाफ पूर्व में कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं.
क्या था मामला? खटीमा पुलिस क्षेत्राधिकारी नीरज सेमवाल के मुताबिक, बीती 18 मई की रात अज्ञात चोरों ने मेलाघाट रोड स्थित गौरी कम्यूनिकेशन, किशन लाल जनरल स्टोर और संजय इलेक्ट्रॉनिक्स की छत तोड़कर नकबजनी की वारदात को अंजाम दिया था.
गौरी कम्यूनिकेशन से करीब 6 लाख रुपए की नकदी चोरी हुई थी. जबकि, अन्य दो दुकानों से भी नकदी पर हाथ साफ किया गया था. घटनाओं के खुलासे के लिए कोतवाली खटीमा पुलिस ने कई टीमें गठित कर व्यापक जांच शुरू की. पुलिस ने खटीमा समेत न्यूरिया, बरखेड़ा, पीलीभीत, बरेली, बदायूं और जयपुर तक के करीब 250 से 300 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाले.
जांच के दौरान दो संदिग्ध युवक घटनास्थल के आसपास आते-जाते दिखाई दिए, जिनकी पहचान तकनीकी साक्ष्यों और सर्विलांस की मदद से की गई. बीती 29 मई की शाम मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने खटीमा मंडी के पीछे रेलवे पटरी के किनारे दो संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया.
पूछताछ में दोनों ने तीनों दुकानों में चोरी की घटनाओं को अंजाम देना स्वीकार किया. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान जैनुल आवेदीन (उम्र 21 वर्ष) निवासी न्यूरिया, पीलीभीत (यूपी) और प्रवेश सक्सेना उर्फ पुष्पा (उम्र 20 वर्ष) निवासी बरखेड़ा, पीलीभीत (यूपी) के रूप में हुई है.
दोनों आरोपियों के पास से पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर रेलवे स्टेशन के पास झाड़ियों में छिपाए गए बैगों से चोरी की रकम और अन्य सामान बरामद किया है. चोरों से पुलिस टीम ने बरामदगी में लाखों की नकदी, मोबाइल फोन, 4 ब्लैंक चेक, चोरी में इस्तेमाल लोहे का हथौड़ा एवं छैनी बरामद की है.
पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि चोरी की बाकी रकम ऑनलाइन गेमिंग, नशे और मौज-मस्ती में खर्च कर दी. मुख्य आरोपी जैनुल आवेदीन के खिलाफ पीलीभीत जिले के विभिन्न थानों में चोरी, आर्म्स एक्ट और अन्य संगीन धाराओं में कई मुकदमे दर्ज हैं. वो थाना न्यूरिया का श्रेणी A हिस्ट्रीशीटर है.
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