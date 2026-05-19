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कोरिया में चरित्र शंका में पति ने किया पत्नी का मर्डर, सरगुजा में घर में मिली महिला की लाश

कोरिया/सरगुजा: महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं. मंगलवार को कोरिया के पटना थाना इलाके में पति ने पत्नी का मर्डर कर दिया. पति को शक था कि उसकी पत्नी का चरित्र ठीक नहीं है. हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार हो पाता, उससे पहले ही पटना थाना पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. फिलहाल आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है.

चरित्र शंका में पति ने की पत्नी की हत्या

आरोपी पति को आए दिन पत्नी को चरित्र शंका के शक में प्रताड़ित किया करता था. वारदात वाले दिन भी दोनों के बीच इसी बात को लेकर विवाद हुआ. विवाद इतना बढ़ा कि आरोपी ने घर में रखे डंडे से पत्नी के सिर पर घातक वार कर दिया. वार इतना खतरनाक था कि मौके पर ही महिला की जान चली गई. पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने यह स्वीकार किया है कि उसने ही डंडे के वार से पत्नी के मौत के घाट उतारा. पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किए गए डंडे को बरामद कर सबूत के तौर पर रख लिया है.

मृतक महिला के चार छोटे-छोटे बच्चे हैं. माता की हत्या और पिता की सजा के दौरान उनका भरण पोषण कैसे होगा अब से सबसे बड़ा सवाल है. छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार बच्चों की सुरक्षा एवं संरक्षण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उनको चाइल्डे केयर टीम को सौंपा गया है.

