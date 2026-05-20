यूपी में सुसाइड: कानपुर के होटल में युवक ने दी जान, रामपुर में रेलवे गैंगमैन ने सुसाइड नोट लिखकर उठाया आत्मघाती कदम
कानपुर में एक होटल के कमरे में एक युवक ने आत्महत्या कर ली. वहीं रामपुर में रेलवे के गैंगमैन ने भी सुसाइड कर लिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 20, 2026 at 6:10 PM IST
कानपुर/रामपुर: उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक होटल के कमरे के अंदर युवक ने संदिग्ध परिस्थितियों में आत्महत्या कर ली. वहीं रामपुर में रेलवे के एक गैंगमैन ने संपत्ति विवाद और मानसिक तनाव के चलते सुसाइड नोट लिखकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली. उत्तर प्रदेश के कानपुर जनपद के सेन पश्चिम पारा थाना क्षेत्र में न्यू आजाद नगर स्थित एक होटल के कमरे में 35 वर्षीय युवक ने संदिग्ध परिस्थितियों में आत्महत्या कर ली. सूचना स्थानीय पुलिस और फोरेंसिक एक्सपर्ट की टीम ने मौके पर पहुंचकर वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए. पुलिस ने वैधानिक औपचारिकताएं पूरी करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.
बत्ती गुल होने का बहाना बनाकर रुका था अनुराग: जांच के दौरान मृतक की पहचान न्यू आजाद नगर के ही रहने वाले अनुराग त्रिवेदी (35) के रूप में हुई. पुलिस के मुताबिक, अनुराग पिछले तीन दिनों से 'उमा गैलेक्सी' होटल के कमरा नंबर G-3 में अकेले रुका हुआ था. मंगलवार सुबह जब काफी देर तक कमरे में कोई हलचल नहीं हुई, तो होटल कर्मचारियों को किसी अनहोनी की आशंका हुई और उन्होंने पुलिस को सूचित किया. मौके पर पहुंची पुलिस ने जब कमरा खोला, तो अंदर अनुराग का शव मिला.
पत्नी के फोन का नहीं दे रहा था जवाब: होटल प्रबंधन ने पुलिस पूछताछ में बताया कि अनुराग ने अपने घर में बिजली गुल होने की बात कहकर यहां कमरा बुक किया था. दूसरी ओर, अनुराग त्रिवेदी की पत्नी शिखा त्रिवेदी ने पुलिस को बताया कि सोमवार से ही अनुराग उनका कोई फोन रिसीव नहीं कर रहे थे. इसके बाद से पूरा परिवार बेहद परेशान था और लगातार विभिन्न माध्यमों से उनसे संपर्क करने का प्रयास कर रहा था. सेन पश्चिम पारा थाना प्रभारी प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि आत्महत्या के सटीक और वास्तविक कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है.
कॉल डिटेल्स खंगाल रही कानपुर पुलिस: फिलहाल कानपुर पुलिस अनुराग त्रिवेदी के मोबाइल फोन के कॉल डिटेल्स, होटल में रुकने की असली वजहों और पारिवारिक स्थिति सहित सभी बिंदुओं पर गहराई से जांच कर रही है. थाना प्रभारी के मुताबिक, आधिकारिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का सही समय और कारण स्पष्ट हो सकेगा, जिसके आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी.
रामपुर में रेलवे गैंगमैन का सुसाइड: उत्तर प्रदेश के ही रामपुर जनपद से सुसाइड का एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां संपत्ति विवाद और अत्यधिक मानसिक तनाव के चलते रेलवे विभाग में तैनात एक गैंगमैन ने आत्मघाती कदम उठा लिया. आत्महत्या करने से पहले मानसिक रूप से परेशान मृतक ने एक विस्तृत सुसाइड नोट भी लिखा है, जिसमें उसने अपनी जान देने की पूरी वजह का खुलासा किया है. फिलहाल स्थानीय पुलिस ने इस सुसाइड नोट को अपने कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है.
सिविल लाइंस थाना पुलिस ने शुरू की जांच: रामपुर के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र स्थित स्वाति मेंथॉल फैक्ट्री के पीछे एक अज्ञात शव मिला था. शव को देखकर स्थानीय राहगीरों ने तुरंत इसकी सूचना सिविल लाइंस थाना पुलिस को दी. पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.
सुसाइड नोट के आधार पर होगी कार्रवाई: रामपुर के अपर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह ने बताया कि रेलवे में गैंगमैन के पद पर कार्यरत सुशील कुमार ने मानसिक तनाव के कारण आत्महत्या की है. पुलिस ने मौके से जो सुसाइड नोट बरामद किया है, उसमें पारिवारिक संपत्ति विवाद की बातें सामने आई हैं. पुलिस अब सुशील कुमार के परिजनों और सुसाइड नोट में दर्ज नामों के आधार पर आगे की विधिक जांच को आगे बढ़ा रही है.
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